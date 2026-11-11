Μια πριμοδότηση – δώρο σε κόρη υφυπουργού ανάβει φωτιές

Η 17χρονη φέρεται να έλαβε το 10% της μοριοδότησης για τις Πανελλαδικές αφού φέρεται να εμφανιζόταν ως πρωταθλήτρια σε ομάδα χάντμπολ χωρίς να έχει συμμετάσχει σε αγώνες

Ως αθλήτρια εμφανιζόταν κόρη εν ενεργεία υφυπουργού της κυβέρνησης, προκειμένου να πάρει μοριοδότηση για τις Πανελλαδικές, χωρίς να έχει σχέση με την ομάδα, με το άθλημα ή να ζει στην πόλη όπου εμφανιζόταν να αγωνίζεται.

Όπως αποκάλυψε, χθες, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, η 17χρονη τότε κόρη του υφυπουργού εμφανίστηκε σε ομάδα χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας, με τον προπονητή και τις συμπαίκτριες να καταγγέλλουν στο ρεπορτάζ πως δεν προπονήθηκε ποτέ, δεν έπαιξε σε αγώνα και δεν είχε ουσιαστική σχέση με το σπορ.

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Για να εξασφαλιστεί η μοριοδότηση, έπρεπε να εμφανίζεται στο φύλλο αγώνα τουλάχιστον στο 50% συν ένα των αγώνων κι έτσι, αφού η ομάδα κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, η νεαρή φέρεται να εμφανιζόταν ούτε λίγο ούτε πολύ ως πρωταθλήτρια και να έλαβε το 10% της μοριοδότησης.

Ακόμη πιο σοβαρό είναι ότι ο προπονητής καταγγέλλει πως του ζητήθηκε να τη συμπεριλάβει στην αποστολή της ομάδας, επειδή ήταν κόρη υφυπουργού που κατάγεται από την περιοχή και θα βοηθούσε οικονομικά τον σύλλογο.

Ο πρόεδρος του συλλόγου παραδέχθηκε ότι η κοπέλα δεν αγωνιζόταν, αποδίδοντας την ευθύνη στον προπονητή. Ο υφυπουργός, πάντως, στον οποίο απευθύνθηκε το Mega στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, δεν θέλησε να σχολιάσει.

Θύματα του Predator πήραν μήνυμα…

Ένας μήνας απομένει για το δευτεροβάθμιο δικαστήριο των τεσσάρων «ιδιωτών» που είχαν καταδικαστεί πρωτόδικα για τις υποκλοπές με το Predator, των Ταλ Ντίλιαν, Γιάννη Λαβράνου, Φέλιξ Μπίτζιου και Σάρας Χάμου.

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Κι ενώ πολλοί περιμένουν τις δικαστικές εξελίξεις που θα ξεκινήσουν στις 11 Δεκεμβρίου (αν, δηλαδή, δεν έχουμε τίποτα αναβολές), ο δικηγόρος των θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές, έκανε μερικές νέες αποκαλύψεις.

Αποκάλυψε (στο νομικό περιοδικό «Νομική Βιβλιοθήκη») ότι ένα από τα θύματα, που δεν παρέστη στη δίκη, του έδειξε μήνυμα που είχε λάβει με την προτροπή «Μην κάνεις μήνυση και εδώ είμαστε».

Όπως υποστηρίζει, δε, το συγκεκριμένο μήνυμα το είδε ο ίδιος και δεν πρόκειται για πληροφορία από τρίτους, τονίζοντας ότι υπάρχει, άλλωστε, πληροφόρηση για το ότι ενεργοποιήθηκε ολόκληρος μηχανισμός, με σχέσεις, υποσχέσεις και παρεμβάσεις, ώστε τα θύματα να μην ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους.

Θυμίζω ότι, από τα 87 πρόσωπα που παγιδεύτηκαν, μόλις έντεκα έχουν πάει στη Δικαιοσύνη. Μιλώντας για πιέσεις, ο Κεσσές αναφέρθηκε επίσης σε πιέσεις πολιτικών προσώπων για νομοθετική ρύθμιση που θα γλίτωνε τους καταδικασθέντες από τη φυλακή.

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Μια πληροφορία την οποία σας την είχε αποκαλύψει και η στήλη, αφού υπήρχε εισήγηση να γίνει αλλαγή στο άρθρο 80 του Ποινικού Κώδικα για να χαμηλώσει το όριο που μετατρέπει μια ποινή σε χρηματική. Επικαλούμενος πρωτογενή πληροφόρηση, υποστηρίζει ότι το ζήτημα προκάλεσε μεγάλη ένταση στο εσωτερικό της κυβέρνησης.

Κατά τις πληροφορίες του, το σχέδιο ναυάγησε επειδή δημοσιοποιήθηκε εγκαίρως (και σε αυτό συμπίπτουν, πρέπει να πω, και οι δημοσιογραφικές πληροφορίες).

Ούτε φωνή ούτε ακρόαση

Παρεμπιπτόντως, επισημαίνω ότι εκκρεμεί η μήνυση του προϊστάμενου τμήματος αντικατασκοπείας της ΕΥΠ, εν ενεργεία υψηλόβαθμου στελέχους της υπηρεσίας που είχε στοχοποιηθεί με το Predator και κατέθεσε την 1η Σεπτεμβρίου μήνυση κατά των τεσσάρων ιδιωτών, καταγγέλλοντας ότι έπεσε θύμα κατασκοπείας.

Ρώτησα τι γίνεται με αυτό και ενημερώθηκα αρμοδίως πως έχουν περάσει 70 μέρες χωρίς καμία ανακριτική ενέργεια. Δεν έχει κληθεί ούτε να καταθέσει ούτε ο μηνυτής.

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Δεν αλλάζει η αποζημίωση

Επανήλθε το ζήτημα της αύξησης των αποδοχών των βουλευτών στη Βουλή, στην Ολομέλεια αυτή τη φορά, όπου πήρε τον λόγο ο Νικήτας Κακλαμάνης και ξεκαθάρισε τη θέση του, υπερασπιζόμενος το ύψος της βουλευτικής αποζημίωσης.

Θυμίζω ότι είχε προηγηθεί συζήτηση στη Διάσκεψη των Προέδρων και για αύξηση κάποιων επιδομάτων και αποζημιώσεων (π.χ. για τις συμμετοχές σε επιτροπές), αλλά ο Κακλαμάνης δεν το προχώρησε, γιατί δεν υπήρχε συμφωνία της πλειοψηφίας.

Το θέμα προέκυψε ξανά στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό της Βουλής, ο οποίος για το έτος 2027 θα φτάσει τα 203 εκατ. ευρώ. Εκεί, ο Γιώργος Λαμπρούλης του ΚΚΕ έθεσε το ερώτημα γιατί οι αποδοχές των βουλευτών να μην εξισώνονται με τον μέσο μισθό των εργαζομένων.

Ο πρόεδρος της Βουλής παραδέχθηκε ότι μια τέτοια πρόταση «ωραία ακούγεται», έσπευσε ωστόσο να εξηγήσει ότι οι βουλευτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζουν αξιοπρεπώς, καθώς διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος η πολιτική εκπροσώπηση να καταλήξει προνόμιο όσων διαθέτουν ήδη μεγάλη οικονομική επιφάνεια.

Μάλιστα, προειδοποίησε ότι με τέτοιους όρους η Βουλή θα μπορούσε να γεμίσει αποκλειστικά με «γόνους πλουσίων οικογενειών και ανεπάγγελτους».