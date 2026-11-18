Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που ξεκίνησε χθες το ταξίδι του στην Ασία από τη Μανίλα όπου πραγματοποιήθηκαν μεγάλες αντιαμερικανικές διαδηλώσεις, συναντήθηκε με τους ηγέτες των βασικών περιφερειακών συμμάχων, δηλαδή της Ινδίας, της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας, λίγο πριν μεταβεί στη Σενζέν της Κίνας, όπου αύριο θα έχει την πολυαναμενόμενη τριμερή συνάντηση με τους προέδρους της Κίνας και της Ρωσίας, Σι Τζινπίνγκ και Βλαντίμιρ Πούτιν. Οσο για την συνάντησή του με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν φαίνεται όλο και πιο πιθανή, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει ενδιαφέρον να συναντήσει ξανά τον Κιμ και όταν ρωτήθηκε χθες ανέφερε: «Θα δούμε τι θα συμβεί». Ρεπορτάζ του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων Interfax που επικαλείται το Κρεμλίνο, αναφέρει ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να συναντήσει τον Κιμ εάν ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας παρευρισκόταν στη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC) στη Σενζέν.

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Το Κρεμλίνο «δεν θα το διέρρεε αυτό εκτός αν ήταν σίγουρο ότι θα μεταβεί στην κινεζική πόλη ο Κιμ», σχολίασε ο Σίντνεϊ Σάιλερ, πρώην αξιωματικός των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ. Το ενδιαφέρον του Τραμπ για ανανεωμένη συνεργασία με τον Κιμ έρχεται επτά χρόνια μετά την τελευταία τους σύνοδο κορυφής που έληξε χωρίς συμφωνία σχετικά με τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων της Βόρειας Κορέας και την άρση των κυρώσεων.

Χθες, ο αμερικανός πρόεδρος πήρε μέρος στην συνάντηση της ομάδας Quad, στην οποία έχει αντιταχθεί ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, καθώς τη θεωρεί προσπάθεια περικύκλωσης του Πεκίνου. Υπογραμμίζοντας τις εντάσεις ενόψει της αυριανής συνάντησης Τραμπ – Σι στη Σενζέν, όπου αναμένεται να συζητήσουν μια εύθραυστη εκεχειρία εμπορικού πολέμου που θα λήξει τον Ιανουάριο, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας είχε επίσης κατηγορήσει νωρίτερα τις ΗΠΑ για «οικονομικό καταναγκασμό» λόγω των τελευταίων περιορισμών στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα τσιπ. Χθες, σε ανακοίνωσή του το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανέφερε ότι αντιτίθεται σθεναρά στους περιορισμούς αυτούς, προσθέτοντας ότι θα ληφθούν σοβαρά αντίμετρα εάν οι ΗΠΑ επιμείνουν στην επιβολή του νέου κανόνα.

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Ολα αυτά δεν προμηνύουν και το καλύτερο κλίμα για τη συνάντηση Τραμπ και Σι – την τρίτη μέσα στην χρονιά. Οπως έγραψαν χθες οι «New York Times», «οι δημόσιες εκδηλώσεις φιλίας έρχονται σε αντίθεση με τους αυξανόμενους εμπορικούς και επενδυτικούς περιορισμούς, υπογραμμίζοντας το διευρυνόμενο ρήγμα μεταξύ των δύο οικονομιών».

Μήπως τελικά η Σενζέν έχει άλλο νόημα και γίνει μια δεύτερη «Γιάλτα» όπως σπεύδουν να σχολιάσουν πολλοί αναλυτές τον τελευταίο καιρό; Μπα, ούτε αυτό, γράφει ο Γκίντεον Ράχμαν στους «Financial Times». «Οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας δεν μπορούν να μοιράσουν τον κόσμο μεταξύ τους, ακόμα κι αν το ήθελαν», παρατηρεί. «Αν τα πράγματα πάνε στραβά, οι τρεις ηγέτες θα μπορούσαν να καταλήξουν να συμφωνήσουν να αναγνωρίσουν τα “βασικά συμφέροντα” ο ένας του άλλου, για να χρησιμοποιήσουμε μια φράση που αρέσει στην Κίνα. Θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια ρωσική άποψη για τον πόλεμο της Ουκρανίας και μια κινεζική άποψη για το μέλλον της Ταϊβάν.

Ο Τραμπ μπορεί να λάβει κάποια βοήθεια για το Ιράν ή κάποιες “νίκες” για την οικονομία των ΗΠΑ. Ωστόσο, η συντομία και η δομή της συνάντησης καθιστούν απίθανο να επιτευχθούν ουσιαστικές νέες συμφωνίες. Για τους δικούς τους λόγους και οι τρεις ηγέτες μπορεί να είναι ικανοποιημένοι με τον συμβολισμό μιας ομαδικής φωτογραφίας».