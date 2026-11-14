Γλυπτά Παρθενώνα:Το 52% των Βρετανών στηρίζει σταθερά την επιστροφή

Η βρετανική κυβέρνηση θα αποκομίσει πολιτικά οφέλη εάν προωθήσει μια συμφωνία πολιτιστικής συνεργασίας με την Ελλάδα που θα περιλαμβάνει την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, όπως προκύπτει από μια νέα, πανεθνική δημοσκόπηση που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο και παρουσιάζουν σήμερα αποκλειστικά «ΤΑ ΝΕΑ» για την Ελλάδα και οι «Τάιμς» για τη Βρετανία.

Η έρευνα της κορυφαίας εταιρείας δημοσκοπήσεων YouGov, που διενεργήθηκε για λογαριασμό του οργανισμού Parthenon Project, κατέδειξε ότι το 52% των Βρετανών τάσσεται υπέρ της επιστροφής των αριστουργημάτων της κλασικής αρχαιότητας στην Ελλάδα, έναντι μόλις 20% που θεωρεί ότι πρέπει να παραμείνουν στο Βρετανικό Μουσείο.

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Μάλιστα, οι ψηφοφόροι του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος στηρίζουν τον επαναπατρισμό των Γλυπτών σε ποσοστό 62% (με μόνο το 15% να εκφράζει αντίθετη γνώμη), ενώ ακόμη και οι ψηφοφόροι των Συντηρητικών – του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης – διάκεινται θετικά απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο (43%, έναντι 33%). Η υποστήριξη της επανένωσης των θησαυρών του Φειδία αυξάνεται ακόμη περισσότερο όταν το ζήτημα τίθεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτιστικής συνεργασίας ανάμεσα στη Βρετανία και την Ελλάδα, υπό την οποία – όπως έχει προτείνει η ελληνική κυβέρνηση – τα Γλυπτά θα επιστραφούν μόνιμα στην Αθήνα, ενώ τα βρετανικά μουσεία θα δανείζονται άλλους ελληνικούς αρχαιολογικούς θησαυρούς.

Υπό αυτή τη συνθήκη, σχεδόν έξι στους δέκα Βρετανούς (58%) δηλώνουν ότι θα υποστήριζαν την επιστροφή των Γλυπτών, ενώ θα την απέρριπτε μόλις το 9%. Το μοντέλο του επαναπατρισμού μέσω της σύναψης μιας πολιτιστικής συνεργασίας υποστηρίζεται από το 72% των ψηφοφόρων των Εργατικών, ενώ δεν πείθει μόλις το 6% εξ αυτών. Συγκεντρώνει, επίσης, τη στήριξη του 60% των οπαδών των Συντηρητικών, έναντι 10% που αντιτίθενται, και του 44% των ψηφοφόρων του ξενοφοβικού Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ (την απορρίπτει το 16% εξ αυτών). Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ εκείνων που αρχικά δηλώνουν ότι τα Γλυπτά πρέπει να παραμείνουν στο Λονδίνο, το 32% αλλάζει γνώμη και τάσσεται υπέρ της επιστροφής τους στην Αθήνα, εφόσον αυτή υλοποιηθεί στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτιστικής σύμπραξης.

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Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της δημοσκόπησης, που διενεργήθηκε σε δείγμα 2.452 Βρετανών, είναι ότι από μια ενδεχόμενη συμφωνία για την επιστροφή των Μαρμάρων θα προέκυπτε πολιτικό όφελος για τους Εργατικούς: ένας μεγάλος αριθμός ψηφοφόρων δηλώνει ότι, σε αυτή την περίπτωση, θα άρχιζε να βλέπει πιο θετικά την κυβέρνηση του Αντι Μπέρναμ. Συγκεκριμένα, το 28% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι θα διαμόρφωνε πιο θετική άποψη για την κυβέρνηση αν αυτή υποστήριζε μια συμφωνία για τον επαναπατρισμό των Γλυπτών, ενώ μόλις το 8% δήλωσε ότι θα αποκτούσε αρνητική γνώμη. Ειδικότερα, το 39% των ψηφοφόρων του Εργατικού Κόμματος θα αξιολογούσε πιο θετικά την κυβέρνηση εάν προωθούσε μια τέτοια συμφωνία, έναντι μόλις 6% που θα την έβλεπε πιο αρνητικά. Ακόμη και μεταξύ των ψηφοφόρων των Συντηρητικών, υπερισχύουν εκείνοι που θα έβλεπαν πιο θετικά την κυβέρνηση, σε ποσοστό 18%, έναντι 15% που θα την αξιολογούσαν αρνητικά. Τεκμηριώνεται, έτσι, για πρώτη φορά, ότι τυχόν εμπλοκή της βρετανικής κυβέρνησης στην προσπάθεια επιστροφής των Γλυπτών μέσα από μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία θα τύγχανε ευρείας κοινωνικής αποδοχής στη Γηραιά Αλβιώνα.

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Θα είχε θετική επίδραση

Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και από ένα ξεχωριστό εύρημα: το 56% των Βρετανών δηλώνει ότι η επιστροφή των Γλυπτών θα είχε θετική επίδραση στην εικόνα της σύγχρονης Βρετανίας, έναντι μόλις 9% που πιστεύει ότι θα είχε αρνητική επίδραση. Μεταξύ των ψηφοφόρων των Εργατικών, το ποσοστό όσων θεωρούν ότι η επίδραση θα είναι θετική σκαρφαλώνει στο 69%, ενώ μεταξύ των υποστηρικτών των Συντηρητικών διαμορφώνεται στο 51%. Οι ψηφοφόροι εκτιμούν, επίσης, ότι από την προτεινόμενη πολιτιστική σύμπραξη απορρέουν διπλωματικά οφέλη: το 70% πιστεύει ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο στις ελληνοβρετανικές σχέσεις, ενώ το 54% θεωρεί ότι θα έχει θετική επίδραση στη φήμη της Βρετανίας διεθνώς.

Ένα ακόμη εξαιρετικά ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι οι Βρετανοί θεωρούν πως η προτεινόμενη διακρατική συνεργασία θα αποφέρει πολιτιστικά και οικονομικά οφέλη και εκτός Λονδίνου, κάτι που συνάδει με το αφήγημα του Μπέρναμ για «ανάπτυξη σε κάθε ταχυδρομικό κώδικα της χώρας». Το 74% θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι η πολιτιστική σύμπραξη θα προσφέρει ευκαιρίες σε μουσεία της βρετανικής περιφέρειας να φιλοξενήσουν ελληνικά εκθέματα, ενώ το 75% δηλώνει ότι η προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών σε κωμοπόλεις και πόλεις θα ωφελήσει τις περιοχές τους. Επιπροσθέτως, το 71% αξιολογεί ως σημαντική την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και της οικονομικής δραστηριότητας που θα προκύψει από τη σύμπραξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπέρ της σύναψης συνεργασιών με την Ελλάδα για προσωρινές ανταλλαγές τεχνουργημάτων τάχθηκαν δεκάδες διευθυντές και υψηλόβαθμα στελέχη μουσείων της Βρετανίας που συνομίλησαν με «ΤΑ ΝΕΑ» στο περιθώριο του συνεδρίου της βρετανικής Ενωσης Μουσείων που διεξήχθη την περασμένη εβδομάδα στο Μπέρμιγχαμ.

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Ως ενιαίο σύνολο

Η δημοσκόπηση έθεσε στο μικροσκόπιο και τα επιχειρήματα υπέρ και κατά της επανένωσης. Το ισχυρότερο όλων είναι το διαχρονικό επιχείρημα της Ελλάδας: ότι η επιστροφή των Γλυπτών θα επέτρεπε στα σωζόμενα τμήματα του ναού της Αθηνάς Παρθένου, τα οποία σήμερα βρίσκονται διασκορπισμένα μεταξύ Λονδίνου και Αθήνας, να εκτεθούν ως ενιαίο σύνολο, όπως τα προόριζε ο δημιουργός τους. Το 70% βρήκε αυτό το επιχείρημα πειστικό, έναντι μόλις 16% που δεν πείστηκε. Παράλληλα, το 65% θεώρησε πειστικό το επιχείρημα ότι μια πολιτιστική συνεργασία θα επιτρέψει στα βρετανικά μουσεία να φιλοξενήσουν άλλες ελληνικές αρχαιότητες. Στον αντίποδα, μόνο το 35% εξέλαβε ως πειστικό το επιχείρημα ότι το Βρετανικό Μουσείο πρέπει να κρατήσει τα αρχαιοελληνικά τέχνεργα επειδή οι επισκέπτες του μπορούν να τα θαυμάζουν μαζί με αντικείμενα από άλλους πολιτισμούς. Και μόλις το 33% πείστηκε από το επιχείρημα ότι, μόνο και μόνο επειδή εκτίθενται στο λονδρέζικο μουσείο εδώ και περίπου 200 χρόνια, θα πρέπει να παραμείνουν εκεί. Το Parthenon Project, το οποίο ιδρύθηκε πριν από επτά χρόνια από τον ομογενή επιχειρηματία Γιάννη Λέφα, προωθεί μια λύση «win-win» μέσω μιας συμφωνίας ελληνοβρετανικής πολιτιστικής σύμπραξης που θα περιλαμβάνει τη μόνιμη επανένωση όλων των Γλυπτών στην Ελλάδα, τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων με άλλα ελληνικά τέχνεργα σε μουσεία της Βρετανίας και τη σύσταση ενός ιδρύματος που θα εκπονεί εκπαιδευτικά προγράμματα και θα χορηγεί υποτροφίες σε σπουδαστές των δύο χωρών.

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Σερ Στίβεν Φράι

«Η επανένωση θα ήταν από μόνη της μια εξαιρετική πράξη»

«Οι πιο επιτυχημένες πολιτιστικές συνεργασίες μάς κάνουν να βλέπουμε πράγματα που είναι οικεία με διαφορετικό μάτι. Η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα θα ήταν από μόνη της μια εξαιρετική πράξη, αλλά αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι η Βρετανία θα βγει χαμένη», δήλωσε στα «ΝΕΑ» ο διάσημος βρετανός ηθοποιός, συγγραφέας και παρουσιαστής σερ Στίβεν Φράι. «Ο βρετανός πρωθυπουργός θα πρέπει να δει την επανένωση ως ευκαιρία να παρουσιάσει αξιόλογα ελληνικά εκθέματα και εκθέσεις στους πολίτες της χώρας μας – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στο Λονδίνο, πόσω μάλλον στην Αθήνα», συμπλήρωσε ο Φράι, ο οποίος είναι μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του Parthenon Project.

Βαρόνη Θάνγκαμ Ντεμπονέρ

«Μια συνεργασία θα βοηθούσε τα μουσεία να προσελκύσουν νέο κοινό και δωρητές»

«Οι πολίτες κατανοούν πλήρως ότι αυτή η διαμάχη μπορεί να επιλυθεί με αμοιβαίο όφελος. Μια πολιτιστική συνεργασία με την Ελλάδα θα επιτρέψει την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στην πατρίδα τους, την Αθήνα, έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς για τους Βρετανούς. Παράλληλα, θα εξασφαλίσει σημαντικές εκθέσεις, περισσότερους επισκέπτες και νέες ευκαιρίες για τα μουσεία και τις τοπικές κοινωνίες σε πολλές περιοχές της Βρετανίας», τόνισε στα «ΝΕΑ» η βαρόνη Θάνγκαμ Ντεμπονέρ, συμπρόεδρος του Parthenon Project, τέως σκιώδης υπουργός Πολιτισμού της Βρετανίας και προβεβλημένο στέλεχος των Εργατικών. «Ο πολιτισμός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις τοπικές οικονομίες. Μια τέτοια συνεργασία θα βοηθούσε τα μουσεία να προσελκύσουν νέο κοινό και δωρητές, θα στήριζε τις τοπικές επιχειρήσεις και θα προσέφερε σε περισσότερους ανθρώπους πρόσβαση σε εκπληκτικά έργα που, διαφορετικά, δεν θα είχαν ποτέ την ευκαιρία να δουν», πρόσθεσε η βαρόνη Ντεμπονέρ, η οποία είναι, επίσης, διευθύνουσα σύμβουλος της Ένωσης Όπερας Ηνωμένου Βασιλείου.