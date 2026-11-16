Η αποκλειστική έρευνα υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών – Τι έγραφαν τα δημοσιεύματα των «ΝΕΩΝ» και «Times»

«Το 52% της βρετανικής κοινής γνώμης υποστηρίζει σταθερά την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα»: η διάδοση της επικαιρότητας στα κοινωνικά μέσα κράτησε σε υψηλή θέση την είδηση που δημοσίευσαν αποκλειστικά και ταυτόχρονα το περασμένο Σάββατο «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» και οι «Times» του Λονδίνου που αφορούσε έρευνα της εταιρείας δημοσκοπήσεων YouGov, ύστερα από ανάθεση του οργανισμού Parthenon Project.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου. Ερωτήθηκαν περίπου 2.500 ενήλικοι, για λογαριασμό της οργάνωσης Parthenon Project, η οποία δραστηριοποιείται υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών στην Αθήνα.

Η έρευνα έθεσε στους συμμετέχοντες τη συγκεκριμένη ερώτηση: «Πιστεύετε ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να παραμείνουν στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο ή να επιστραφούν στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Ελλάδα;». Η επεξεργασία των απαντήσεων κατέδειξε ότι το 52% των Βρετανών τάσσεται υπέρ της επιστροφής στην Ελλάδα των αρχαίων θησαυρών, έναντι του 20% που υποστηρίζει την παραμονή τους στο Βρετανικό Μουσείο.

Όπως γράφει ο ανταποκριτής των «ΝΕΩΝ» στο Λονδίνο Γιάννης Ανδριτσόπουλος: «Η υποστήριξη της επανένωσης των θησαυρών του Φειδία αυξάνεται ακόμη περισσότερο όταν το ζήτημα τίθεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτιστικής συνεργασίας ανάμεσα στη Βρετανία και την Ελλάδα, υπό την οποία – όπως έχει προτείνει η ελληνική κυβέρνηση – τα Γλυπτά θα επιστραφούν μόνιμα στην Αθήνα, ενώ τα βρετανικά μουσεία θα δανείζονται άλλους ελληνικούς αρχαιοελληνικούς θησαυρούς. Υπό αυτή τη συνθήκη, σχεδόν έξι στους δέκα Βρετανούς (το 58%) δηλώνουν ότι θα υποστήριζαν την επιστροφή των Γλυπτών, ενώ θα την απέρριπτε μόλις το 9%».

Αντίστοιχα και η εφημερίδα «The Times» υπογραμμίζει πως μια συμφωνία για τη μόνιμη επανένωση των Γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης θα συνδυάζονταν με τον δανεισμό σημαντικών ελληνικών αρχαιοτήτων σε βρετανικά μουσεία, μεταξύ αυτών, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, και η περίφημη Μάσκα του Αγαμέμνονα.