Από τα 57 στα 167 δισ. δολάρια εκτοξεύθηκε μέσα σε τέσσερα χρόνια ο τζίρος του νόμιμου αθλητικού στοιχήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που αυξάνονται οι ανησυχίες για χρέη, εθισμό και επιπτώσεις στην ψυχική υγεία

Η αλματώδης ανάπτυξη του νόμιμου αθλητικού στοιχήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταβάλλει ριζικά την οικονομία του επαγγελματικού αθλητισμού, δημιουργώντας μια αγορά εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πίσω όμως από την εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων αναδεικνύεται ένα ολοένα σοβαρότερο κοινωνικό πρόβλημα, με τους νεαρούς άνδρες να βρίσκονται στο επίκεντρο της εξάπλωσης του διαδικτυακού τζόγου.

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Σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Ένωσης Τυχερών Παιχνιδιών (AGA), το συνολικό ποσό που στοιχηματίστηκε νόμιμα στις ΗΠΑ αυξήθηκε από 57 δισ. δολάρια το 2021 σε σχεδόν 167 δισ. το 2025.

Πρόκειται για αύξηση περίπου 193% μέσα σε τέσσερα χρόνια. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει τον συνολικό τζίρο των στοιχημάτων και όχι τις απώλειες των παικτών.

Τα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών έφτασαν τα 16,89 δισ. δολάρια το 2025, αυξημένα κατά 22,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι Πολιτείες εισέπραξαν 3,71 δισ. δολάρια από φόρους.

Η οικονομική σημασία του κλάδου ενισχύεται συνεχώς, παράλληλα όμως αυξάνονται οι ενδείξεις για τις αρνητικές συνέπειες σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Έρευνα του Ινστιτούτου Siena και του Πανεπιστημίου St. Bonaventure αποκαλύπτει ότι το 52% των αμερικανών ανδρών ηλικίας 18 έως 49 ετών διαθέτει ενεργό λογαριασμό σε διαδικτυακή πλατφόρμα αθλητικού στοιχήματος, έναντι 27% του συνολικού ενήλικου πληθυσμού.

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Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι το 89% όσων στοιχηματίζουν δηλώνει πως παρακολουθεί με μεγαλύτερο ενδιαφέρον έναν αγώνα όταν έχει ποντάρει χρήματα, ενώ το 85% πιστεύει ότι μπορεί να αποκομίσει κέρδος.

Ψευδαίσθηση

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η εξοικείωση με ένα άθλημα δημιουργεί συχνά την ψευδαίσθηση πως ο φίλαθλος διαθέτει πλεονέκτημα απέναντι στις στοιχηματικές εταιρείες.

Ο Τζάστιν Μπάλθροπ, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα, εξηγεί ότι η γνώση ομάδων και αθλητών δεν συνεπάγεται απαραίτητα μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν επίσης η διαφήμιση και η κοινωνική πίεση.

Έρευνα του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον διαπίστωσε συσχέτιση ανάμεσα στην αποδοχή του στοιχήματος από τον φιλικό κύκλο και στη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων.

Στον Καναδά, όπου η αγορά αναπτύσσεται επίσης ταχύτατα, το Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Τορόντο διαπίστωσε ότι το 77% των ανδρών παικτών κάτω των 30 ετών εκτίθεται σε στοιχηματικές διαφημίσεις τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ το 60% παραδέχεται ότι αυτές επηρεάζουν τη συμπεριφορά του.

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Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του πρώην παίκτη των Τορόντο Ράπτορς, Τζόντεϊ Πόρτερ, ο οποίος αποκλείστηκε ισόβια από το NBA το 2024 για παραβίαση των κανονισμών περί στοιχηματισμού.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι πραγματοποίησε 143 στοιχήματα συνολικής αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, ενώ έχασε 500.000 δολάρια που είχε δανειστεί χρησιμοποιώντας το σπίτι του ως εγγύηση.

Οι οικονομικές επιπτώσεις δεν περιορίζονται σε ακραίες περιπτώσεις. Το 60% των Αμερικανών παικτών παραδέχεται ότι έχει αυξήσει κάποιο ποντάρισμα προκειμένου να ανακτήσει προηγούμενες απώλειες.

Παράλληλα, έρευνα του Urban Institute δείχνει ότι το 15% των παικτών κάτω των 30 ετών αποταμιεύει λιγότερα χρήματα εξαιτίας του στοιχήματος.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης έχει συνδέσει τη νομιμοποίηση του αθλητικού στοιχήματος με αυξημένες καθυστερήσεις πληρωμών σε πιστωτικές κάρτες και δάνεια αυτοκινήτων μεταξύ ατόμων κάτω των 40 ετών.

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Στην καναδική επαρχία του Οντάριο, όπου η αγορά άνοιξε σε ιδιωτικούς παρόχους το 2022, ο στοιχηματικός τζίρος αυξήθηκε σημαντικά, ενώ μελέτες κατέγραψαν σχεδόν διπλάσιες επισκέψεις στα επείγοντα λόγω διαταραχών σχετικών με τον τζόγο από όσες θα αναμένονταν χωρίς την επέκταση της ψηφιακής αγοράς.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 70% όσων επικοινώνησαν το 2025 με τη γραμμή βοήθειας του Εθνικού Συμβουλίου για τα Προβλήματα Τυχερών Παιχνιδιών ήταν άνδρες, ενώ σχεδόν οι μισοί είχαν ηλικία από 18 έως 34 ετών.

Η αμερικανική εμπειρία αναδεικνύει έτσι μια αντίφαση: όσο το αθλητικό στοίχημα ενισχύει τα έσοδα επιχειρήσεων και κρατικών προϋπολογισμών, τόσο μεγαλώνει η ανάγκη προστασίας των νεότερων καταναλωτών.

Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι η πλειονότητα στοιχηματίζει περιστασιακά, αλλά οι σοβαρότερες οικονομικές και ψυχολογικές συνέπειες συγκεντρώνονται στους συστηματικούς παίκτες, ιδιαίτερα σε εκείνους με περιορισμένους οικονομικούς πόρους.