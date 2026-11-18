Η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου ως προς το κατά κεφαλήν εισόδημα, παρά την ανάκαμψη της οικονομίας και τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών της.

«Για να ξαναρχίσει η σύγκλιση, τα πραγματικά εισοδήματα θα πρέπει να αυξάνονται επί σειρά ετών ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», υπογράμμισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στο Money and Banking Conference, στο Μπουένος Αϊρες.

Οπως επισήμανε, η Ελλάδα διαθέτει πλέον υγιέστερα δημόσια οικονομικά, ισχυρότερο τραπεζικό σύστημα και βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα, ωστόσο οι απώλειες της κρίσης δεν έχουν ανακτηθεί πλήρως.

Στο αποκορύφωμα της κρίσης, το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ είχε συρρικνωθεί κατά περίπου 26% και το πραγματικό κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών κατά 36% σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα. «Τόσο μεγάλες απώλειες συνήθως παρατηρούνται σε συνθήκες πολέμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο διοικητής της ΤτΕ προειδοποίησε ότι η γήρανση του πληθυσμού θα περιορίσει τη συμβολή της εργασίας στην ανάπτυξη προς το τέλος της δεκαετίας, καθιστώντας ακόμη πιο κρίσιμες τις επενδύσεις, την αύξηση της παραγωγικότητας και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει τη μεγαλύτερη κατανομή πόρων ως ποσοστό του ΑΕΠ και συγκαταλέγεται στις χώρες με υψηλές εκταμιεύσεις.

Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν από περίπου 11% του ΑΕΠ το 2019 σε 18% το 2025, με μεγαλύτερο μερίδιο να κατευθύνεται πλέον σε εξοπλισμό, έρευνα, λογισμικό και άυλες υποδομές. Παράλληλα, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών έχουν ενισχυθεί από περίπου 20% του ΑΕΠ στις αρχές της δεκαετίας του 2000 σε σχεδόν 40%.

Σύμφωνα με τον Γ. Στουρνάρα, η διατήρηση της επενδυτικής δυναμικής είναι απαραίτητη για την κάλυψη του κενού που άφησε η κρίση, την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Παρά την πρόοδο, παραμένουν σημαντικές προκλήσεις, με κυριότερες τις εκκρεμότητες στο ιδιωτικό χρέος και το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, που εξακολουθεί να αποτελεί πηγή ευπάθειας για την ελληνική οικονομία.