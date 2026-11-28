Κάποτε, διακινητής μετέφερε από την Ασία το κατοικίδιό του – μια κότα που έκανε χρυσά αβγά. Οι ντόπιοι την έσφαξαν, θεωρώντας ότι μέσα της θα έβρισκαν περισσότερο χρυσό – μια μάταιη προσπάθεια. Κατά μεταγενέστερη εκδοχή, αφού καταδικάστηκε η κότα, φυγαδεύτηκε στη Δυτική Ευρώπη μεταμφιεσμένη σε χήνα που έκανε ακόμη μεγαλύτερα αβγά. Η τύχη της, από την περασμένη εβδομάδα, είναι κάπως καλύτερη: Εξορίζεται στη Ρουάντα. Ακόμη και έτσι, για το δυστυχές πουλερικό, η εξορία είναι κάπως καλύτερη από το απόσπασμα ή τον ICE. Για τους φερέλπιδες ωφελούμενους οι δύο λύσεις δεν διαφέρουν – εκτός και αν είναι δημότες Κιγκάλι Ρουάντας. Η ουσία που έθιγε ο Αίσωπος – ότι με άφρονες ενέργειες εξαφανίζεις δικό σου όφελος, παραμένει. Οταν ένας οικονομολόγος προσπαθεί να προσεγγίσει την ενσωμάτωση μεταναστών, συμπάσχει με την κότα. Ιδίως σε χώρες αντιμέτωπες με δημογραφικό, όπως οι πέντε άτεγκτοι (Αυστρία, Δανία, Ολλανδία, Γερμανία, Ελλάδα) η γήρανση του πληθυσμού ήδη συρρικνώνει το εργατικό δυναμικό. Σε τέτοιες περιπτώσεις η μετανάστευση προβάλλει ως προφανής λύση. Αυτό ισχύει μακροοικονομικά για την ελάφρυνση στην απασχόληση αλλά έχει καταλυτική σημασία σε τομείς όπως η φροντίδα ηλικιωμένων ή βρεφών. Ο κατάλογος θετικών επιδράσεων της μετανάστευσης (ιδίως αν αυτή είναι στοχευμένη και δεν αφήνει την επιλογή στους διακινητές) είναι μακρύς. Τα αρνητικά αφορούν κυρίως την πολιτική διαχείριση της μετανάστευσης, και μάλιστα μόνο για την αρχική μεταβατική περίοδο. Στην Ελλάδα έχουμε μια περίεργη αμφιθυμία για τη μετανάστευση. Οταν αφορά δικούς μας όπως οι χιλιάδες που πήγαν στην Αμερική, Αυστραλία, αλλά και Ευρώπη βλέπουμε μόνο θετικά, βάζοντας τον Παπανικολάου μαζί με τα diners στους λόγους γιατί η ανθρωπότητα μας χρωστάει. Εμείς ποτέ δεν ήμασταν αποικιοκράτες, ήμασταν πάντα θετικό στοιχείο. Γευτήκαμε τις θετικές επιπτώσεις όταν γίναμε, με τη σειρά μας, προορισμός μετανάστευσης το 1990. Πώς αλλιώς μεταμορφώθηκε η αναιμική ανάπτυξη της δεκαετίας του 1990 και γίναμε, παρ’ ολίγον, «βαλκανική τίγρη»; Την ίδια ώθηση γεύτηκε η Ιρλανδία την ίδια εποχή, όπως και ο Καναδάς διαχρονικά. Τώρα μια παρεμφερή στρατηγική υιοθετεί εμφανώς η Ισπανία και, λιγότερο εμφανώς, η Ιταλία και η Πορτογαλία. Αυτό το μάθημα το ξεχάσαμε και το 2015, όταν αντιμέτωποι με κύματα μεταναστών κρατούσαμε την πόρτα της εξόδου ορθάνοικτη, ελπίζοντας ότι ύστερα από σύντομη ηλιοθεραπεία, οι μετανάστες θα κατευθύνονταν αλλού. Τώρα πρωτοστατούμε στην αυστηρότητα, συντασσόμενοι με τους άτεγκτους της Ρουάντα. Αλλά και η Βρετανία, που είχε πρωτοστατήσει στο να διεκδικεί μετανάστες από την Ανατολική Ευρώπη υπέστη το Brexit με σλόγκαν «Ελέγξτε ξανά τα σύνορα». Κάτι σαν «μακριά η χρυσοτόκος όρνις!».

Το παράδοξο, λοιπόν, στον χειρισμό της μετανάστευσης είναι το πώς τόσα θετικά από οικονομική σκοπιά, δίνουν λαβή για τόσα αρνητικά από πολιτική. Η πιο πρόσφορη σύνοψη της κατάστασης θα ήταν: «Μετανάστευση: Λύση αναζητεί πρόβλημα».

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τέντι Ρούζβελτ είχε συνοψίσει την προσέγγισή του στην εξωτερική πολιτική ως «Να μη φωνάζεις, αλλά να κουβαλάς μεγάλο ρόπαλο». Στη μετανάστευση οι έξυπνοι προσπαθούν το αντίθετο: «Να φωνάζεις, αλλά να κουβαλάς μικρό ρόπαλο». Να δείχνεις άτεγκτος αλλά να μην αρνείσαι τα θετικά της μετανάστευσης. Ο κίνδυνος είναι, όμως, ότι κινδυνεύεις να πιστέψεις τη δική σου προπαγάνδα και να εξορίσεις τη χρυσοτόκο όρνιθα στην Ρουάντα.

Ο Πλάτων Τήνιος είναι οικονομολόγος, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά