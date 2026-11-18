Ενώ στην COP31 παίζει το παιχνίδι της διπλωματίας, με την αστυνομική έφοδο στο Sozcu TV, τις συλλήψεις και τον διορισμό κρατικού διαχειριστή εντείνει την πίεση στα αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ

Σε μια νέα παρέμβαση με στόχο τον περιορισμό της φωνής της αντιπολίτευσης στα μέσα ενημέρωσης προχώρησαν οι τουρκικές Αρχές, με την αστυνομική έφοδο στον τηλεοπτικό σταθμό Sözcü TV, τις συλλήψεις στελεχών του ομίλου και τον διορισμό κρατικού διαχειριστή να προσθέτουν ένα ακόμη επεισόδιο στην πίεση που δέχονται ανεξάρτητα και αντιπολιτευόμενα μέσα στην Τουρκία.

Η επιχείρηση, που οδήγησε ακόμη και στην αλλαγή του προγράμματος του σταθμού και στον αποκλεισμό των πολιτικών εκπομπών, πραγματοποιήθηκε την ώρα που η χώρα φιλοξενεί στην Αττάλεια την COP31, τη διεθνή διάσκεψη για το κλίμα, όπου η Άγκυρα επιχειρεί να εμφανιστεί ως πρωταγωνίστρια της παγκόσμιας περιβαλλοντικής διπλωματίας, με τις αντιθέσεις πίσω από τα μηνύματα περί διαλόγου, συναίνεσης και δράσης, τόσο στο εσωτερικό της Τουρκίας όσο και στο διεθνές πεδίο, να παραμένουν έντονες.

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Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στην έδρα του Sözcü TV και του ομίλου μέσων ενημέρωσης στον οποίο ανήκει, έπειτα από δικαστική εντολή. Το κτίριο αποκλείστηκε, πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις και διορίστηκε δικαστικός διαχειριστής, με τη διαχείριση να περνά στο κρατικό Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων (TMSF). Τέσσερα στελέχη του ομίλου τέθηκαν υπό κράτηση, στο πλαίσιο έρευνας που συνδέεται με υπόθεση του 2016 και τις καταγγελλόμενες σχέσεις του ιδιοκτήτη του, Μπουράκ Ακμπάι, με το δίκτυο του Φετουλάχ Γκιουλέν. Ο δικηγόρος του σταθμού προσέφυγε κατά της απόφασης, ζητώντας την ακύρωση του διορισμού επιτρόπου.

Το Sözcü TV επανήλθε σε ζωντανή μετάδοση το μεσημέρι, έπειτα από αρκετές ώρες διακοπής, αλλά υπό εντελώς διαφορετικούς όρους. Το νέο πρόγραμμα περιορίζεται σε συμβατικά δελτία ειδήσεων και ενημερωτικό περιεχόμενο, χωρίς πολιτικά πάνελ και εκπομπές με προσκεκλημένους.

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Η πρώτη παρουσιάστρια, Μερβέ Εκιντζί Ερντογντού, σχολίασε χαρακτηριστικά ότι κανονικά θα έπρεπε να βρίσκεται στον αέρα από τις επτά το πρωί, αλλά «διορίστηκε επίτροπος». Η πρώτη είδηση που μεταδόθηκε αφορούσε, μάλιστα, την ίδια την απόφαση διορισμού διαχειριστή.

Ωστόσο, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Μόλις έναν μήνα νωρίτερα, οι Αρχές είχαν πραγματοποιήσει αντίστοιχη επιχείρηση στο Halk TV, το ενημερωτικό κανάλι με τη μεγαλύτερη θεαματικότητα στη χώρα, διακόπτοντας τις εκπομπές και διορίζοντας διαχειριστή. Τότε είχαν συλληφθεί 11 εργαζόμενοι. Οι παρεμβάσεις στο Sözcü TV προστίθενται σε εκείνες που έχουν προηγηθεί στα δίκτυα TELE1 και Halk TV, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας που έχει επεκταθεί σε δημοσιογραφικούς, πολιτικούς και συνδικαλιστικούς κύκλους. Οι δημοσιογράφοι και τα αντιπολιτευόμενα μέσα βρίσκονται συστηματικά αντιμέτωποι με δικαστικές διώξεις, από υποθέσεις δυσφήμησης και εξύβρισης έως κατηγορίες διαφθοράς και διάδοσης ψευδών ειδήσεων.

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Η σύνοδος στην Αττάλεια

Παράλληλα, στην Αττάλεια, η COP31 εισέρχεται στην πιο κρίσιμη πολιτική φάση της, με τις διαφωνίες μεταξύ των 194 αντιπροσωπειών να αποτυπώνονται ήδη στο πρώτο προσχέδιο της τελικής απόφασης. Η Αυστραλία, που έχει αναλάβει την προεδρία των διαπραγματεύσεων, δημοσίευσε ένα κείμενο 18 σελίδων και 144 παραγράφων, το οποίο επιχειρεί να καλύψει όλα τα ανοιχτά ζητήματα, χωρίς όμως να αποτυπώνει κάποια συμφωνία. Η άφιξη υπουργών από πολλές χώρες στο συνεδριακό κέντρο της Αττάλειας σηματοδοτεί τη μετάβαση από τις τεχνικές συζητήσεις στις πολιτικές διαπραγματεύσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η ηλεκτροδότηση, η χρηματοδότηση της κλιματικής προσαρμογής και κυρίως το μέλλον των ορυκτών καυσίμων. Η πρόταση για επιτάχυνση της μετάβασης σε καθαρά και οικονομικά προσιτά ενεργειακά συστήματα συναντά επιφυλάξεις, καθώς ο στόχος να καλύπτει η ηλεκτρική ενέργεια το 35% της παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης έως το 2035 εξασφάλισε την υποστήριξη μόλις περίπου 30 χωρών. Ινδία και αναπτυσσόμενες οικονομίες εξέφρασαν ανησυχίες για το κόστος και την εφαρμογή ενός ενιαίου παγκόσμιου στόχου.

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Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι αντιθέσεις στο ζήτημα των ορυκτών καυσίμων. Το προσχέδιο περιλαμβάνει φιλόδοξες διατυπώσεις για την επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίες θεωρείται δύσκολο να διατηρηθούν στην τελική διαπραγμάτευση ενώ ανοιχτή πληγή παραμένει και η χρηματοδότηση.

Και να σκεφτεί κανείς ότι όπως ανέφερε ρεπορτάζ της «Monde»: «Από τον φαρδύ δρόμο που οδηγεί από την παλιά πόλη της Αττάλειας, ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στη νότια Τουρκία, μέχρι τα μεγάλα λευκά κτίρια του εκθεσιακού κέντρου στα περίχωρα, τρεις λέξεις εμφανίζονται παντού: Διάλογος. Συναίνεση. Δράση».