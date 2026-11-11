Η στροφή του Αλέξη Τσίπρα σε πιο γνώριμα αφηγηματικά μονοπάτια, μια προσπάθεια μιας πιο man to man αντιπαράθεσης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν σημαίνει πως δεν ασκεί πλέον κριτική στο ΠΑΣΟΚ –γιατί είναι και αυτή μια μάχη που πρέπει να δώσει ο πρώην πρωθυπουργός, προτού ασχοληθεί με τον σημερινό ένοικο του Μεγάρου Μαξίμου.

Θέλοντας να επικρίνει την αντίληψη Μητσοτάκη για τους πολιτικούς του αντιπάλους, ο Τσίπρας στην Πρέβεζα χρησιμοποίησε πληθυντικό, τον οποίο αμέσως διόρθωσε: «Τον πολιτικό του αντίπαλο. Με τους άλλους δεν ασχολείται, όπως βλέπετε». Επιμένοντας, χωρίς να το λέει πια ανοιχτά, στη λογική του αντιπολιτευτικού κοινού. Και περιμένοντας η Χαριλάου Τρικούπη να τσιμπήσει.

Εν δυνάμει

Λίγο αργότερα, πέταξε κι άλλο τέτοιο «τυράκι»: «Μας είπε», σχολίασε για τον Μητσοτάκη, «ότι θα ήθελε να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές. Αυτό το ξέραμε, δεν είναι κάτι καινούργιο. Και ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί με την ΕΛΑΣ και με μένα, κι αυτό το ξέραμε. Πώς να μπορεί άλλωστε; Η νύχτα με τη μέρα δεν παντρεύονται». Χωρίς ευθεία επίθεση, ο πρώην πρωθυπουργός ήθελε να υπενθυμίσει τη συγκυβέρνηση του 2012-2015. Και παράλληλα, να καθαρίσει εκ νέου το τοπίο για τη δική του θέση, που είχε θολώσει με τα πηγαινέλα σχετικά με τον ιδεολογικό προσδιορισμό του Πάνου Καμμένου.

Περιοδείες

Από τσίπουρα σε τσίπουρα πάει, πάντως, η προοδευτική αντιπολίτευση, καθώς ο Τσίπρας βρέθηκε στην Ηπειρο, το ΠΑΣΟΚ όμως αυτές τις μέρες στέλνει κλιμάκια σε περιοδείες στη Θεσσαλία, ώστε την επόμενη εβδομάδα να βρεθεί εκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης – ο οποίος βλέπει σε Τρίκαλα και Καρδίτσα δύο εν δυνάμει κοινοβουλευτικές έδρες για το ΠΑΣΟΚ, που η αξιωματική αντιπολίτευση δεν σκοπεύει να χαρίσει. Ούτε έπεσε η ψυχολογία μετά την πρόσφατη δημοσκόπηση στην περιφέρεια, που δείχνει την ΕΛΑΣ να προηγείται. Και αυτό γιατί στη Λάρισα έχουν δει μετρήσεις με μικρότερες διαφορές και με άλλες κατατάξεις. Και παράλληλα, η έμφαση στο Λεκανοπέδιο συνεχίζεται.

Διαφορές

Τα αστικά κέντρα, σε Νότο και Βορρά, είναι «κλειδί» για την προοδευτική μάχη, έτσι κι αλλιώς. Και αυτό το έδειξε και πρόσφατη δημοσκόπηση στην Α’ Θεσσαλονίκης, μια δύσκολη περιφέρεια και για το ΠΑΣΟΚ και για την ΕΛΑΣ.

Από τον περασμένο Μάιο, που ακόμα δεν είχε γίνει σαφές με ποιους στην πόλη πορεύεται ο Τσίπρας (και με την ενσωμάτωση πασοκογενών και της Κατερίνας Νοτοπούλου), η Αμαλίας βλέπει τις δυνάμεις της να ανεβαίνουν στο 9,7% από το 6,3%.

Αντιθέτως, τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ (που μεγάλο όνομα στο ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης δεν έχει, ενώ και οι τρεις νυν βουλευτές που θα κατέβουν είναι μεταγραφές) έχουν μειωθεί στο 9,7% από το 10,5%. Μεταξύ τους όμως, μετά τη διόρθωση, η διαφορά είναι μόλις 0,2%.

Απορία

Συμφέρει, όντως, τον Πρωθυπουργό να μην εμφανίζεται στη Βουλή;