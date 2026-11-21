Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Αρη το απόγευμα (17.30 - ΣΚΑΪ) στο Παλατάκι σε ένα ντέρμπι από τα παλιά, καθώς παίζουν ο πρώτος με τον δεύτερο όπως γινόταν κατ’ εξακολούθηση στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Πρωτοπόρος και αήττητος στο πρωτάθλημα (7-0) και με ένα εξαιρετικό ρεκόρ στην Ευρώπη, όπου ο ΠΑΟΚ έχει στόχο την κατάκτηση του Eurocup, ενώ είναι έτοιμος να παίξει στη Euroleague από του χρόνου, καθώς έχει επιλεχθεί ουσιαστικά ως μία από τις έξι ομάδες που θα γίνουν franchise.

Ο Τέλης Μυστακίδης έχει ανοίξει διάπλατα το πορτοφόλι του στον Αντρέα Τρινκιέρι και του έχει δώσει μια τρομερή δυνατότητα να ενισχύσει την ομάδα από την πρώτη στιγμή.

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Εξού και ο ΠΑΟΚ έχει μια φανερή αγωνιστική αναβάθμιση που τον κάνει και πάλι πρωταγωνιστή και ήδη διεκδίκησε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς αποκλείοντας τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό και χάνοντας στις λεπτομέρειες στον τελικό του Super Cup από τον Ολυμπιακό.

Ο Τρινκιέρι έχοντας υπογράψει τριετές συμβόλαιο, ως προπονητής Euroleague, έχτισε την ομάδα από το μηδέν πάνω στη δική του φιλοσοφία με έμφαση στη σκληρή άμυνα, την καλή και σωστή κυκλοφορία, τον έλεγχο των ριμπάουντ, την υψηλή ένταση και όλα αυτά με ένα βαθύ ροτέισον 12 παικτών, αρκετοί εκ των οποίων είναι «μπαρουτοκαπνισμένοι» σε κατακτήσεις τίτλων (Καλάθης, Οσμάν, Μοτεγιούνας).

Και μάλιστα παρά τη σχεδόν μια ντουζίνα ηχηρών μεταγραφών δεν σταματά ούτε τώρα, όπου εκτός του Μοτεγιούνας που τον απέκτησε ενώ είχε ξεκινήσει η σεζόν, περιμένει στη γωνία για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, προσφέροντας ένα ασύλληπτο συμβόλαιο για τουλάχιστον τριετή συνεργασία με 4.000.000 ευρώ ετησίως!

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Με την απόκτηση των Νικ Καλάθη, Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Μάρκους Φόστερ, Τρέβορ Χάτζινς και Νάσου Μπαζίνα αλλά και την ανανέωση του Μπριν Ταϊρί έφτιαξε μια τρομερή περιφέρεια, υψηλού επιπέδου που μπορεί να κάνει τη διαφορά ενώ και με Οσμάν, Γκρέι, Αλεξάντερ και Μοτεγιούνας στους φόργουορντ και στους ψηλούς η αναβάθμιση του Δικεφάλου είναι εκπληκτική, με τον Τρινκιέρι να το εκφράζει με την ατάκα: «Οι κινήσεις που γίνονται από τον κ. Μυστακίδη σε επίπεδο υποδομών και οργάνωσης αλλάζουν τον σύλλογο μόνιμα, μετατρέποντας την πίεση για τίτλους σε προνόμιο».

Άρης

Θυμίζει και πάλι τον αυτοκράτορα του μπάσκετ και ας είναι ακόμα πολύ νωρίς. Πρόκειται για μια

επαναφορά του μεγάλου Αρη, με έναν πάμπλουτο ιδιοκτήτη, τον Κινέζο Ρίτσαρντ Σιάο, και ένα αχτύπητο δίδυμο των κουμπάρων Βασίλη Σπανούλη και Νίκου Ζήση σε τεχνική ηγεσία και θέση γενικού διευθυντή, που αλλάζουν τα δεδομένα και ξανακάνουν τον Αρη διεκδικητή τίτλων.

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Η έλευση του Σπανούλη, σε συνδυασμό με την οικονομική άνεση τ ου ιδιοκτήτη έφεραν εξαιρετικούς παίκτες στον σύλλογο.

Δεν ήταν μόνο η επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου (με buy-out από τον Παναθηναϊκό), αλλά και η απόκτηση του NBAer Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ, του Ε.Τζ. Λίντελ, των έμπειρων από συμμετοχή στη Euroleague Κεμ Μπιρτς, Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς και Ματ Μόργκαν, καθώς και η παρουσία των αδελφών Θανάση και Κώστα Αντετοκούνμπο.

Την ίδια ώρα, οι ρόλοι είναι ξεκάθαροι στο παρκέ, ενώ το προσωπικό ταλέντο μπαίνει κάτω από το εμείς με τον Βασίλη Σπανούλη να μη διστάζει να πάρει τάιμ άουτ ακόμα και στα πρώτα λεπτά εάν δει ότι η ομάδα δεν παίζει στη φιλοσοφία που θέλει να περάσει με τρομερή άμυνα, ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα και νοοτροπία νικητή.

Όποιος δεν παίζει άμυνα (και με την ψυχή του) θα γίνει αλλαγή ενώ την ίδια στιγμή η ομάδα μπορεί και έχει υψηλό ρυθμό και παραγωγικότητα – απόδειξη οι δύο κατοστάρες που μοίρασε σε δύο από τις κορυφαίες ομάδες της Euroleague, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Το Αλεξάνδρειο ζει και πάλι μεγάλες πιένες με τον κόσμο να έχει όραμα και να ονειρεύεται δόξες ανάλογες με το ένδοξο παρελθόν του συλλόγου, με τον Σπανούλη να αποτελεί τον καλύτερο συνδετικό κρίκο με την εξέδρα.