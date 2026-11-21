Γιατί οι Πατριάρχες Ιεροσολύμων και Αντιοχείας συλλειτούργησαν χθες με τον Κύριλλο στη Μόσχα, ενώ είναι αμφίβολη η παρουσία τους στη θρονική εορτή στο Φανάρι

Στο διαχρονικό πλαίσιο της αναθεώρησης των διορθόδοξων ισορροπιών που επιδιώκει σταθερά το Πατριαρχείο Μόσχας, τις τελευταίες εβδομάδες καταβάλλεται από ρωσικούς εκκλησιαστικούς κύκλους μια συντονισμένη και καταφανής προσπάθεια εκμετάλλευσης του κλίματος που δημιουργείται από την τριμερή συνάντηση Σι, Τραμπ και Πούτιν στην Κίνα.

Το διορθόδοξο γεωπολιτικό σκηνικό θυμίζει εν πολλοίς κινούμενη άμμο, με τη θρησκευτική διπλωματία να εξελίσσεται παρασκηνιακά ή παράλληλα με την κρατική διπλωματία, με προοπτική τη διαμόρφωση των ισορροπιών την επομένη ημέρα από τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

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Σε μια περίοδο έντονης περιφερειακής αστάθειας, με τις χριστιανικές κοινότητες σε Ουκρανία, Λίβανο, Συρία και Αγίους Τόπους να βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενες πιέσεις και προκλήσεις ασφαλείας, το κεντρικό αφήγημα που επικοινωνείται από τους εκκλησιαστικούς δορυφόρους της Μόσχας σε Βαλκάνια (Ουκρανία, Μολδαβία, Τσεχία, Βουλγαρία και Αλβανία), Μέση Ανατολή και Αφρική είναι ότι, εάν υπάρξει τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία, το Πατριαρχείο Μόσχας θα στέρξει προς στήριξη και ενότητα των δοκιμαζόμενων ορθόδοξων χριστιανών, όχι μόνο στο Κίεβο, αλλά και σε Αφρική και Μέση Ανατολή, ενισχύοντας και οικονομικά και υπό την προστασία των όπλων το «ρωσικό ορθόδοξο τόξο».

Οι προσεγγίσεις

Η επίκληση από ρωσικής πλευράς των δυσκολιών στις διορθόδοξες σχέσεις κορυφώθηκε την τελευταία οκταετία τουλάχιστον, καθώς η Ορθοδοξία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές εσωτερικές εντάσεις, με κυριότερο, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της εκκλησιαστικής αυτοκεφαλίας στην Ουκρανία το 2019 και τη διαφωνία για τα όρια των αρμοδιοτήτων των Πατριαρχείων.

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Η χορήγηση του Τόμου Αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση της Μόσχας και τον διχασμό των Ουκρανών ορθοδόξων με την παρουσία πλέον δύο ορθόδοξων Εκκλησιών εντός της ίδιας χώρας, της φίλα προσκείμενης στο Φανάρι Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας και της φίλα προσκείμενης στη Μόσχα Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Παράλληλα οδήγησε και σε μονομερή ρήξη της ευχαριστιακής κοινωνίας μεταξύ του Πατριαρχείου Μόσχας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου και διακοπή της μνημόνευσης του Βαρθολομαίου από τον Κύριλλο.

Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι από το κάδρο των σημείων εισπήδησης, πέραν του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, την εκκλησιαστική δικαιοδοσία του οποίου έχει ήδη παραβιάσει προ ετών η Μόσχα, δεν θα πρέπει να εξαιρεθούν τα Πατριαρχεία Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, ενώ κυβερνητικές υπηρεσίες Ελλάδας και Αιγύπτου, σε Αθήνα και Κάιρο, εστιάζουν την προσοχή τους σε ενδεχόμενη εμπλοκή και επιρροή φιλορωσικών κύκλων στην υπόθεση της Μονής Σινά.

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Τα γενέθλια του Κυρίλλου

Χαρακτηριστικό της έντονης κινητικότητας του Πατριαρχείου Μόσχας τις τελευταίες εβδομάδες είναι ο πανηγυρικός εορτασμός των γενεθλίων του 80χρονου Πατριάρχη Μόσχας και πασών των Ρωσιών Κυρίλλου Μιχαΐλοβιτς Γκουντιάεφ.

Παρά το εξόχως εκκλησιαστικό παράδοξο να εορτάζονται τα γενέθλια ενός Προκαθημένου, καθώς οι ορθόδοξοι ιεράρχες άγουν μόνον τα ονομαστήριά τους, στο πολυπατριαρχικό συλλείτουργο που έγινε χθες στον καθεδρικό ναό του Σωτήρος στη Μόσχα συμμετείχαν οι Πατριάρχες Αντιοχείας, Ιεροσολύμων και Σερβίας, Ιωάννης, Θεόφιλος Γ΄ και Πορφύριος.

Επίσης, δεν περνά απαρατήρητο ότι ο εορτασμός των γενεθλίων του Πατριάρχη Μόσχας γίνεται ένα δεκαήμερο πριν από τον εορτασμό της θρονικής εορτής του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στις 30 Νοεμβρίου.

Παρά τις δημόσιες προσκλήσεις του Βαρθολομαίου να συλλειτουργήσει την κυριώνυμο ημέρα και με τους Πατριάρχες Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, προσώρας επιβεβαιώνεται η παρουσία μόνο του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφίλου Γ΄, μία ημέρα νωρίτερα και όχι ανήμερα το συλλείτουργο λόγω βεβαρημένου προγράμματος!

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Σε δυο ταμπλό

Μέσα σε αυτό το δυστοπικό γεωπολιτικό και εκκλησιαστικό περιβάλλον, η – κατά μέρος – αυτονομούμενη δραστηριότητα από το Φανάρι και οι επαφές του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων με τη Μόσχα αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Εκκλησία των Ιεροσολύμων αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα Πατριαρχεία της Ορθοδοξίας και διατηρεί ένα σημαντικό πνευματικό και ιστορικό κύρος, ενώ ο Πατριάρχης Θεόφιλος δεν κρύβει την ανησυχία του για το μέλλον της Ορθοδοξίας, όπως φάνηκε και από την τελευταία του συνέντευξη στα «ΝΕΑ» το περασμένο καλοκαίρι.

Επισημαίνεται ότι ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων παρασημοφορήθηκε στις 5 Νοεμβρίου από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο με το ανώτατο παράσημο του Τάγματος της Φιλίας, σε μια θερμότατη τελετή, παρουσία και του Πατριάρχη Μόσχας.

Το Κρεμλίνο διεμήνυσε την ημέρα εκείνη ότι η απονομή του παρασήμου έγινε για τη συμβολή του Θεοφίλου στην ενίσχυση της φιλίας, της συνεργασίας και των πνευματικών δεσμών με τη Ρωσία, ενώ από πλευράς του ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ανέφερε ότι η διάκριση τιμά συνολικά την Εκκλησία των Ιεροσολύμων και επιβεβαιώνει τους δεσμούς με τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία και τον ρωσικό λαό.

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Το γεγονός ότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων δεν είναι ένας απλός περιφερειακός εκκλησιαστικός θεσμός αλλά μια παρεμβατική πατριαρχική καθέδρα φάνηκε και με αφορμή τη μετάβαση του Θεοφίλου στις ΗΠΑ και τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο επί σαράντα λεπτά, στις 5 Ιουνίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πατριάρχης εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση των χριστιανικών κοινοτήτων στην ευρύτερη περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία τους δεν αποτελεί μόνο θρησκευτικό ζήτημα, αλλά και παράγοντα σταθερότητας, συνύπαρξης και ειρήνης.

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο Τραμπ, σημείωσε ότι «η διατήρηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ανοιχτής πρόσβασης στους Αγίους Τόπους δεν είναι μόνο θρησκευτικό ζήτημα, αλλά προϋπόθεση για τη σταθερότητα, τη συνύπαρξη και την ειρήνη σε ολόκληρη την περιοχή».

Στη λογική της συσφίξεως των σχέσεων μέσω των… παρασημοφορήσεων, ο Πατριάρχης απένειμε στον Τραμπ την τιμή του «Μεγάλου Σταυροφόρου» του Τάγματος των Σταυροφόρων του Παναγίου Τάφου, η οποία είναι μία από τις υψηλότερες διακρίσεις του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.