Σήμερα, πρώτα ο Θεός, θα ξέρουμε τι από όλα αυτά που παίχτηκαν τις προηγούμενες δύο-τρεις ημέρες, στο παρασκήνιο, έχει αποδώσει, ώστε να αποφευχθεί μια ένταση με απρόβλεπτες συνέπειες, μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας.

Σήμερα, μετά το μεσημέρι, το γαλλικό ερευνητικό πλοίο θα ξεμυτίσει από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, ανατολικά της Κάσου, και θα ξεκινήσει τις έρευνες, εκεί όπου είχαν διακοπεί, πριν από περίπου 2 χρόνια, στα 6,5 ναυτικά μίλια από το νησί.

Οι δικοί μας είναι αισιόδοξοι ότι δεν θα συμβεί τίποτε, οι «απέναντι» πανηγυρίζουν για κάτι που εμείς δεν αναγνωρίζουμε ότι συνέβη (ότι… αναγνωρίσαμε, έστω και διά της πλαγίας, το τουρκολιβυκό μνημόνιο, επί του πεδίου) και το όλο ζήτημα θα συνεχίσει να αποτελεί προνομιακό θέμα για τα μέσα ενημέρωσης των δύο χωρών.

Αυτά, υπό την προϋπόθεση που προανέφερα: ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά σήμερα, και δεν θα έχουμε τίποτε «τραβήγματα» στην περιοχή, να ταράξουν τα «ήρεμα νερά».

(Φυσικά εμείς εδώ, τα γνωστά: προδότες, ενδοτικοί, υποτακτικοί, ανθέλληνες, νενέκοι, ραγιάδες, προσκυνημένοι – όλο το ρεπερτόριο που χρησιμοποιούν στα social media οι ανώνυμοι «τουρκοφάγοι» του Διαδικτύου…)

3+1 αλήθειες για το καλώδιο

Γράφουμε εμείς, γράφουν και οι «απέναντι», αλλά επίσημα χείλη δεν μιλούν. Ούτε από δω, ούτε από εκεί. Κι αν εξαιρέσει κανείς μια διαβεβαίωση του Χακάν Φιντάν συνοδευόμενη από σαρδόνιο χαμόγελο ότι «όλα καλά, όλα φυσιολογικά» το περασμένο Σάββατο, καμία πληροφόρηση. Επίσημη. Γιατί ανεπίσημη, γίνεται. Λ.χ. εγώ μίλησα με κορυφαίο κυβερνητικό παράγοντα, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι

δεν υπάρχει διπλωματικό έγγραφο της Γαλλίας προς την Τουρκία «και άλλους ενδιαφερομένους». Υπάρχει «ρηματική διακοίνωση». Τι σημαίνει «ρηματική»; Προφορική ενημέρωση

δεν υπάρχει επίσημη αμερικανική παρέμβαση. «Με τόσα που έχει να διαχειριστεί η κυβέρνηση Τραμπ μετά την ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές, σιγά να μην ασχοληθούν με το καλώδιο»

κακώς κατηγορείται το υπουργείο των Εξωτερικών ότι «δεν μιλάει» και ότι «ασκεί μυστική διπλωματία». «Για ένα τέτοιο ζήτημα, που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη πολλά θέματα, και το πλοίο δεν έχει ακόμη φτάσει στο πεδίο, τι ακριβώς να δηλώσει δημόσια το υπουργείο Εξωτερικών, και ο υπουργός του; Όλα στην ώρα τους. Όταν πρέπει, θα υπάρξει πλήρης ενημέρωση»

«δεν υπήρξε ποτέ καβγάς μεταξύ του Πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών, και μάλιστα προσδιορισμένος ότι συνέβη το πρωί του περασμένου Σαββάτου. Ο,τι χειρισμοί γίνονται, είναι το αποτέλεσμα της πλήρους συνεργασίας των δύο, και φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση άσκησης μιας πρωτοβουλίας εκ μέρους του υπουργού Εξωτερικών, χωρίς την έγκριση του Πρωθυπουργού».

Αυτά μου είπε ο ανώτατος κυβερνητικός παράγων, υπό τον όρο της ανωνυμίας του, τον οποίο και τηρώ.

Αυτός είναι ο Βενιζέλος!

Συναφές με τα προαναφερόμενα ήταν και το «δείπνο για τρεις» στην κατοικία του Ευάγγελου Μυτιληναίου, με τη συμμετοχή του προέδρου Κυριάκου του Α’ και του Ευάγγελου Βενιζέλου – η αποκάλυψη χθες, στη στήλη Big Mouth (του Γ. Κουρτάκη).

Μόνο που πρέπει να συμπληρώσω την ενημέρωση του συναδέλφου: το δείπνο έγινε χωρίς τον Ευάγγελο Μυτιληναίο, ο οποίος απλώς παραχώρησε το σπίτι του. Ο τρίτος της «παρέας» που συνέφαγε με τον Πρωθυπουργό και τον κ. Βενιζέλο, ήταν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, ο Μυτιληναίος αποχώρησε διακριτικά από το τραπέζι και οι τρεις έμειναν να αναλύσουν τις νομικές πτυχές του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, του «καλωδίου», των ΑΟΖ κ.λπ.

Το κλίμα, όπως μου το περιέγραψαν, ήταν καθαρά «τεχνοκρατικό» και δεν υπήρξαν πτυχές της συζήτησης που είχαν πολιτικό χαρακτήρα, με τις αντίστοιχες προεκτάσεις, αν με εννοείτε τι εννοώ…

Και σε όσους πιθανόν δημιουργηθούν απορίες, «για το πώς είναι δυνατόν να συμφύρεται ο Βενιζέλος με τον Μητσοτάκη, και να τον βοηθάει», η απάντηση είναι πως ο Βενιζέλος ως εθνικό κεφάλαιο που είναι, δεν αρνείται βοήθεια όταν του ζητηθεί, για το καλό της χώρας.

Σημειώνω επ’ αυτού ότι και ο Τσίπρας είχε ζητήσει τη βοήθειά του – την εποχή μάλιστα που οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ τον είχαν κατασυκοφαντήσει με τη σκευωρία της Novartis – προκειμένου να στηριχθεί η χώρα στη διεθνή διαιτησία με τον Λιβανέζο Ισκαντάρ Σάφα, για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Ο τύπος απαιτούσε αποζημιώσεις 1 δισ., αλλά η καταλυτική παρέμβαση Βενιζέλου είχε ως αποτέλεσμα να δικαιωθεί η Ελλάδα, και ο Σάφα να μη λάβει ούτε ευρώ αποζημίωση.

Αυτός είναι ο Βενιζέλος!

Η στάση του ΠΑΣΟΚ

Ευκαιρίας δοθείσης, και για να λέμε και κανέναν καλό λόγο για το ΠΑΣΟΚ, είναι εντυπωσιακή η σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζει το θέμα του καλωδίου και της κρίσης μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας.

Είχαμε χθες καλεσμένο στο MEGA News 104.6 τον τομεάρχη Εξωτερικών του κόμματος Δημ. Μάντζο. Προσεκτικές αναφορές, αποφυγή ακραίων χαρακτηρισμών, τοποθετήσεις που προσομοιάζουν σε κυβερνητικό κόμμα. Το ίδιο και όλα τα υπόλοιπα στελέχη.

Αν και ο πειρασμός να λαϊκίσουν ή να πλαγιοκοπήσουν την κυβέρνηση, η οποία είναι στριμωγμένη και δεν μπορεί να αμυνθεί ουσιαστικά, είναι μεγάλος, τα στελέχη του Κινήματος αποφεύγουν να πυροδοτήσουν εντάσεις. Αποφεύγουν να ρίξουν νερό στον μύλο της Ακροδεξιάς που έχει ξεσπαθώσει, με τους «προδότες». Αξιοσημείωτη στάση.

Βραχυκύκλωμα στα Γιάννενα

Ο άνθρωπος (ο πρόεδρος Αλέξης) είναι ο ορισμός της παπάτζας. Επισκέπτεται φούρνο στα Γιάννενα. Οι άνθρωποι τον υποδέχονται με ευγένεια και καλοσύνη. Και μετά αρχίζουν τα ωραία.

Ρωτάει τον πατριώτη μου φούρναρη πόσο έχει αυξηθεί το ενεργειακό κόστος τα τελευταία πέντε χρόνια. Ο φούρναρης απαντάει 30%, και μετά ο άλλος ξεκινάει το παραμύθι για τις ενεργειακές κοινότητες και λέει επί λέξει (ο Αλέξης) «άμα δεν το είχαν καταστρέψει αυτό το πρόγραμμα από το 2018»!!! Μετά καταλαβαίνει τι κοτσάνα του έχει ξεφύγει, και το διορθώνει «εεεε, το 2019»!!!

— Πρόεδρε, το 2019 πότε ακριβώς (καταστράφηκε το πρόγραμμα για τις ενεργειακές κοινότητες); Το πρώτο εξάμηνο; Το δεύτερο εξάμηνο; Γιατί το πρώτο κυβερνούσες εσύ. Μετά παρέλαβε το μαγαζί ο Μητσοτάκης.

Διευκρίνισέ το σε παρακαλώ, να ξέρουν και οι φουκαράδες οι οπαδοί…

Καθαρές εξηγήσεις

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα που ανέφερε ο πρόεδρος «ή εμείς ή κανείς» Τσίπρας στο κανάλι ITV των Ιωαννίνων, το μόνο που έχω να σημειώσω είναι ότι αν απειλείς να στείλεις στη Δικαιοσύνη τον Μητσοτάκη, βασικά πρέπει να έχεις καθαρίσει καλά, τη δική σου φωλιά. Να δώσεις καθαρές εξηγήσεις για την ιστορία με τους Ποινικούς Κώδικες. Κα-θα-ρές!

Γιατί είναι όντως πολύ πιασάρικο να λες ότι εγώ θα στείλω τον απερχόμενο Πρωθυπουργό στη Δικαιοσύνη για τις υποκλοπές ή για οτιδήποτε άλλο που συνέβη κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, αλλά επ’ αυτού υπάρχουν δύο προϋποθέσεις:

η πρώτη είναι να κερδίσεις εσύ τις εκλογές, πράγμα που δεν το βλέπω

η δεύτερη είναι να χάσει η ΝουΔου την εξουσία και να αντικατασταθεί από μια άλλη κυβέρνηση η οποία θα ανοίξει τον κύκλο των διώξεων κατά του νυν Πρωθυπουργού, κάτι που επίσης δεν διαφαίνεται, έως τώρα τουλάχιστον.

Τούτων δοθέντων, και πάντα με το προαπαιτούμενο της «καθαρής φωλιάς» να κυριαρχεί, νομίζω ότι ο πρόεδρος «στο χιλιοστό» πρέπει να καταβάλει πολύ κόπο για να επιτύχει κάτι από αυτές τις ωραίες επιδιώξεις. Διότι προηγουμένως απαιτείται πολλή δουλειά για να καταφέρει να είναι δεύτερος στις εκλογές – «προνόμιο» που είχε, αλλά τώρα φαίνεται να το χάνει.