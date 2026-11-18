Νωρίτερα από τις πληρωμές των συντάξεων Δεκεμβρίου (οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να καταβληθούν στις 25 και 27 Νοεμβρίου), εξετάζει η κυβέρνηση να καταβάλει σε 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους το επίδομα των 400 ευρώ.

Ειδικότερα στο τραπέζι βρίσκεται η Δευτέρα 23 Νοεμβρίου ή η Τρίτη 24 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει οριστικοποιηθεί συγκεκριμένη ημερομηνία πίστωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση να προηγηθεί η καταβολή του επιδόματος αποσκοπεί στην αποφυγή αυξημένης κίνησης και συνωστισμού στις τράπεζες, καθώς και στον περιορισμό πιθανών λαθών κατά τις πληρωμές. Τονίζεται ότι βασικό κριτήριο για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους είναι η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Συνολικά, η ενίσχυση των 400 ευρώ θα δοθεί σε περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους, εκ των οποίων 1,9 εκατομμύρια είναι συνταξιούχοι και 300.000 δικαιούχοι επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Χωρίς κριτήρια

Διευκρινίζεται ότι η μόνιμη αυτή ενίσχυση χορηγείται πλέον χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Ειδικότερα το επίδομα των 400 ευρώ θα λάβουν οι ακόλουθες κατηγορίες πολιτών:

Συνταξιούχοι γήρατος άνω των 65 ετών και συνταξιούχοι λόγω θανάτου άνω των 60 ετών.

Συνταξιούχοι αναπηρίας του ΕΦΚΑ.

Ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν παροχές από τον ΟΠΕΚΑ.

Δικαιούχοι αναπηρικών και προνοιακών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Ατομα που δικαιούνται αναδρομικές προνοιακές παροχές λόγω αναπηρίας.

Συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ με ισόβια αναπηρία 100%.

Συνταξιούχοι του Δημοσίου που λαμβάνουν επίδομα ασθένειας και ανικανότητας.

Δικαιούχοι εξωιδρυματικού επιδόματος από τον ΕΦΚΑ.

Δικαιούχοι ειδικών επιδομάτων πολιτικών, στρατιωτικών και πολεμικών συντάξεων.

Δικαιούχοι αναπηρικής σύνταξης του Δημοσίου βάσει του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων.

Ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία και εργαζόμενοι που λαμβάνουν επίδομα τετραπληγίας ή παραπληγίας.

Εν ενεργεία εργαζόμενοι στη Γενική Κυβέρνηση που λαμβάνουν το ίδιο επίδομα.

Επισημαίνεται ότι παρά τη διεύρυνση των κατηγοριών των δικαιούχων, δεν θα λάβουν όλοι οι συνταξιούχοι την οικονομική ενίσχυση. Η ηλικία και το είδος της σύνταξης αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την καταβολή του ποσού.

Μένουν εκτός

n Συνταξιούχοι γήρατος κάτω των 65 ετών, καθώς η λήψη σύνταξης δεν αρκεί από μόνη της για τη θεμελίωση δικαιώματος.

Οσοι συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους μέσα στο 2026, αφού απαιτείται να έχουν συμπληρώσει το συγκεκριμένο όριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας.

Οσοι λαμβάνουν σύνταξη χηρείας και παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος, καθώς η ειδική πρόβλεψη αφορά αποκλειστικά όσους εισπράττουν σύνταξη λόγω θανάτου.

Οσοι λαμβάνουν άλλα κοινωνικά επιδόματα, χωρίς να ανήκουν σε κάποια από τις προβλεπόμενες κατηγορίες δικαιούχων.

Ιδιαίτερα σημαντικό για τους δικαιούχους είναι ότι το ποσό των 400 ευρώ θα καταβληθεί ολόκληρο, χωρίς φορολογικές ή άλλες κρατήσεις. Ετσι η οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη, ενώ δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ.