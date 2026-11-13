Γιατί ωρυόταν ον κάμερα η Κατερίνα Ταγαρά; Από υπερβάλλουσα αγάπη και θεσμικότητα. Αφού πατούσε πάνω στη φωνή της ο εκπρόσωπος της ΝΔ και δεν σταματούσε να μιλάει, εκείνη αναγκάστηκε να φωνάξει, είπε. «Ακούστηκε ως εκνευρισμός, ενώ ήταν ξεκάθαρα η διάθεση να ακουστώ και να πω τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ, που υπεραγαπώ», εξήγησε. Επίσης, επειδή «είχαν προηγηθεί ειρωνικά σχόλια για τον Ανδρουλάκη», έπρεπε να τον υπερασπιστεί, εφόσον τον ψήφισαν «δύο φορές ως ΠΑΣΟΚ» κι εκείνη «εκτός από ευγενική» είναι και «πολύ θεσμική».

Κέντρο

«Το ΠΑΣΟΚ θα συμμετέχει σε κυβέρνηση συνεργασίας μόνο αν είναι πρώτο κόμμα, με πρωθυπουργό τον Νίκο Ανδρουλάκη». Η διευκρίνιση δόθηκε από την επίσημη πράσινη φωνή. Μετά, ο Κώστας Τσουκαλάς σημείωσε πως «ο Πρωθυπουργός νομίζει ότι θα πιέσει τον χώρο του Κέντρου», όμως, «ο κόσμος του Κέντρου θέλει πιο πολύ απ’ όλους να φύγει ο Μητσοτάκης». Το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, βέβαια, είναι ποιος επιθυμούν οι κεντρώοι να έρθει, γιατί δεν έχουν δείξει καμία προτίμηση προς το παρόν.

Πρόγνωση

Επτά βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρώτο λόγω αλφαβητικής σειράς τον Σωκράτη Βαρδάκη, κατέθεσαν ερώτηση στους υπουργούς Άμυνας και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Με αυτή, ζητούν «να επανέλθει η ξεχωριστή πρόγνωση καιρού για την Κρήτη, στην αντίστοιχη ενότητα της ιστοσελίδας της ΕΜΥ».

Οφείλει να αναγνωρίσει κανείς στους συριζαίους ότι έχουν ταράξει εαυτούς και πολιτικούς αντιπάλους στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες από τότε που απέκτησαν συλλογική ηγεσία. Μέχρι και για το κρητικό δελτίο καιρού αντιπολιτεύονται. Οταν είχαν πολλά έδρανα στην Ολομέλεια προτιμούσαν τους ακτιβισμούς, πάντως.

Επιστροφή

Ο μίνι ανασχηματισμός έγινε για να καλυφθεί η θέση του Τσαβδαρίδη, αλλά κρίθηκε και ως μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να επιστρέψει στον θώκο του υφυπουργού Υγείας ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο οποίος είχε απομακρυνθεί λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εντάξει, στα γαλάζια πηγαδάκια δεν εξεπλάγησαν. Αλλωστε, κυκλοφορούσε καιρό ότι θα επανέλθει στο κυβερνητικό σχήμα. Η επάνοδος χαροποίησε τόσο τον Αδωνη, που έσπευσε να τον καλωσορίσει πριν καν ανακοινωθεί η ώρα της σημερινής του ορκωμοσίας. Λογικό, υφολογικά τουλάχιστον ταιριάζουν αρκετά.