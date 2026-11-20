Η επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΑΕΚ δέχθηκε το βράδυ της Τετάρτης προς τα ξημερώματα της Πέμπτης, επίθεση από Τούρκους χάκερ. Η ΑΕΚ δεν είναι η πρώτη ομάδα που βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Στο παρελθόν το ίδιο έχει συμβεί με τα site του Ολυμπιακού, του Ατρόμητου, του Προμηθέα και του ΠΑΟΚ.

Για την ΑΕΚ υπάρχει η πολλή σοβαρή ιδιαιτερότητα της καταγωγής του συλλόγου, της ιστορίας του και τους δεσμούς που υπάρχουν με την Πόλη, την «Αγια-Σοφιά» και τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας.

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Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε χθες ότι στο παιχνίδι με την Γαλατασαράι για την επόμενη αγωνιστική του Champions League θα παραταχθεί με τη γαλάζια της εμφάνιση. Προχώρησε σε αυτή τη συμβολική κίνηση μετά τη θρασύδειλη επίθεση που δέχθηκε από Τούρκους χάκερ με προκλητικό και ακραία εθνικιστικό περιεχόμενο.

Επειδή μιλάμε για συμβολισμούς, αξίζει να σημειωθεί ότι η Γαλατασαράι και όλες αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος οι τουρκικές ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη, αλλά και στο εγχώριο πρωτάθλημά τους φοράνε στις εμφανίσεις τους τη σημαία με την ημισέληνο και το αστέρι.

Η Γαλατασαράι συγκεκριμένα τη φορούσε και στο πρόσφατο ματς με την Μπαρτσελόνα για το Champions League.

Η ΑΕΚ τα προηγούμενα χρόνια είχε την ελληνική σημαία στη φανέλα της. Ομως για άγνωστους λόγους, είτε γιατί… ενοχλούσε (;), γιατί δεν… άρεσε (;), γιατί έτσι… επέλεξαν (;), την αφαίρεσαν! Οπότε στο παιχνίδι της 8ης Δεκεμβρίου, η ΑΕΚ θα παίξει στο «σπίτι» της με τη γαλάζια φανέλα (και όχι τα κανονικά χρώματά της) και η Γαλατασαράι με τη δική της που θα έχει και την τουρκική σημαία!

Το ζητούμενο όμως δεν είναι αυτό. Οι Τούρκοι θα βρούνε τρόπο να προκαλέσουν ακόμα και για την «Αγια-Σοφιά» που υπάρχει δεξιά από τα σκαλιά της φυσούνας. 1,05 δίνει στο στοίχημα.

Τα ζητούμενα σε αυτό το ματς είναι να μπορέσει να πάρει η ΑΕΚ τους τρεις βαθμούς για να μείνει ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης και να μη γίνει το παραμικρό. Τους κερδίζεις, τους λες καλό ταξίδι και προχωράς.