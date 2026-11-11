ΕΛΑΣ: Απειλές για Ειδικά Δικαστήρια λόγω διαφθοράς

Στην περιοδεία του στην Ήπειρο ο Αλέξης Τσίπρας επιβεβαίωσε την αριστερή στροφή του, που μεταφράζεται σε σκληρή γλώσσα απέναντι στην κυβέρνηση και τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρώην πρωθυπουργός όχι μόνο αρνήθηκε να πάρει πίσω την έκφραση «αρχιερέας της διαφθοράς», αλλά η φράση του «την πολιτική ευθύνη την έχει στο εκατό τοις εκατό ο ίδιος και το αν έχει και ποινικές ευθύνες για όλα όσα συμβαίνουν μένει να κριθεί όταν λογοδοτήσει» έφερε και την αντίδραση εκ μέρους της κυβερνητικής πλευράς και του ίδιου του Πρωθυπουργού.

Οι οξυμμένοι τόνοι επαναλήφθηκαν και στην Πρέβεζα: «Συνάντησα ανθρώπους που δεν παίρνουν επιδόματα, γιατί τα παίρνουν οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες και τα γαλάζια τρωκτικά με τις Πόρσε που λυμαίνονται τον κόπο των έντιμων ανθρώπων», τόνισε.

«Δεσμευόμαστε ότι, όλοι θα λογοδοτήσουν ανεξαρτήτως της θέσης που κατέχουν, ανεξαρτήτως των αξιωμάτων τους, αν έχουν ποινικές ευθύνες (…) Κύριε Μητσοτάκη, δεν ξέρετε πώς λειτουργούν οι δημοκρατίες; Ή μήπως ξέρετε και απλώς έχετε τη μύγα και μυγιάζεστε και μιλάτε για φυλακές;».

Ο πρώην πρωθυπουργός, βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις, έχει επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση τη σύγκριση μεταξύ του 2019, όσο ακόμα βρισκόταν ο ίδιος στο Μέγαρο Μαξίμου, και του 2026 – επαναλαμβάνοντας αυτό που στην ΕΛΑΣ εκλαμβάνουν ως «ηθική διαφορά» της δικής τους πλευράς και της διακριτότητάς της από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ: «Το 2018, μετά από μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού και κόπους, και τη δική μας έντιμη κυβερνητική διαχείριση και ορθολογική κυβερνητική διαχείριση, καταφέραμε να βγάλουμε αυτόν τον τόπο από τη σκληρή επιτροπεία και από τη χρεοκοπία που άλλοι τον είχαν βυθίσει», σχολίασε χθες.

«Εμείς κυβερνήσαμε τον τόπο αυτό τέσσερα χρόνια. Τα υπόλοιπα κόμματα τον κυβερνάγανε 48 χρόνια. Αλλοι ευθύνονται, άλλοι αφήσανε τα ταμεία άδεια, άλλοι αφήσανε ελλείμματα 15% και άλλοι περικόψανε μισθούς και συντάξεις στα δύο πρώτα μνημόνια που στοίχισαν στον ελληνικό λαό 41 δισεκατομμύρια ευρώ σε δημοσιονομική προσαρμογή».

Κάλεσμα συνεργασίας για την επόμενη ημέρα

Παράλληλα, όμως, απηύθυνε κάλεσμα συνεργασίας για την επόμενη ημέρα: «Για μας αντίπαλος δεν είναι οι άλλες προοδευτικές δυνάμεις, όσο κι αν μας πολεμάνε, όσο κι αν πολλές φορές δίνουν την εντύπωση ότι βασικός τους στόχος είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε εδώ και σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο αύριο, μετά τις εκλογές, να απλώσουμε το χέρι σε όλους και να κυβερνήσουμε μαζί», επεσήμανε με αιχμές για τη στάση του ΠΑΣΟΚ.

Στην πράξη, η ΕΛΑΣ περνάει πλέον στην οργανωτική της φάση με φυσική παρουσία, ώστε να αρχίσει να ετοιμάζεται και το συνέδριο του κόμματος στις αρχές του 2027 – αυτό σημαίνει πως η Αμαλίας θέλει να χαμηλώσει την ένταση της ανησυχίας των νεότερων στελεχών, που βλέπουν τους παλιούς να κερδίζουν χώρο σε επίπεδο εκλογικών περιφερειών, αλλά και τηλεοπτικών πάνελ.