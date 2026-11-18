Χαμηλότερες ταχύτητες για τις επενδύσεις μετά το ΤΑ n Στο 1,5% η ανάπτυξη το 2027 και το 2028, στο 4,1% ο πληθωρισμός φέτος

Με χαμηλότερες ταχύτητες θα συνεχίσει να κινείται η ελληνική οικονομία την επόμενη διετία με την ακρίβεια να επιμένει και να πιέζει τα εισοδήματα των νοικοκυριών. Οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαμηλώνουν τον πήχη της ανάπτυξης για το 2027 και ανεβάζουν τις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό ο οποίος αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και την επόμενη χρονιά.

Στον αντίποδα, η Κομισιόν προβλέπει ταχύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, το οποίο εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 126,6% του ΑΕΠ το 2028. Μάλιστα, σύμφωνα με τον επίτροπο Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις η Ελλάδα αναμένεται ήδη από φέτος να πάψει να είναι η χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

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Ειδικότερα, η Κομισιόν διατηρεί αμετάβλητη την εκτίμηση για ανάπτυξη 1,8% το 2026 αλλά περιορίζει την πρόβλεψη για το 2027 στο 1,5% από 1,6% που ανέμενε την άνοιξη ενώ στο 1,5% τοποθετεί την ανάπτυξη και το 2028. Οι αντίστοιχες προβλέψεις για την ευρωζώνη είναι 1,2% για φέτος και το 2027 και 1,3% για το 2028.

Πληθωρισμός, μισθοί

Ο πληθωρισμός παραμένει το μεγαλύτερο «αγκάθι». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανεβάζει την πρόβλεψή της στο 4,1% για φέτος, από 3,7% που εκτιμούσε την άνοιξη και στο 3,2% για το 2027, από 2,4%. Για το 2028 προβλέπει υποχώρηση στο 2,4%.

Οι υψηλές τιμές της ενέργειας μεταφέρονται σταδιακά σε αγαθά και υπηρεσίες, διατηρώντας τις ανατιμήσεις και περιορίζοντας τα περιθώρια ενίσχυσης της κατανάλωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις οκτώ χώρες της ΕΕ για τις οποίες προβλέπεται μείωση των πραγματικών μισθών το 2026.

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Αυτό σημαίνει ότι οι ονομαστικές αυξήσεις των αποδοχών δεν επαρκούν για να καλύψουν την άνοδο των τιμών. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται η Ιταλία, η Ισπανία, η Κύπρος, το Βέλγιο, η Αυστρία, το Λουξεμβούργο και η Ρουμανία. Επίσης η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,5% φέτος, 1,3% το 2027 και 1,4% το 2028.

Οι επενδύσεις

Σημαντικά χαμηλότερες ταχύτητες προβλέπονται για τις επενδύσεις μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Από αύξηση 7,3% το 2026, ο ρυθμός περιορίζεται στο 2,5% το 2027 και στο 2,6% το 2028. Ωστόσο, η πρόβλεψη για το 2027 είναι βελτιωμένη σε σχέση με την εαρινή εκτίμηση για αύξηση μόλις 1,3%. Στο μέτωπο της απασχόλησης, η Κομισιόν προβλέπει περαιτέρω υποχώρηση της ανεργίας από 8,4% φέτος στο 8% το 2027 και στο 7,7% το 2028.

Το δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί στο 135,7% του ΑΕΠ φέτος, στο 130,7% το 2027 και στο 126,6% το 2028, με την Κομισιόν να αναθεωρεί σημαντικά προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της σε σχέση με την άνοιξη. Ειδικότερα, για το 2026 η πρόβλεψη μειώθηκε κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, από 140,7% σε 135,7% του ΑΕΠ ενώ για το 2027 η αναθεώρηση φτάνει τις 3,7 ποσοστιαίες μονάδες, από 134,4% σε 130,7%. Στην αποκλιμάκωση συμβάλλουν τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, η ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ και η αξιοποίηση ταμειακών διαθεσίμων για αποπληρωμές χρέους.

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Το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 4,1% του ΑΕΠ το 2026, στο 3,7% το 2027 και στο 3,4% το 2028. Αντίστοιχα, το συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα εκτιμάται στο 0,9%, 0,7% και 0,2% του ΑΕΠ. Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις χαρακτήρισε «θετικές» τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ενώ για την επόμενη ημέρα του Ταμείου Ανάκαμψης σημείωσε ότι μεγαλύτερο βάρος στη χρηματοδότηση των επενδύσεων θα αναλάβουν οι πόροι της πολιτικής συνοχής και των διαρθρωτικών ταμείων, ενώ μέρος των κονδυλίων του Ταμείου θα εξακολουθήσει να στηρίζει την οικονομία μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων.