ΠΑΣΟΚ: Μετωπική για τα εθνικά μετά τη νέα πρόσκληση

Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου "Βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1711 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2018/2001 και (ΕΕ) 2019/944 και λοιπές διατάξεις" Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Από τη Βουλή, λίγη ώρα μετά την κατάθεση της τροπολογίας για τις χαμηλότερες τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης έφερε στην Ολομέλεια τις ερωτήσεις του ΠΑΣΟΚ για το καλώδιο διασύνδεσης GSI και τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας στην Αγκυρα – επιβεβαιώνοντας πως πρόθεση της Χαριλάου Τρικούπη είναι να χρησιμοποιεί το κοινοβουλευτικό βήμα για έλεγχο της σημερινής κυβέρνησης.

«Γιατί αναβαθμίστηκε διπλωματικά με ρηματική διακοίνωση; Γνώριζε εκ των προτέρων η ελληνική κυβέρνηση ότι θα γινόταν αυτή η διπλωματική κίνηση από την πλευρά της Γαλλίας; Είχατε εγκρίνει το περιεχόμενό της; Έγινε στο όνομά μας και για λογαριασμό μας;», ανέφερε προς τον αρμόδιο υπουργό, Σταύρο Παπασταύρου, ζητώντας «καθαρές απαντήσεις».

Η σύγκρουση έγινε γενικευμένη όταν ο Δημήτρης Καιρίδης είπε πως η Αθήνα δεν γνωρίζει το περιεχόμενο της επικοινωνίας Άγκυρας – Γαλλίας, όμως αυτή ήταν ανώδυνη: «Πώς αξιολογεί ότι είναι ανώδυνο κάτι που δεν γνωρίζει το περιεχόμενό του; Δηλαδή, εσείς έρχεστε στη Βουλή των Ελλήνων και μιλάτε υποθετικά για ένα τόσο σοβαρό εθνικό ζήτημα;», διερωτήθηκε.

Ακολούθησε ένα γαϊτανάκι ανταλλαγής σχολίων μεταξύ του Μεγάρου Μαξίμου και της Χαριλάου Τρικούπη, με τους πρώτους να παραπέμπουν στη χθεσινή συνέντευξη Μητσοτάκη για απαντήσεις και τους δεύτερους να απαντούν πως αυτές δεν ήταν επαρκείς – με καρφιά για την απουσία του Πρωθυπουργού από τη Βουλή.

Νέο σινιάλο συνεργασίας

Και αυτή η σκληρή κόντρα ήρθε για να καθαρίσει το τοπίο, σε μια στιγμή που ο Μητσοτάκης επανέλαβε πως η μόνη πολιτική δύναμη με την οποία η ΝΔ θα μπορούσε να συγκυβερνήσει είναι με το ΠΑΣΟΚ – το οποίο ωστόσο έχει συνεδριακή απόφαση μη συνεργασίας.

Στη Χαριλάου Τρικούπη εμφανώς θέλουν να παίξουν τον ρόλο του βασικού αντίπαλου πόλου, ο οποίος ελέγχει την κυβέρνηση και εντός και εκτός Βουλής – θεωρώντας πως οι πρωτοβουλίες που παίρνουν – μεταξύ των οποίων και αυτή για το χαμηλότερο ρεύμα, σε συνέχεια των τροπολογιών και της πρότασης νόμου για το ιδιωτικό χρέος, που χαμηλώνουν και το κόστος ζωής – αναδεικνύουν τη διαφορά με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις.

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Ετικέτες

ΠΑΣΟΚΝίκος Ανδρουλάκηςκαλώδιο

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Παράγραφος

Το ζήτημα του καλωδίου, αν και ευαίσθητο, εκτιμάται πως έχει λειτουργήσει ως θέμα ελέγχου των κυβερνητικών, καθώς η πλευρά του ΠΑΣΟΚ αφενός ήταν η μοναδική συντεταγμένη αντιπολιτευόμενη πλευρά που ζητούσε ενημέρωση από τον Γιώργο Γεραπετρίτη και μέσα στη σχετική Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας την προηγούμενη εβδομάδα, αφετέρου κράτησε χαμηλούς τόνους για τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία μέχρι η ύπαρξή της να επιβεβαιωθεί από το ΥΠΕΞ.

«Όχι υποδείξεις πατριωτικής συνέπειας στο ΠΑΣΟΚ. Αν σήμερα σε κάποιον είχε υποχρέωση το Μαξίμου να κουνήσει το δάχτυλο, είναι στον κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο που ανενδοίαστα καλούσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απευθυνθεί στον Ερντογάν!», έλεγαν χθες από τη Χαριλάου Τρικούπη.