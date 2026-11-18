Θα έρθει ή δεν θα έρθει ο Αλ Πατσίνο στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας «50/50»; Η απάντηση είναι περίπλοκη. Ούτε πλήρως αρνητική αλλά ούτε και 100% καταφατική. Η νέα διεθνής παραγωγή έχει την υπογραφή του ελληνοαμερικανού επιχειρηματία και παραγωγού Ευθύμιου (Τιμ) Τσονάκας. Ο Τιμ Τσονάκας, μεταξύ άλλων κορυφαίων της 7ης Τέχνης, έχει συνεργαστεί, με την ιδιότητα του εκτελεστικού παραγωγού, με τον βραβευμένο με Οσκαρ Αλ Πατσίνο στο «Modi – Three Days on the Wing of Madness» και στο πολυαναμενόμενο φιλμ «Βασιλιάς Λιρ».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Gold Tree, Ευθύμιος Τσονάκας, επέστρεψε στην Ελλάδα με τον συνεργάτη του, Ιωάννη Σκευοφύλαξ, COO της εταιρείας, αποσκοπώντας στην προώθηση ανεξάρτητα σχεδιασμένων και χρηματοδοτούμενων έργων για να προσφέρουν νέες ευκαιρίες, να ενισχύσουν την απασχόληση και τη διεύρυνση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων στη χώρα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής στην παρούσα φάση ταξιδεύουν ανά την επικράτεια για την υλοποίηση έργων που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης.

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Το πρόγραμμά τους περιλαμβάνει συναντήσεις με ποικίλες ομάδες – συνεργάτες του ΕΚΕΤΑ (CERTH), μηχανικούς, εργολάβους – καθώς αξιολογούν τοποθεσίες και συντονίζουν την απαραίτητη προεργασία για την προώθηση των πρωτοβουλιών τους. «Η αποστολή μας παραμένει ξεκάθαρη: Είναι δημιουργία ευκαιριών, υποστήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας, συμβολή στην εκπαίδευση και τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ελλάδα», λέει ο Ευθύμιος (Τιμ) Τσονάκας και επισημαίνει ότι: «Δρομολογούμε ταινία μεγάλου μήκους, που εξασφάλισε ήδη οικονομική ενίσχυση μέσω του ΕΚΚΟΜΕΔ νωρίτερα, τον Ιούνιο του 2026. Η προπαραγωγή έχει ξεκινήσει και η τελική φάση προώθησης της παραγωγής προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027. Τα γυρίσματα αναμένεται να ολοκληρωθούν τον ερχόμενο Απρίλιο».

Πρόκειται για το «50/50», το οποίο πραγματεύεται την ιστορία ελληνοαμερικανού σκέιτερ, που μετακομίζει στην Ελλάδα με τον πατέρα του ύστερα από τον χωρισμό των γονιών του. Γνωρίζοντας θρυλικό παλαίμαχο του σκέιτμπορντ, ξεκινά προσωπικό ταξίδι ίασης, αυτογνωσίας, αθλητικής φιλοδοξίας. Είναι η εμπνευσμένη ιστορία ενός νεαρού που κυνηγά το όνειρό του να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Αντζελες. «Με το 90% των γυρισμάτων να πραγματοποιείται στην Ελλάδα, η παραγωγή φιλοδοξεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μια συναρπαστική, αισιόδοξη ιστορία με μηνύματα. Δημιουργώντας παράλληλα ευκαιρίες ανάδειξης για έλληνες καλλιτέχνες/επαγγελματίες του οπτικοακουστικού κλάδου», διευκρινίζει στην ανακοίνωσή της η Gold Tree.

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Στην πρόταση που κατέθεσε στον ΕΚΚΟΜΕΔ περιλαμβάνεται η δημιουργία πέντε στούντιο, την ώρα που το συνολικό μπάτζετ της παραγωγής ανέρχεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Η απάντηση του ΕΚΚΟΜΕΔ

«Πράγματι, το έργο “50/50”, εντάχθηκε τον Ιούνιο του 2026 στο Cash rebate, με δέσμευση δημόσιας δαπάνης ύψους 7,8 εκατ. ευρώ, όπως προκύπτει και από τη σχετική απόφαση στη Διαύγεια», ανέφερε στα «ΝΕΑ» ο κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ. «Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι μια απόφαση ένταξης δεν σημαίνει αυτόματα και καταβολή χρηματοδότησης» συνέχισε. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Ο κ. Χριστόπουλος ανέφερε: «Οπως ορίζει ο νόμος, για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η παραγωγή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας που θέτει η απόφαση ένταξης, να έχουν διενεργηθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι από ορκωτούς λογιστές και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΚΚΟΜΕΔ και να έχει διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλοι οι όροι της χρηματοδότησης. Εάν δεν τηρηθούν οι προβλεπόμενοι όροι, η απόφαση ένταξης ανακαλείται και ο παραγωγός, εφόσον το έργο δεν έχει ξεκινήσει, μπορεί να ξανακάνει αίτηση. Προσωπικά, δεν έχω καμία επίσημη ενημέρωση για έργο που πρόκειται να ξεκινήσει το 2027 με πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο».