Οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και οι μεταβολές στις αγορές περιουσιακών στοιχείων έχουν δώσει στους επενδυτές την ελπίδα ότι ίσως επιστρέφουμε σε ένα πιο γνώριμο και καθησυχαστικό περιβάλλον, όπου τα κέρδη στο χρηματιστήριο δεν εξαρτώνται πλέον από έναν μόνο κλάδο, ενώ η διαφοροποίηση μέσω κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ προσφέρει μια καθησυχαστική μείωση του κινδύνου. Ωστόσο, αυτή η εκτίμηση φαντάζει πρόωρη.

Αντί να υποθέτουν ότι οι παραδοσιακές κατευθυντήριες γραμμές για την κατανομή περιουσιακών στοιχείων ισχύουν ξανά στις τρέχουσες συνθήκες, οι επενδυτές θα πρέπει να προετοιμαστούν για μεγαλύτερη μεταβλητότητα, σημαντικές αποκλίσεις στις αποδόσεις μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων και κλάδων, καθώς και για ευκαιρίες που προκύπτουν από θεματικές κινήσεις στην αγορά.

Η συμβατική αντίληψη σχετικά με τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου έχει κλονιστεί ριζικά από δύο σημαντικές εξελίξεις: την εντυπωσιακή κυριαρχία των μετοχών τεχνολογίας στη διαμόρφωση των αποδόσεων της χρηματιστηριακής αγοράς και την ανεπάρκεια των αμερικανικών κρατικών ομολόγων ως μέσων μετριασμού του κινδύνου. Αν και πρόκειται για διακριτές δυναμικές, η ραγδαία ανάπτυξη των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και στις δύο.

Η προοπτική τεράστιων αποδόσεων από την τεχνητή νοημοσύνη έχει προσελκύσει τεράστια κεφάλαια – και δικαίως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση – μοναδική, προς το παρόν – καθώς οι κεφαλαιαγορές τους έχουν αποδειχθεί πρόθυμες αλλά και ικανές να χρηματοδοτήσουν την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης.

Χωρίς τον κινητήρα της τεχνητής νοημοσύνης που τροφοδοτεί την ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, οι προοπτικές τόσο για την αμερικανική όσο και για την παγκόσμια οικονομία θα επιδεινώνονταν, δημιουργώντας αντιξοότητες για το σύνολο της χρηματιστηριακής αγοράς και αυτό το λιγότερο ευνοϊκό περιβάλλον θα έφερνε επίσης υψηλότερους κινδύνους οικονομικής αστάθειας.

Θυμηθείτε, ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης έχει διακριθεί μέσω εκτεταμένων ρυθμίσεων «κυκλικής χρηματοδότησης», όπου μια εταιρεία δανείζει χρήματα στους πελάτες της για να αγοράσουν το προϊόν της. Τέτοιες τομεακές αλληλεξαρτήσεις αυξάνουν τον κίνδυνο μετάδοσης, όπου οι τοπικές προκλήσεις σε μια εταιρεία δημιουργούν ξαφνικά προβλήματα σε ολόκληρο το σύστημα.

Το χειρότερο είναι ότι η πρόκληση που αντιμετωπίζει η αγορά ομολόγων εκτείνεται πλέον πολύ πέρα από την ανάγκη δημιουργίας χώρου για εκδόσεις ομολόγων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο άκαμπτος πληθωρισμός παραμένει ανησυχία για πολλούς επενδυτές.

Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να το σκεφτούν δύο φορές πριν καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι οι πρόσφατες εξελίξεις της αγοράς αποτελούν μια διαρκή επιστροφή στα ιστορικά πρότυπα. Αυτή εξακολουθεί να είναι μια εποχή δομικής αβεβαιότητας. Η αρχιτεκτονική τόσο της παγκόσμιας οικονομίας όσο και των αγορών βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο, λόγω τόσο των γεωοικονομικών πιέσεων όσο και των τεχνολογικών δυνάμεων.

Κοιτάζοντας μπροστά, η επιτυχημένη διαχείριση χαρτοφυλακίου θα απαιτήσει εστίαση στους ισολογισμούς και σε εταιρείες με τιμολογιακή ισχύ, χρησιμοποιώντας περισσότερα μετρητά (και λιγότερα ομόλογα) για τον μετριασμό του κινδύνου και υιοθετώντας μια πιο θεματική, λεπτομερή προσέγγιση στην κατανομή των περιουσιακών στοιχείων. Σημαίνει επίσης αναζήτηση ευκαιριών όπως σε ιδιωτικά κεφάλαια σε αναδυόμενες αγορές.

Ο Μοχάμεντ Ελ Εριάν είναι επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος στην Allianz και πρόεδρος της Gramercy Funds