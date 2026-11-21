Η Μίλαν επιστρέφει στο «Γ. Καραϊσκάκης» την ερχόμενη Πέμπτη για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό έπειτα από οκτώ χρόνια και «TA ΝΕΑ» θυμούνται τους μικρούς ήρωες ενός μεγάλου θριάμβου

Το αντάμωμα Ολυμπιακός – Μίλαν την τελευταία Πέμπτη του Νοέμβρη (26/11, 19:45) για την 5η στροφή της league phase του Europa League, ορόσημο από το απόγευμα της κλήρωσης. Και μεταξύ μας όχι άδικα.

Επτά τρόπαια Champions League το ένα πλάι στο άλλο, πιστοποιούν πως οι Ροσονέρι ήταν και παραμένουν ένα από τα σημαντικότερα ποδοσφαιρικά brand όλων των εποχών.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το Νο2 στη σχετική λίστα πίσω από τη Ρεάλ Μαδρίτης (15) και μπροστά από την Μπάγερν Μονάχου (6) και τη Λίβερπουλ (6) για όσους τους αρέσει να μετρούν.

Είναι όμως μόνο η διαχρονική γοητεία του κλασικού ιταλικού Βορρά μετρώντας αντίστροφα για αυτό το ραντεβού στο λιμάνι; Σε καμία περίπτωση.

Προφανώς και η κουβέντα αφορά σε πολλά περισσότερα. Από τα επίκαιρα μεταξύ δύο ομάδων που διεκδικούν τη θέση τους στην πρώτη 8άδα της κατάταξης έχοντας κατά νου να πάνε μακριά τη βαλίτσα του Europa League.

Μέχρι το ιστορικό πρώτο ραντεβού 13 Σεπτέμβρη του 1959 στα ίδια μέρη: Ολυμπιακός – Μίλαν 2-2 στο πρώτο ευρωπαϊκό ματς που έδωσαν ποτέ τα παιδιά του Πειραιά.

Και ανάμεσα; Ίσως τον πιο υποτιμημένο ερυθρόλευκο θρίαμβο. Εκείνη τη νίκη-πρόκριση (3-1) Δεκέμβρη του 2018 που για πολλούς ήταν με έναν υπερβατικό τρόπο το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του Conference League μερικά χρόνια αργότερα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Απαραίτητη υπενθύμιση; Ο Ολυμπιακός εκείνη την εποχή ξεκινά από την αρχή με τον Πέδρο Μαρτίνς φτιάχνοντας μια πραγματικά πετυχημένη ομάδα που έκαναν έναν πολυετή κύκλο.

Βρίσκεται στο Europa League και έχει φτάσει στους ομίλους αποκλείοντας μια εκπρόσωπο Premier League (Μπέρνλι).

Εκεί λοιπόν συμμετέχει σε ένα γκρουπ με αντιπάλους Champions League. Τη μεγάλη Μίλαν και τη Ρεάλ Μπέτις.

Τελευταία αγωνιστική λοιπόν έχοντας 7 βαθμούς, θέλει νίκη με δύο γκολ κόντρα στους Ιταλούς όχι για να προκριθεί μαζί τους στα νοκάουτ αλλά για να τους στείλει… σπίτι τους. Στο μεταξύ ή Μίλαν είχε να αποκλειστεί από φάση ομίλων στην Ευρώπη από το 2001.

Μπορεί να μην ήταν στα… ντουζένια της, λοιπόν, όμως η αποστολή του Ολυμπιακού έμοιαζε σχεδόν απίθανη. Και άγγιζε το ακατόρθωτο για μια ώρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» δίχως σκορ!

Διαφήμιση

Ό,τι ακολούθησε λοιπόν ως το 3-1 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Κώστα Φορτούνη άνοιξε μια λίστα με μικρά θαύματα.

Εκείνη που λίγους μήνες μετά έκανε τον Ολυμπιακό την πρώτη ελληνική ομάδα που με τρεις νοκάουτ προκρίσεις (Βικτόρια Πλζεν, Μπασακσεχίρ, Κράσνονταρ) έφτασε στο Champions League από το μονοπάτι μη πρωταθλητών (8/2019).

Που απέκλεισε την Αρσεναλ στο Emirates (2/2020) κ.λπ. Που γκρέμισε τη Φενέρμπαχτσε στην Πόλη (9/2021) στο πρώτο χτύπημα πριν απ’ τη… ραψωδία του Κωσταντή Τζολάκη.

Μια αόρατη κλωστή απευθείας ως την ώρα μηδέν, την άνοιξη του 2024 στην πιο μεγάλη επιτυχία ελληνικού ποδοσφαιρικού κλαμπ στην Ευρώπη.

Είναι ακόμη ένας εδώ στα μέρη μας να συνδέει εκείνη την επίσκεψη της Μίλαν στο Φάληρο με την τωρινή. Ο Κώστας Φορτούνης.

Είναι ένα και το αποτέλεσμα που θέλει ο Ολυμπιακός καθώς μια νίκη επί των Ροσονέρι τους ανεβάζει για τα καλά στο τρένο της πρώτης 8άδας, τρεις στροφές πριν απ’ τον επίλογο της league phase.

Διαφήμιση

Εχουν μόλις 3 βαθμοί οι Ιταλοί ως εδώ. Και αυτό τους κάνει επικίνδυνους. Δημιουργεί όμως και ένα πεδίο ευκαιρίας.

Δεν είναι λίγο να τους αφήσεις 10 βαθμούς πίσω και οριστικά «από κάτω» στον βαθμολογικό πίνακα όποιο και αν είναι το φινάλε.

Πού βρίσκονται σήμερα τα μέλη της παρέας του 3-1 επί της Μίλαν

Ζοσέ Σα (1): Συμπλήρωσε μια πενταετία με τα γάντια της Γουλβς (185 συμμ.) και το καλοκαίρι έμεινε πιστός παρά τον υποβιβασμό στην Τσάμπιονσιπ.

Όταν θα τελειώσει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι του 2028 θα είναι 35 ετών. Εκείνο το βράδυ κόντρα στη Μίλαν «κατέβασε» ρολά σε ένα από τα καλύτερα ματς με τα χρώματα του Ολυμπιακού.

Ομάρ Ελαμπντελαουί (2): Έπαιξε ως το Γενάρη του 2025 για την Μπόντο Γκλιμτ (15 συμμ.), ουσιαστικά, όμως, ο για πολλούς καλύτερος ξένος δεξιός μπακ που έπαιξε στον Ολυμπιακό, δεν επανήλθε ποτέ μετά το σοκαριστικό ατύχημα στην Πόλη (Γαλατασαράι) την Πρωτοχρονιά του 2021, όπου απειλήθηκε η όρασή του.

Διαφήμιση

Τον Αύγουστο με μήνυμά του είπε τα καλύτερα στον – συμπατριώτη του – Μάρκους Πέντερσεν για να επιλέξει τα Ερυθρόλευκα.

Γιάγκος Βούκοβιτς: Στα 38 του ο άλλοτε αριστεροπόδαρος στόπερ διατηρεί διοικητικό πόστο στη σερβική FK IMT Βελιγραδίου.

Σε εκείνη κρέμασε και τα παπούτσια του το καλοκαίρι του 2024. Είναι ο αθλητικός διευθυντής του κλαμπ.

Στον Ολυμπιακό είχε πραγματικά μια σπουδαία ευκαιρία για καριέρα στο υψηλό επίπεδο. Τα κρίσιμα λάθη του, όμως, σε σπουδαία ματς περιόρισαν την θητεία του σε μόλις 33 ματς.

Παπέ Αμπού Σισέ: Ο σκόρερ του 1-0 εκείνης της νύχτας. Ίσως ο καλύτερος «κεφαλοσφαιριστής» της περασμένης 10ετίας στα μέρη μας.

Συνολικά σκόραρε 17 φορές (151 συμμ.) με τα Ερυθρόλευκα. Σήμερα εμφανίζεται στα 31 του χρόνια στο ρόστερ μιας ομάδας 3ης κατηγορίας των ΗΑΕ.

Ο Σενεγαλέζος –που φώναζε «μπαμπά» τον Τάκη Λεμονή στου Ρέντη – υπέγραψε στην ISE FC.

Λεονάρντο Κούτρης: Λίγοι το έχουν κατά νου. Ο 31χρονος Ελληνοβραζιλιάνος, όμως, από το καλοκαίρι ανήκει στην Τσέλιε και την επόμενη αγωνιστική της League Phase του Europa League θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Ολυμπιακό!

Είναι χρόνια μακριά από την Ελλάδα, αγωνιζόμενος διαδοχικά σε Ισπανία (Μαγιόρκα), Γερμανία (Ντίσελντορφ), Πολωνία (Πογκόν) και πλέον στη Σλοβενία. Κανονικός ποδοσφαιρικός πολίτης της Ευρώπης.

Μάντι Καμαρά: Αντίπαλος και εκείνος πια για τον Ολυμπιακό. Είναι από το καλοκαίρι του 2024 που άφησε το μεγάλο λιμάνι για τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ.

Δεκέμβρη του 2018 κόντρα στη Μίλαν έμοιαζε να μην έχει… ταβάνι η φιλοδοξία. Τελικά όμως παρότι κάποια στιγμή έφτασε ως τη Ρόμα, δεν δικαίωσε την προσδοκία.

Βασίλης Τοροσίδης: Πήρε τη θέση του Καμαρά στο 79΄ εκείνο το βράδυ ο αθλητικός διευθυντής της εθνικής μας ομάδας.

Και ένα λεπτό αργότερα κέρδισε το πέναλτι – από τον Ινιάτσιο Αμπάτε – μέσω του οποίου ο Κώστας Φορτούνης έγραψε το τελικό σκορ σφραγίζοντας τη ραψωδία.

Ο Τόρο έπαιξε ως τον Σεπτέμβρη του 2020 με τα Ερυθρόλευκα. Επτά πρωταθλήματα, τέσσερα Κύπελλα και ένα Σούπερ Καπ θυμίζουν ότι τα λόγια είναι περιττά.

Γκιγιέρμε (3): Εκείνο το βράδυ ίσως στην καλύτερη εμφάνισή του με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Μαγικός. Και σκόρερ του 2-0 ο Βραζιλιάνος box to box που ακόμη πατά στις ράγες.

Αγωνίζεται στο Κατάρ με τη φανέλα της Αλ Σαντ, φορώντας το νούμερο 18.

Είναι 35 χρονών και η Αλ Σαντ είναι η ομάδα του εδώ και έξι σεζόν. Έχει προπονητή τον Ραζβάν Λουτσέσκου και συμπαίκτη τον «Μπόμπι» Φιρμίνο.

Ντανιέλ Ποντένσε (4): Δημιουργός της φάσης που προέκυψε το 1-0 του Σισέ. Και μέχρι το περασμένο καλοκαίρι στα μέρη μας, επιβεβαιώνοντας μέσα από τρεις «θητείες» στα ερυθρόλευκα την ιδιαίτερη σχέση του με την ομάδα.

Επέστρεψε στη Σαουδική Αραβία και φορά τη φανέλα της Αλ Σαμπάμπ. Είναι βέβαια σε τελευταία σεζόν συμβολαίου.

Και το καλοκαίρι στα 32 του θα θελήσει να επιστρέψει οριστικά στην Ευρώπη.

Ανδρέας Μπουχαλάκης. Είχε περάσει αντί του Ντανιέλ Ποντένσε στο 85΄ σε μια αλλαγή τακτικής. Αλλαγή σχηματισμού για να προστατέψει το (τελικό) 3-1.

Από τους «αγαπημένους» του Πέδρο Μαρτίνς. Με τεράστια καριέρα στον Ολυμπιακό.

Και πλέον στο Europa League ως εγκέφαλος του ΟΦΗ, επιστρέφοντας στην πόλη όπου γεννήθηκε, το Ηράκλειο. Για να κλείσει εκεί την καριέρα του.

Γιάννης Φετφατζίδης: Η έκπληξη εκείνης της 11άδας. Ποντένσε με Φέτφα στα δύο άκρα με ανάποδο πόδι για να συγκλίνουν.

Ανάμεσα ο Κώστας Φορτούνης και μπροστά ο Μιγκέλ Ανχελ Γκερέρο. Τέλη Δεκέμβρη (21/12) κλείνει τα 36.

Σταμάτησε το ποδόσφαιρο από το καλοκαίρι του 2025 και εδώ και λίγο καιρό ξεκίνησε ως προπονητής. Βοηθός του Νίκου Νεντίδη στον Εθνικό.

Μπίμπρας Νάτχο: Βελούδινος χαφ. Μια «κοψιά» Αριέλ Ιμπαγάσα. Με τρομερή καριέρα που ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι στο Βελιγράδι έπειτα από 7 σεζόν στην Παρτιζάν.

Στον Ολυμπιακό έπαιξε λίγο (34 συμμ., 1 γκολ, 5 ασίστ). Σαν αλλαγή κυρίως.

Ακριβώς όπως εκείνο το βράδυ όταν ο Πέδρο Μαρτίνς τον έστειλε στο γήπεδο στο 69΄ αντί του Γιάννη Φετφατζίδη. Τον Φλεβάρη κλείνει τα 39 του χρόνια.

Κώστας Φορτούνης: Εδώ. Στο σπίτι του. Κυνηγώντας μια σειρά ιστορικών ρεκόρ με την Ερυθρόλευκη. Εκείνο το βράδυ σκόραρε από το πέναλτι το τελικό 3-1.

Ήταν χάρμα ιδέσθαι, όμως, σε ολόκληρο το ματς. Αλήθεια, μήπως και ο Ιμανόλ κάποια στιγμή να επιστρατεύσει εκείνη την ιδέα του Μάρκο Σίλβα και του Πέδρο Μαρτίνς.

Με τον Φορτούνη στα τετραγωνικά πίσω από το φορ; Ευκαιρία είναι.

Μιγκέλ Ανχελ Γκερέρο: Και εκείνος κρέμασε πρόσφατα τα παπούτσια του. Αρχές Γενάρη του 2026 άφησε τη Λανγκρέο της Αστούρια σε ηλικία 35 ετών.

Πολύ χρήσιμος (62 συμμ., 16 γκολ, 5 ασίστ) για εκείνον του Ολυμπιακού του Πέδρο Μαρτίνς.

Στην πραγματικότητα όμως η ομάδα άλλαξε επίπεδο όταν το επόμενο καλοκαίρι έφτασε ο αντικαταστάτης του στην εντεκάδα. Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Πέδρο Μαρτίνς: Ο κύριος καθηγητής του Ολυμπιακού. Με μεγάλη συμβολή στην εξέλιξη της ομάδας στη σύγχρονη μορφή της.

Με ωραίες ποδοσφαιρικές ιδέες, εγχώριους τίτλους και κάποιες σπουδαίες ευρωπαϊκές βραδιές σαν εκείνη με τη Μίλαν.

Εδώ και χρόνια εργάζεται ως προπονητής στο Κατάρ, στον πάγκο της Αλ Γκαράφα. Πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του ως το 2028.