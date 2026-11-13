Καρατόμηση εν πτήσει

Δεν άντεξε ούτε 48ωρο το Μέγαρο Μαξίμου την υπόθεση με την κόρη του Λάζαρου Τσαβδαρίδη. Χθες, πρωί πρωί με την αυγούλα που λέμε, δεν είχε πάει 8.15′, ανακοινώθηκε ότι ο «αμάρτησα για το παιδί μου» υφυπουργός δεν θα διασώσει άλλο τη χώρα, από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης.

Εκεί όπου τον είχε τοποθετήσει με μια… ευφυέστατη ομολογουμένως κίνηση προ μηνών, ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’. Ως εδώ ήταν.

Θα παραμείνει όμως βουλευτής Ημαθίας, διότι ο υφυπουργός Τσαβδαρίδης δεν διαθέτει την πολιτική ενσυναίσθηση να δηλώσει ξεκάθαρα ότι παραιτείται και από βουλευτής, καθότι η «πατέντα» που χρησιμοποίησε για το κορίτσι του, δεν επέτυχε. Αποκαλύφθηκε.

Η επίσημη εξήγηση για την αποπομπή του υφυπουργού είναι ότι… οι εξηγήσεις που έδωσε για την υπόθεση, δεν κρίθηκαν επαρκείς.

Εγώ όμως ξέρω, ότι πρόκειται για απόφαση που ελήφθη από τον πρόεδρο Κυριάκο τον Α’… εν πτήσει (τώρα απολύει και μέσα από το αεροπλάνο ο πρόεδρος της καρδιάς μας – ωραίος!): οδεύοντας προς Ιρλανδία, και διαπιστώνοντας ότι το θέμα κόρης Τσαβδαρίδη παραμένει ψηλά, έδωσε εντολή στον Γ. Μυλωνάκη να τον ενημερώσει ότι απολύεται της θέσης του, διότι «οι εξηγήσεις που έδωσε δεν κρίθηκαν επαρκείς».

«Βοήθησα» κι εγώ από την πλευρά μου, βέβαια, θυμίζοντας ότι σε μια ανάλογη περίπτωση, με τον γιο του Σάββα Τσιτουρίδη, το 2004, ο Κώστας Καραμανλής, παρότι απολύτως δικός του, ο Τσιτουρίδης (εκ των «λοχαγών» του), του έδειξε αμέσως την πόρτα. Η σύγκριση θα ήταν καταλυτική για τον πρόεδρο Κυριάκο τον Α’, και αυτό δεν το αντέχει, όπως είναι γνωστό…

Αδύναμα αντανακλαστικά

Πάντως, ακόμη και μετά τη χθεσινή… εναέρια κλωτσιά στα πισινά του υφυπουργού Τσαβδαρίδη, η σύγκριση με τον Καραμανλή είναι 0-1, υπέρ του Κώστα.

Όχι, να τα λέμε κι αυτά. Αν για την απόλυση του υφυπουργού Ανάπτυξης, ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’ χρειάστηκε σχεδόν μιάμιση μέρα για να την αποφασίσει (στο δελτίο ειδήσεων της Τρίτης του Mega αναδείχθηκε το θέμα), νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα με τα αντανακλαστικά του. Σοβαρό. Διότι μεταδίδει το κανάλι το θέμα, το επεξηγεί με τρόπο που δεν επιδέχεται καμιά παρερμηνεία, και αμφισβήτηση, το βλέπεις, το μαθαίνεις, στο «σφυρίζουν» τέλος πάντων, τι πρέπει να κάνεις εσύ, αν είσαι σε φόρμα;

Τον παίρνεις τηλέφωνο τον υφυπουργό σου, τον ρωτάς τι έχει να απαντήσει για όλα αυτά που έχει μεταδώσει το Mega, κι αφού όπως παραδέχεσαι με τη χθεσινή εξέλιξη ότι «οι εξηγήσεις δεν κρίθηκαν επαρκείς», του λες, επιτόπου «πήγαινε τώρα στο γραφείο σου, μάζεψε τα μολύβια σου και έφυγες».

Εδώ το κλωθογύριζαν, μήπως, διότι, το οποίον, ίσως, μπορεί, ενδεχομένως κ.λπ. Στο μεταξύ το θέμα έγινε viral, όπως θα λέγαμε και στην εύανδρο Ήπειρο, το πληροφορήθηκε και ο τελευταίος Ελληνας, κι αφού έγινε η ζημιά επικοινωνιακά, αποφάσισε να τον στείλει στο σπίτι του.

Οχι πως με νοιάζει, αλλά αυτά δεν είναι καλά σημάδια για τη συνέχεια. Σε προεκλογική περίοδο βρισκόμαστε.

Υπεύθυνη αντιπολίτευση

Υπάρχουν τα παραπολιτικά στοιχεία αυτής της ιστορίας, υπάρχει και η σοβαρότητα. Οπως αυτή που επέδειξε ήδη το ΠΑΣΟΚ. Διαβάστε απόσπασμα από δήλωση του τομεάρχη Παιδείας του Κινήματος Στέφανου Παραστατίδη, με την οποία συνοδεύει ερώτηση προς την αρμόδια υπουργό Παιδείας Σ. Ζαχαράκη, για την αναγκαιότητα συνολικής αναμόρφωσης αυτού του «αρρωστημένου» όπως αποδεικνύεται συστήματος μοριοδότησης των αθλητών:

«Το κρίσιμο ερώτημα (στην υπόθεση) είναι τι θα γίνει με τα θεσμικά “παράθυρα” που επιτρέπουν να αποκτά κάποιος ένα τόσο σημαντικό εκπαιδευτικό προνόμιο χωρίς να διασφαλίζεται η πραγματική αθλητική του συμμετοχή. Η πολιτική ευθύνη δεν εξαντλείται στην απομάκρυνση ενός προσώπου. Περιλαμβάνει και την υποχρέωση της Πολιτείας να διορθώσει τους κανόνες που επιτρέπουν την επανάληψη αντίστοιχων φαινομένων».

Για μένα, αυτό είναι άλλη μια απάντηση σε εκείνους που διαφωνούν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σήμερα το μόνο κόμμα στη Βουλή που παράγει πολιτική και ασκεί υπεύθυνα αντιπολίτευση.

Ευχαριστήριο τηλεφώνημα

Και για δεύτερο δείπνο Μητσοτάκη – Βενιζέλου στο σπίτι του Ευάγγελου Μυτιληναίου έκανε λόγο χθες στη στήλη του Big Mouth ο συναγωνιστής Γ. Κουρτάκης.

Την τοποθετεί «προ μηνός», με την ίδια σύνθεση, ήτοι οι δύο προαναφερθέντες, ο Μυτιληναίος οικοδεσπότης, και ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Δεν ξέρω ποιος τον παρέσυρε, αλλά τέτοιο δείπνο, δεν υπήρξε ποτέ. Ένα ήταν, και αυτό πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου στην κατοικία του κ. Μυτιληναίου. Ένα! Μόνο! Το συγκεκριμένο.

Αυτό επίσης που μπορώ να συνεισφέρω εγώ σήμερα στην όλη συζήτηση, με τις τόσες και τόσες παραμέτρους, αθέατες και μη, είναι ότι προ 10ημέρου, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του προέδρου Κυριάκου του Α’ και του Ευάγγελου Βενιζέλου. Καλών ο Πρωθυπουργός. Αντικείμενο τα όσα ανέφερε ο Ε. Βενιζέλος γραπτώς στο «ΒΗΜΑ», και προφορικά στη συνέντευξη που μας παραχώρησε στο ραδιόφωνο Mega News 104.6, αναφορικά με την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Τον ευχαρίστησε θερμά, όπως απαιτεί η αστική ευγένεια, και το γεγονός ότι δεν δίστασε να τοποθετηθεί για ένα τόσο καίριο, για την εικόνα του Πρωθυπουργού, ζήτημα.

Ραντεβού στο Προεδρικό

Στα αξιοσημείωτα περί τη δραστηριότητα του κ. Βενιζέλου να σημειωθεί παρακαλώ και η συνάντηση που είχε χθες το μεσημέρι με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κων. Τασούλα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας, και αυτοδικαίως εντάσσεται σε αυτόν τον κύκλο των επαφών που είχε εγκαινιάσει από καιρό ο κ. Τασούλας με πρώην πρωθυπουργούς και σημαντικές προσωπικότητες του δημόσιου βίου.

Διάρκεια; Μιάμιση ώρα, αρκετά πάνω από τον μέσο όρο διάρκειας συναντήσεων παρόμοιου περιεχομένου. Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και ανασκόπηση της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης, όπως αυτή φαίνεται να διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα.

«Αναμνήσεις από το μέλλον»

Σχετικό ή όχι, εγώ απλώς να αναφέρω ότι με εντυπωσίασε ιδιαίτερα η προχθεσινή συνέντευξη που παραχώρησε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ.λπ. Ε. Βενιζέλος στην ΕΡΤ (στην εκπομπή του Γ. Κουβαρά), και ειδικότερα το σημείο εκείνο όπου ως οραματιστής των μελλούμενων να συμβούν, έκανε λόγο για «αναμνήσεις από το μέλλον».

Συγκεκριμένα, ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο αν υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν διώξεις για τα πεπραγμένα αυτής της κυβέρνησης.

Και απάντησε ως εξής: «Τα βιώματά μου, μου επιτρέπουν να έχω μνήμη του μέλλοντος. Διότι, όπως ξέρετε, είχα πολύ μεγάλη συμμετοχή στο “βρώμικο ’89”. Ήμουν δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου όταν τον είχαν εγκαταλείψει πάρα πολλοί συνεργάτες του, στάθηκα δίπλα του την περίοδο της δίκης των δικών, την περίοδο της δοκιμασίας, της προσβολής της ιστορικής προσωπικότητάς του, και στάθηκα δίπλα του την ώρα της αθώωσης. Και στις εκλογές της Β’ Αθηνών τις αναπληρωματικές, με αφορμή τον Δημήτρη Τσοβόλα. Λοιπόν, στη συνέχεια η Βουλή το 1993, που ήταν και η πανηγυρική δικαίωση και επάνοδος του Ανδρέα Παπανδρέου, άσκησε ποινικές διώξεις κατά του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και υπουργών του για υποκλοπές και για την υπόθεση της ΑΓΕΤ. Και ανήκα σε αυτούς που συζήτησαν με τον Ανδρέα Παπανδρέου τη μεγάλη του πρωτοβουλία στις 31 Δεκεμβρίου του 1994 να αναστείλει τις διώξεις αυτές και να εξαγγείλει αναθεώρηση του Συντάγματος, με την οποία τροποποιήθηκε και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών (…) εμείς κάναμε την επιλογή της αναστολής των διώξεων και της θεσμικής συναίνεσης, ώστε να υπάρχει ένα πλαίσιο λειτουργίας της χώρας, θεσμικό που βλέπει προς το μέλλον».

Φαντάζομαι ότι το ίδιο θα συστήσει και σε όποιον διαδεχθεί τον πρόεδρο Κυριάκο τον Α’.