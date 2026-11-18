Πληροφοριοδότες διέρρευσαν περισσότερα από 15 εκατομμύρια εσωτερικά έγγραφα της Deutsche Bank, τα οποία αποκαλύπτουν ανάρμοστη συμπεριφορά, συστημικές αστοχίες, ανικανότητα, αθέτηση υποσχέσεων για τον εξορθολογισμό της τράπεζας, καθώς και τα μυστικά ορισμένων πελατών της – δισεκατομμυριούχων και ολιγαρχών, σύμφωνα με τους «Financial Times».

Τα δημοσιεύματα που αποτελούν προϊόν έρευνας κοινοπραξίας διεθνών δημοσιογράφων, φιλοξενήθηκαν σε μέσα όπως «Der Spiegel», «Financial Times», «New York Times» και «Le Monde». Σε αυτά υποστηρίζεται ότι τα αρχεία ρίχνουν φως στις σχέσεις της τράπεζας με πελάτες όπως ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστιν, καθώς και επιχειρηματικές της δραστηριότητες στη Ρωσία πριν από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

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Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων μπαίνει ειδικά ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Κρίστιαν Ζέβινγκ. Ηλεκτρονικά μηνύματα, εσωτερικές έρευνες, πρακτικά συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, φάκελοι συμμόρφωσης και αρχεία συνομιλιών εργαζομένων ρίχνουν νέο φως στην καριέρα και την ηγεσία Ζέβινγκ.

Ο ίδιος χαρακτηρίζεται ως στέλεχος που προήλθε από το εσωτερικό της τράπεζας, ανέλαβε τα ηνία το 2018 και στον οποίο πιστώνεται, σε μεγάλο βαθμό, η διάσωση της τράπεζας, η οποία ταλανιζόταν από πλήθος σκανδάλων ευρισκόμενη στο χείλος της καταστροφής, οδηγώντας την μάλιστα στην επίτευξη κερδών – ρεκόρ, σχολίαζαν σε εκτενές τους δημοσίευμα οι «Financial Times».

Σύμφωνα με τα έγγραφα που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα, «ο άνθρωπος που υποσχέθηκε να βάλει οριστικό τέλος σε μια σειρά σκανδάλων, ενθάρρυνε – σε ιδιωτικό επίπεδο – την ανάληψη μεγαλύτερων κινδύνων, επέκρινε έντονα τις διαδικασίες συμμόρφωσης και απέκρυψε ορισμένα από τα προβλήματα της τράπεζας από τους μετόχους», αναφέρει το δημοσίευμα.

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Επίσης σημειώνεται ότι η έρευνα «αποκαλύπτει λογιστικά τεχνάσματα, οικονομικές γνωστοποιήσεις που αγγίζουν τα όρια της εξαπάτησης, καθώς και άγνωστες μέχρι πρότινος λεπτομέρειες σχετικά με τις σχέσεις της τράπεζας με τον παιδόφιλο Τζέφρι Επστιν και τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ».

4+1 αποκαλύψεις

Ειδικότερα, οι βασικές αποκαλύψεις όπως αναφέρονται από τους «Financial Times» είναι οι εξής:

1. Υπό την ηγεσία του Ζέβινγκ η Deutsche Bank σχεδίασε την επέκταση των δραστηριοτήτων της στη Ρωσία, παραμερίζοντας τις ανησυχίες της ομάδας κανονιστικής συμμόρφωσης (compliance) σχετικά με την πελατεία της τράπεζας που συνδεόταν με το Κρεμλίνο, σε μια περίοδο που συγκεντρώνονταν σύννεφα στη γεωπολιτική.

2. Η τράπεζα «διεκπεραίωσε ύποπτες πληρωμές ύψους σχεδόν 600 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονταν με τον Επστιν, ποσό πολύ μεγαλύτερο από ό,τι ήταν προηγουμένως γνωστό»

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3. Η τράπεζα διέρρευσε κατά λάθος τα φορολογικά στοιχεία του Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του και απέκρυψε το λάθος από τον Λευκό Οίκο, ενώ ο Ζέβινγκ είχε ενημερωθεί για τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης.

4. Γίνεται λόγος για σειρά από «ελλείψεις στη συμμόρφωση, αδυναμίες στη διακυβέρνηση, ανικανότητα και τεχνολογικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της παραδοχής προς τις ρυθμιστικές Αρχές ότι η Deutsche, στην ουσία, «λειτουργούσε εκτός του πλαισίου του νόμου και της τάξης», σύμφωνα με το δημοσίευμα.

5. Οι «FT» προαναγγέλλουν επίσης ότι θα αποκαλυφθούν μυστικές πληρωμές προς μέλος της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ, καθώς και αδυναμίες στα συστήματα που υποτίθεται ότι αποτρέπουν το «ξέπλυμα» χρήματος στην Deutsche Bank, όπως αναφέρεται. Η τράπεζα διαχειρίζεται καθημερινά διεθνείς μεταφορές κεφαλαίων αξίας άνω του 1 τρισ. ευρώ.

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Μετά τα δημοσιεύματα, ο πρόεδρος της Deutsche Bank, Αλεξάντερ Βάιναντς, εξέφρασε χθες στήριξη προς το πρόσωπο του Ζέβινγκ. «Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, δεν έχω δει ούτε μία απόφαση του Κρίστιαν Ζέβινγκ με την οποία να μην αισθάνομαι άνετα», δήλωσε ο πρόεδρος της Deutsche Bank, Αλεξάντερ Βάιναντς, σε γραπτή δήλωσή του.

Πελάτης ο Τραμπ

Το 2017, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν πελάτης της Deutsche Bank κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, η τράπεζα απέστειλε κατά λάθος φορολογικό έγγραφο του προέδρου στον λογιστή ενός άλλου πελάτη.

Η Deutsche Bank, της οποίας οι μετοχές υποχωρούσαν κατά περισσότερο από 6% μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, αρνήθηκε να σχολιάσει την αντίδραση του Τραμπ. Νωρίτερα, ωστόσο, είχε επισημάνει ότι τα ζητήματα που θίγονται στα διάφορα δημοσιεύματα «ανάγονται πολλά χρόνια πίσω» και ότι, έκτοτε, η τράπεζα έχει ενισχύσει τους ελέγχους της.

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Οι ρώσοι ολιγάρχες

Τα δημοσιεύματα κάνουν ιδιαίτερη αναφορά σε φερόμενες σχέσεις της γερμανικής τράπεζας με ρώσους ολιγάρχες. Η Deutsche Bank το 2021 συνήψε συμφωνία αναβολής δίωξης (deferred prosecution agreement) με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Μέσα στο τρέχον έτος έχει βρεθεί στο στόχαστρο ερευνών από τις γερμανικές Αρχές τρεις φορές, αναφέρεται.

Από το 2012, η ​​τράπεζα έχει καταβάλει 18,6 δισ. ευρώ για τον διακανονισμό υποθέσεων που αφορούσαν παραβιάσεις κανόνων δεοντολογίας και δικαστικές διαμάχες. Αυτά περιελάμβαναν χειραγώγηση της αγοράς, «ξέπλυμα» ρωσικού χρήματος, ανεπαρκείς ελέγχους, καθώς και την παραπλανητική πώληση προϊόντων και παροχή ψευδών στοιχείων, αναφέρουν οι «FT».

Τι απαντά η Deutsche Bank

Η Deutsche Bank ανέφερε ότι τα ζητήματα που προέκυψαν από τη διαρροή εγγράφων «ανάγονται πολλά χρόνια πίσω, σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα και δύο δεκαετίες. Οπου κρίθηκε σκόπιμο, τα θέματα αυτά εξετάστηκαν την εποχή εκείνη και συζητήθηκαν με τις εποπτικές Αρχές».

«Σήμερα είμαστε μια διαφορετική τράπεζα. Υπό την ηγεσία του Κρίστιαν Ζέβινγκ, η Deutsche Bank έχει υποστεί έναν ριζικό μετασχηματισμό», σημειώνεται. Η τράπεζα προσέθεσε επίσης ότι κατά την περίοδο 2019-2025 επενδύθηκαν 7 δισ. ευρώ για τη βελτίωση των μηχανισμών ελέγχου, και ότι η «πρόοδος αυτή έχει αναγνωριστεί από την αγορά, τις βασικές ρυθμιστικές και εποπτικές Αρχές, καθώς και από πελάτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη», σύμφωνα με τους «FT».