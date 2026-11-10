Σκληρή επίθεση από ΠΑΣΟΚ, ΕΛ.Α.Σ. κατά κυβέρνησης για την τουρκική Navtex: «Είχαμε προειδοποιήσει…»

Επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης τόσο για την τουρκική Navtex που εξεδόθη λίγο αφότου απέπλευσε το γαλλικό ερευνητικό σκάφος από το λιμάνι του Ηρακλείου όσο και για την ενημέρωση που έλαβε η Άγκυρα για το σχέδιο των εργασιών.

Ειδικότερα:

Δήλωση Δημήτρη Μάντζου, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Η έκδοση NAVTEX από την Τουρκία λίγες ώρες μετά τον απόπλου του γαλλικού σκάφους από το Ηράκλειο, με αναφορά μάλιστα σε «συγκατάθεση» τουρκικών αρχών στις προγραμματισμένες εργασίες, απειλεί να κλιμακώσει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο εκθέτοντας την Ελληνική Κυβέρνηση και τις μέχρι σήμερα δηλώσεις της για τον ρόλο της Τουρκίας στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Η Ελλάδα οφείλει να εκδώσει άμεσα anti-NAVTEX απέναντι στην παράνομη και αναθεωρητική κίνηση της Άγκυρας, στην οποία μάλιστα γίνεται αναφορά στους χάρτες που η Τουρκία υπέβαλε στον ΟΗΕ τον Μάρτιο 2020 σε εφαρμογή του παράνομου και άκυρου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019.

Κατα μείζονα, δε, λόγο πλέον, η Κυβέρνηση οφείλει άμεσα και επίσημα να απαντήσει στα ερωτήματα που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής σε σχέση με το περιεχόμενο και τις διατυπώσεις της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας προς την Τουρκία.

Ανακοίνωση του Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ.

Η νέα τουρκική NAVTEX επιβεβαιώνει το φιάσκο Μητσοτάκη για το καλώδιο

Η νέα τουρκική NAVTEX με την οποία η Τουρκία επιχειρεί για άλλη μία φορά να παρουσιάσει την ελληνική και την κυπριακή υφαλοκρηπίδα ως δική της, ενώ παράλληλα αναφέρει ότι έχει δώσει την «συγκατάθεση» της για τις επιστημονικές έρευνες για την πόντιση του καλωδίου, είναι απαράδεκτη και παραβιάζει τόσο τους κανόνες του ΙΜΟ όσο και το δίκαιο της θάλασσας.

Είχαμε προειδοποιήσει την κυβέρνηση ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει να εργαλειοποιήσει την «ενημέρωση υπό απειλή» προκειμένου να την εμφανίσει ως αίτημα αδείας και να προωθήσει τις αναθεωρητικές της επιδιώξεις.

Και δυστυχώς, η απάντηση της κυβέρνησης στον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ. ήταν η άνευ προηγουμένου χυδαιότητα ότι όποιος της ασκεί κριτική «ευνοεί τα συμφέροντα των Τούρκων» και οι φαιδρές δικαιολογίες ότι η γαλλική ρηματική διακοίνωση ισοδυναμεί με…ειδοποιητήριο της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ.

Πλέον στο «παλμαρέ» των αποτυχιών Μητσοτάκη προστίθεται και αυτό το νέο φιάσκο.

Σύντομα, στις εκλογές, θα του αποστείλει ο ελληνικός λαός το δικό του «ειδοποιητήριο» προκειμένου να σταματήσει να ζημιώνει τα εθνικά μας συμφέροντα.