Φοροδιαφυγή: Μπόνους έως 3.000 ευρώ για καταγγελίες με…. Appodixi

Στην τελική ευθεία η ενεργοποίηση του μέτρου μετά την αντιμετώπιση των εμποδίων n Πώς θα προστατεύονται οι καταγγέλλοντες και πότε θα καταβάλλονται οι αμοιβές

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ενεργοποίηση του μπόνους έως 3.000 ευρώ για τους πολίτες που καταγγέλλουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής μέσω της εφαρμογής Appodixi στο κινητό τους τηλέφωνο.

Η ΑΑΔΕ ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει το μέτρο, καθώς ξεπεράστηκαν τα εμπόδια που έχουν καθυστερήσει την εφαρμογή του, με κυριότερο την προστασία της ταυτότητας των πολιτών που υποβάλλουν επώνυμες καταγγελίες.

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Παράλληλα, δρομολογείται ένας αυτοματοποιημένος μηχανισμός για την καταβολή των χρηματικών αμοιβών χωρίς πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με πηγές της ΑΑΔΕ, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί ήταν η διασφάλιση ότι τα προσωπικά στοιχεία των καταγγελλόντων δεν θα φτάνουν ποτέ στα χέρια των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

Η προστασία αυτή θα πρέπει να είναι απόλυτη, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου αλλά και σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία ακολουθήσει, με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή να δηλώνει στα «ΝΕΑ» ότι «δεν μπορεί να ζητείται από έναν πολίτη να καταγγείλει επώνυμα μια φορολογική παράβαση χωρίς να υπάρχει πλήρης εγγύηση ότι η ταυτότητά του δεν θα αποκαλυφθεί στον ελεγχόμενο».

Το δεύτερο ζήτημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί είναι η διαδικασία καταβολής της χρηματικής επιβράβευσης. Καθώς η αμοιβή συνδέεται με την επιβολή προστίμου μετά τη διαπίστωση συγκεκριμένης φορολογικής παράβασης, η ΑΑΔΕ σχεδίασε έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό πληρωμών.

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Στόχος είναι να αποφεύγονται πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες και καθυστερήσεις, χωρίς να παραβιάζεται η εμπιστευτικότητα των στοιχείων των δικαιούχων.

Η ενεργοποίηση του οικονομικού κινήτρου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ΑΑΔΕ εντείνει τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και των οργανωμένων κυκλωμάτων οικονομικής απάτης με πιο χαρακτηριστική υπόθεση την πρόσφατη αποκάλυψη του μεγάλου κυκλώματος με τους «αχυρανθρώπους» στη Θεσσαλονίκη.

Μέσω του Appodixi οι πολίτες μπορούν να σαρώνουν με την κάμερα του κινητού τους τηλεφώνου τον κωδικό QR της απόδειξης και να ελέγχουν τα στοιχεία της.

Εφόσον διαπιστώσουν ασυμφωνία ή έχουν ενδείξεις παρατυπίας μπορούν να αποστείλουν την απόδειξη στην ΑΑΔΕ υποβάλλοντας επώνυμη ή ανώνυμη καταγγελία.

Μια απόδειξη που δεν διαβιβάστηκε, ένα POS που εμφανίζεται ξαφνικά εκτός λειτουργίας τη στιγμή της πληρωμής ή ένας λογαριασμός χωρίς τον προβλεπόμενο κωδικό QR μπορούν να αποτελέσουν ενδείξεις που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω έλεγχο.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μέσω του Appodixi έχουν υποβληθεί περισσότερες από 225.000 καταγγελίες για αποδείξεις.

Το μπόνους που ξεκινάει από 100 ευρώ και μπορεί να φθάσει έως 3.000 ευρώ προβλέπεται για τους πολίτες που υποβάλλουν επώνυμες καταγγελίες μέσω του Appodixi, εφόσον από τον φορολογικό έλεγχο που θα ακολουθήσει διαπιστωθούν συγκεκριμένες παραβάσεις και επιβληθεί πρόστιμο στην επιχείρηση.

Ειδικότερα:

Η αμοιβή είναι δεκαπλάσια της αξίας της απόδειξης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κατώτατο ποσό τα 100 ευρώ και ανώτατο τα 3.000 ευρώ. Για παράδειγμα, για απόδειξη αξίας 20 ευρώ το μπόνους ανέρχεται σε 200 ευρώ, ενώ για απόδειξη 300 ευρώ φτάνει τα 3.000 ευρώ.

Εάν η καταγγελία αφορά περισσότερες αποδείξεις της ίδιας επιχείρησης, λαμβάνεται υπόψη εκείνη με τη μεγαλύτερη αξία.

Η χρηματική επιβράβευση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο ή τρίτους και δεν προσμετράται στα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων.

Η καταβολή της αμοιβής δεν είναι αυτόματη με την υποβολή της καταγγελίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαπιστωθούν οι προβλεπόμενες παραβάσεις που σχετίζονται με την παραβίαση, παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή συστημάτων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων και να επιβληθεί το σχετικό πρόστιμο.