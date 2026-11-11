Ουκρανικο: Η Ευρώπη παλεύει για μια θέση στο τραπέζι

Οι συνομιλίες στο Αμπου Ντάμπι αναζωπυρώνουν τη διπλωματική κινητικότητα, αλλά η Μόσχα απορρίπτει τη συμμετοχή των Ευρωπαίων

«Πολύ παραγωγικές» χαρακτήρισε χθες ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, τις συνομιλίες ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα που ξεκίνησαν στο Αμπου Ντάμπι υπό αμερικανική διαμεσολάβηση και αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα, έπειτα από διακοπή εννέα μηνών.

«Εποικοδομητικές και αρκετά ουσιαστικές» τις χαρακτήρισε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι στο επίκεντρό τους βρέθηκαν ανθρωπιστικά ζητήματα και θέματα ασφαλείας.

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Κανείς τους δεν βρισκόταν στην πρωτεύουσα των ΗΑΕ, ο Ρούμπιο ήταν στο Παρίσι, για τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G7 και ο Ζελένσκι στην Κοπεγχάγη, όπου συναντήθηκε με τους ηγέτες των σκανδιναβικών χωρών.

Παρόντες στο Άμπου Ντάμπι είναι οι δύο διαπραγματευτές του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας και μια ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία που όμως δεν συμμετέχει στις τριμερείς συνομιλίες, απλά συναντήθηκε για λόγους συντονισμού πριν αυτές ξεκινήσουν με τους Αμερικανούς, τους Ουκρανούς καθώς και εκπρόσωπους του ΝΑΤΟ.

Από το Παρίσι, βέβαια, ο Ρούμπιο επιβεβαίωσε ουσιαστικά την πληροφορία του «Politico» ότι οι απεσταλμένοι του Τραμπ πιέζουν τη Ρωσία να δεχθεί τη συμμετοχή της Ευρώπης στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων. Η Μόσχα ξεκαθαρίζει ωστόσο με κάθε δυνατό τρόπο την εναντίωσή της.

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Προοπτικές

«Δεν μπορούμε ούτε θέλουμε να εμποδίσουμε τους Αμερικανούς να συνομιλούν με όποιον κρίνουν απαραίτητο, αλλά δεν πιστεύω ότι πρόκειται για ένα σχήμα με προοπτικές», σχολίασε χθες ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, αναφερόμενος στις επαφές Αμερικανών και Ευρωπαίων.

Ο ίδιος απέρριψε ως τέχνασμα με σκοπό να κερδίσει χρόνο το Κίεβο και να ανασυνταχθεί την επιμονή της ΕΕ να πραγματοποιηθούν οι ευρύτερες συνομιλίες για την ασφάλεια μετά την επίτευξη εκεχειρίας. Οι Ευρωπαίοι διεκδικούν θέση στο τραπέζι φοβούμενοι πως ο ένοικος του Λευκού Οίκου, αναζητώντας διπλωματικές επιτυχίες, θα υιοθετήσει χωρίς επιφυλάξεις τις θέσεις του Κρεμλίνου.

Αρχές Νοεμβρίου, μετά την υποδοχή στην Ουάσιγκτον του Κίριλ Ντμίτριεφ, στενού συνεργάτη του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Τραμπ προανήγγειλε την υπογραφή μιας «πολύ μεγάλης συμφωνίας» που «θα μπορούσε να αφορά ολόκληρη την Ευρώπη».

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Τρεις μέρες αργότερα, αναφερόμενος στην υποτιθέμενη «έλλειψη σεβασμού» του Ζελένσκι απέναντι στον Πούτιν, επέμεινε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «σύντομα», χάρη στον ίδιο.

Τα μηνύματα που εξέπεμψαν, χθες, οι παράλληλες επαφές στο Άμπου Ντάμπι ήταν ενθαρρυντικά για το Κίεβο και την Ευρώπη.

«Κάθε μελλοντική διευθέτηση πρέπει να σέβεται την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων, καθώς και να παρέχει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία», διαβεβαίωσαν σε κοινή τους δήλωση οι εκπρόσωποι της ΕΕ, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με δύο πανομοιότυπες ανακοινώσεις, μία από τον Γουίτκοφ και μία από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρώπη και ΗΠΑ συμφώνησαν επίσης να επανεξετάσουν από κοινού τη μεταπολεμική αρχιτεκτονική ασφαλείας της ηπείρου.

Τίποτε από όλα αυτά, όμως, δεν αλλάζει την ουσία, όπως αυτή αποτυπώνεται από τους «New York Times»: δεν αναμένεται ουσιαστική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις πριν από την άνοιξη, αφού πρώτα αξιολογήσει η Ρωσία τα αποτελέσματα της χειμερινής εκστρατείας βομβαρδισμών κατά της Ουκρανίας.