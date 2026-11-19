Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, δεσμεύτηκε χθες να αντιταχθεί στον εμπορικό προστατευτισμό, αλλά καλωσόρισε θερμά στη Σενζέν τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει της τριμερούς συνάντησης υψηλού διακυβεύματος στην οποία θα συμμετάσχει και ο ρώσος ηγέτης Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η σημερινή πολυαναμενόμενη συνάντηση, όμως, «δεν θα διαρκέσει πάνω από μία ώρα», όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Πόσα μπορούν να λεχθούν σε λιγότερα από 60 λεπτά, αναρωτιούνται οι αναλυτές που δίνουν περισσότερο βάρος στον συμβολισμό της τριμερούς συνόδου. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η ξεχωριστή συνάντηση Τραμπ – Πούτιν – θα είναι η πρώτη έπειτα από εκείνη στην Αλάσκα πέρυσι, όπου δεν έγινε εφικτό να βρεθεί λύση για το θέμα της Ουκρανίας. Οσο για τη συνάντηση του Τραμπ με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, στην οποία είχε αναφερθεί ο αμερικανός πρόεδρος, δεν υπάρχει ακόμα καμία επίσημη ανακοίνωση.

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Ο Σι υποδέχτηκε τον Τραμπ στο αεροδρόμιο – την πρώτη φορά που το έκανε αυτό με οποιονδήποτε ηγέτη που επισκέπτεται την Κίνα από τότε που ανέλαβε πρόεδρος – ανταποδίδοντας την ανάλογη κίνηση Τραμπ τον Σεπτέμβριο, όταν συναντήθηκαν τελευταία φορά στις ΗΠΑ. Η άφιξη του αμερικανού προέδρου στη Σενζέν έγινε μετά τις αιχμηρές ομιλίες του Σι και του Πούτιν ενόψει της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού. Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Σι ζήτησε υποστήριξη για αυτό που αποκάλεσε «ελεύθερο και ανοιχτό εμπόριο», προσπαθώντας να παρουσιάσει τη χώρα του ως σταθερό εταίρο στην παγκόσμια σκηνή, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αυξήσει τους δασμούς και έχουν υιοθετήσει μια ασταθή προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική υπό τον Τραμπ.

Ο Πούτιν στη δική του ομιλία επέκρινε τις δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και ισχυρίστηκε ότι η ΕΕ χάνει τη βιομηχανική της ικανότητα και την ανταγωνιστικότητά της επειδή αποκόπηκε από τους ρωσικούς ενεργειακούς πόρους. Πρόσθεσε, δε, ότι οι ευρωπαίοι πολίτες βιώνουν μια «ταπεινωτική παρακμή» στο βιοτικό τους επίπεδο.

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Ο Τραμπ μετά την άφιξή του δήλωσε ότι κάθε συνάντηση με τον Σι είναι «πολύ ευχάριστη» και στη συνέχεια συναντήθηκε με τον Πούτιν και άλλους ηγέτες στον χώρο της συνόδου κορυφής APEC για χειραψίες, ομαδική φωτογραφία και συμπόσιο. Τραμπ, Πούτιν και Σι στη συνάντησή τους σήμερα αναμένεται να συζητήσουν τις εξελίξεις στο εμπόριο, την τεχνητή νοημοσύνη και τα πυρηνικά όπλα.

Η συνάντηση έχει συγκριθεί με τη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945 μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Σοβιετικής Ενωσης, η οποία επισημοποίησε τις σφαίρες επιρροής, έθεσε το σκηνικό για τη διεθνή τάξη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και συμβολίζει τις συμφωνίες μεγάλων δυνάμεων που επιβλήθηκαν στις υπόλοιπες χώρες. Και οι φόβοι κυρίως των Ευρωπαίων, αυτή τη στιγμή δεν είναι αδικαιολόγητοι.

Οπως γράφει και ο Ραφαέλ Μπερ στην «Guardian», «Τραμπ, Σι και Πούτιν έχουν κοινό όραμα για παγκόσμια δύναμη – όπου δεν έχει καμία θέση η Ευρώπη». Τους φόβους αυτούς επιβεβαιώνουν στην ιστοσελίδα Axios ευρωπαίοι διπλωμάτες – ο δηλωμένος στόχος του Τραμπ είναι να ξεκινήσει μια συζήτηση για τον πυρηνικό αφοπλισμό, ένα σενάριο που μπορεί εύκολα να ξεφύγει και να πάρει θέσεις για την Ουκρανία ή την Ταϊβάν που υπονομεύουν τα συμφέροντα των χωρών ή ακόμα να τάσσονται υπέρ των βασικών αντιπάλων τους. «Γνωρίζουμε ότι κάθε φορά που ο πρόεδρος Τραμπ μιλάει ή βλέπει τον Πούτιν, αυτό μεταφράζεται σε άσχημα νέα για την Ουκρανία και για την Ευρώπη. Ετοιμαζόμαστε για οτιδήποτε», ανέφερε χαρακτηριστικά ευρωπαίος αξιωματούχος.

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Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, η τριμερής σύνοδος στη Σενζέν συζητήθηκε την περασμένη εβδομάδα, κεκλεισμένων των θυρών, σε συνάντηση στο Δουβλίνο μεταξύ ευρωπαίων ηγετών, μερικοί από τους οποίους εξέφρασαν ανησυχίες για το τι θα μπορούσε να πει ο Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ήταν από τους πιο ανήσυχους κατά τη διάρκεια εκείνης της συζήτησης. Στη συνέχεια βγήκε και μίλησε δημόσια γι’ αυτό. «Το μήνυμά μας προς τις ΗΠΑ πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν είναι: Καμία έκπληξη, παρακαλώ», ανέφερε ο Μερτς.

Ο Τραμπ είναι λαβωμένος από την απώλεια του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικανούς και το πρόσφατο σκάνδαλο της Nvidia, ο Πούτιν αντιμετωπίζει μια δύσκολη οικονομική κατάσταση στο εσωτερικό της Ρωσίας και ο Σι θέλει να κάνει μια επίδειξη δύναμης λίγο πριν διεκδικήσει την τέταρτη θητεία του. H «Monde» υπενθυμίζει ότι «το 2026 δεν είναι 1945» και υποστηρίζει ότι η συνάντηση των τριών ηγετών δεν θα οδηγήσει σε καμία αναδιαμόρφωση του παγκόσμιου χάρτη, καθώς οι τρεις πρωταγωνιστές διατηρούν βαθιά ανταγωνιστικά στρατηγικά συμφέροντα. Ομως μεμονωμένα μπορεί να υπάρχουν εκπλήξεις, παρά την προτροπή του Μερτς.

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Στη διπλωματική σκηνή, οι τρεις ηγέτες βοηθούν ο ένας τον άλλον. Ελπίζουν να εκμεταλλευτούν αυτήν την ευκαιρία για να πείσουν τον κόσμο ότι η δύναμή τους, τόσο ατομική όσο και συλλογική, είναι ασταμάτητη. Στο παρασκήνιο, όμως, συνεχίζουν να εξαπολύουν κάθε πιθανή επίθεση ο ένας εναντίον του άλλου. Στις αρένες του παγκόσμιου εμπορίου και της τεχνολογίας, ο πόλεμος ΗΠΑ – Κίνας μαίνεται. Από το Πεκίνο, το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα έχει βασίσει εδώ και καιρό την ιδεολογική του κατάκτηση στο να πείθει τους αντιπάλους του ότι μπορεί να κερδίζει χωρίς πολέμους. Από την πλευρά του, ο ηγέτης του Κρεμλίνου, εμμονικός με το παλιό μεγαλείο της Ρωσίας, έχει πείσει τον εαυτό του ότι η αποκατάσταση της κυριαρχίας του επίκειται. Εν τω μεταξύ, ο ένοικος του Λευκού Οίκου επιμένει, ενάντια σε κάθε στοιχείο, ότι είναι ο σπουδαιότερος πρόεδρος των ΗΠΑ όλων των εποχών.