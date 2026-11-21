Τι θα έλεγε ο Ιωσήφ Στάλιν στον Βλαντίμιρ Πούτιν για τις ΗΠΑ, το Ουκρανικό, τη σχέση της Ρωσίας με την ΕΕ και την υπεροψία του τωρινού ηγέτη της

Οι μύχιες σκέψεις δεν μπαίνουν σε αρχεία – και αν έμπαιναν, ο Βλαντίμιρ Πούτιν σίγουρα δεν είναι από τους ανθρώπους που θα δημοσιοποιούσαν τα δικά τους.

Ακόμη κι έτσι, ωστόσο, μπορούμε να θεωρήσουμε βέβαιο ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας θα τα έδινε όλα για να «συναντηθεί» και να «συνομιλήσει» με κάποιον για τον οποίο ποτέ δεν έκρυψε την εκτίμησή του, αν όχι τον θαυμασμό του: τον Ιωσήφ Βησαριόνοβιτς Στάλιν.

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Σύμφωνα με ορισμένους ιστορικούς, άλλωστε, ο νυν πρόεδρος της Ρωσίας αντιμετωπίζει τον επί τρεις δεκαετίες απόλυτο ηγεμόνα της Σοβιετικής Ένωσης ως ένα «τιτάνα με ελαττώματα», με ιστορικό διαμέτρημα αντίστοιχο εκείνου του Ολιβερ Κρόμγουελ ή του Ναπολέοντα Βοναπάρτη.

Του αναγνωρίζει, ανάμεσα στα άλλα, τον αποφασιστικό και αμείλικτο τρόπο με τον οποίο κυβέρνησε και πολέμησε, επικαλούμενος πάντα «το καλό της πατρίδας», οδηγώντας στη μεγάλη νίκη κατά της χιτλερικής Γερμανίας.

Θεωρώντας, παράλληλα, ότι έχει πιάσει το νήμα της δικής του στάσης απέναντι στην Ουκρανία, η οποία γνώρισε πολύ σκληρές ημέρες και έθαψε αμέτρητους ανθρώπους στις αρχές της δεκαετίας του ’30, στο όνομα της «εκβιομηχάνισης» και της βίαιης σοβιετοποίησης.

Ετσι λοιπόν, ενόψει της συνάντησής του με τον Τραμπ και τον Σι και εάν πίστευε στα «πνεύματα», είναι πολύ πιθανό ο ένοικος του Κρεμλίνου να αναζητούσε μια επικοινωνία με τον Στάλιν. Μη σταματώντας, παράλληλα, να αναπολεί τα περασμένα μεγαλεία, καθώς – παρ’ ότι μόνο μπολσεβίκος δεν μπορεί να θεωρηθεί – έχει επανειλημμένως χαρακτηρίσει την κατάρρευση της Σοβιετικής Ενωσης ως «μία από τις μεγαλύτερες γεωπολιτικές καταστροφές του (προηγούμενου) αιώνα».

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Το 2026 δεν είναι 1945

Μόλις δε έπιανε… γραμμή, προφανώς θα του ζητούσε να του μεταφέρει την εμπειρία του από τη Διάσκεψη της Γιάλτας και τις συνομιλίες που είχε με τον Ρούζβελτ και τον Τσώρτσιλ, όπως και από όσα προηγήθηκαν και ακολούθησαν.

Τότε αυτός, πιθανότατα, το πρώτο που θα του έλεγε θα ήταν το εξής: «Βλαντίμιρ, πρώτα από όλα, μην κάνεις το λάθος να πιστέψεις ότι το 2026 είναι 1945 ή ότι εσύ είσαι σήμερα τόσο ισχυρός όσο ήμουν εγώ τότε και ότι μπορείς να επιβάλεις στους άλλους τους όρους σου».

Και μην αφήνοντάς του χρόνο να αντιδράσει, θα συνέχιζε: «Το μόνο φόβητρο που πραγματικά διαθέτεις είναι τα πυρηνικά, τα οποία δεν είχα εγώ τότε, σε αντίθεση με τους Αμερικανούς. Ομως, έχουν και οι άλλοι δύο με τους οποίους θα καθίσεις στο ίδιο τραπέζι – άρα, μην ποντάρεις τόσο σε αυτά».

«Αν θυμάμαι καλά», θα αντέτεινε ο πρόεδρος, «στο κοινό ανακοινωθέν που εκδώσατε στη Γιάλτα με τον Ρούζβελτ και τον Τσώρτσιλ δεσμεύεστε να εξαφανίσετε οριστικά το ναζιστικό κόμμα, τους ναζιστικούς νόμους, τις οργανώσεις και τους θεσμούς, να απομακρύνετε όλους όσους συμπαθούν τους ναζί και τους μιλιταριστές από τα δημόσια αξιώματα, καθώς και από την πολιτιστική και οικονομική ζωή των Γερμανών. Κι όλα αυτά, για τη μελλοντική ειρήνη και ασφάλεια στον κόσμο. Αυτό επιδιώκω να κάνω και εγώ στην Ουκρανία».

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Εισβολές

«Άκου σύντροφε», θα ακουγόταν να λέει η αυστηρή φωνή, ευτελίζοντας για μια ακόμη φορά τη συγκεκριμένη λέξη. «Απορώ πώς δεν μπορείς – ή μήπως δεν θέλεις; – να καταλάβεις ότι ο αντιφασιστικός αγώνας μας δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμό σου στην Ουκρανία. Εντάξει, να δεχτώ ότι δεν φταις αποκλειστικά εσύ για όσα έγιναν.

Ότι οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι σε πίεσαν και σε προκάλεσαν. Αλλά και πάλι, εσύ έκανες την εισβολή, ενώ τότε εμείς την είχαμε υποστεί. Έτσι, με τον ηρωισμό μας και τα εκατομμύρια των νεκρών μας, αναγκάσαμε όλο τον κόσμο να υποκλιθεί και να μας στηρίξει, μαζί και οι περισσότεροι αντικομμουνιστές. Εσύ, όμως, όπως τα έκανες, χάνεις και το όποιο δίκιο είχες».

«Ναι, αλλά τελικά μάλλον θα καταφέρω να τους πάρω το Ντονμπάς, ίσως και όλη την παράλια ζώνη της Μαύρης Θάλασσας. Όπως κι εσύ είχες κερδίσει τον έλεγχο της Ανατολικής Ευρώπης. Ο Ντόναλντ και ο Σι το ξέρουν άλλωστε αυτό και μάλλον δεν έχουν αντίρρηση. Μόνο οι Ευρωπαίοι έχουν, αλλά σε αυτούς δεν δίνουν σημασία. Άσε που τους έχουμε αποκλείσει από τις συζητήσεις, όπως είχατε κάνει εσείς τότε με τους Γάλλους», θα επέμενε ο ένοικος του Κρεμλίνου, διατηρώντας φαινομενικά την αυτοπεποίθησή του.

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Αδυναμία

«Κι εγώ θα σου συνιστούσα να μην μπερδεύεις τις βούρτσες με… – ξέρεις εσύ με τι. Να αφήσεις κατά μέρος τα μεγαλεπήβολα σχέδια και να προσγειωθείς στην πραγματικότητα. Να αποδεχθείς ότι από τους τρεις που θα βρεθείτε στο ίδιο τραπέζι, εσύ είσαι ο πιο αδύναμος.

Ο Τραμπ μπορεί να έχει κλονιστεί, αλλά η ισχύς της Αμερικής του δεν μπορεί να συγκριθεί πουθενά με εκείνη της δικής σου Ρωσίας. Όσο για τον Κινέζο, σε κρατάει από παντού. Χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσες να κάνεις βήμα και θα κινδύνευες να ξεφτιλιστείς. Κι αυτό σημαίνει, πολύ απλά, ότι του χρωστάς χάρη που πρέπει να του ξεπληρώσεις και ότι δεν σε παίρνει να το παίζεις παντοδύναμος και, πολύ περισσότερο, τσάρος».

«Με υποτιμάς. Και έχω αποδείξει σε όλους ότι δεν πρέπει να με υποτιμούν», θα αντιδρούσε ο Πούτιν. «Διόλου δεν σε υποτιμώ. Σου αναγνωρίζω, εξάλλου, ότι πήρες μια χώρα διαλυμένη από τα χέρια του μεθύστακα και την έκανες να σταθεί πάλι στα πόδια της. Αλλά σου επαναλαμβάνω ότι οι καιροί έχουν αλλάξει. Και σε προειδοποιώ να μην υποτιμάς κι εσύ κανέναν. Ειδικά τους Ευρωπαίους και κυρίως τους Γερμανούς. Οποιος τους καταλαβαίνει, γνωρίζει πως κατά βάθος, δεν τους αρέσουν οι ήττες και δεν καταπίνουν εύκολα τα Στάλινγκραντ, όσα χρόνια κι αν περάσουν. Και λάβε υπόψη σου ότι τώρα τους είναι πιο εύκολο να εμφανίζονται ως οι καλοί κι εσύ να έχεις τον ρόλο του κακού».

Στο μεταξύ, η τριμερής της Σενζέν έχει ολοκληρωθεί. Κι ο Πούτιν θα έχει πολλές ευκαιρίες να ξανασκεφτεί όσα άκουσε από το «πνεύμα».