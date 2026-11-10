Η G7 απέναντι στη νέα αβεβαιότητα Τραμπ

Στο Παρίσι συναντήθηκαν, χθες, οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 με στόχο να εκτιμήσουν εάν η ήττα του προέδρου Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ θα αλλάξει την προσέγγιση της κυβέρνησης στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και τους δεσμούς της με τους στενότερους συμμάχους της.

Οι διπλωμάτες άφησαν να εννοηθεί ότι τα κέρδη των Δημοκρατικών θα μπορούσαν να περιορίσουν το περιθώριο ελιγμών του Λευκού Οίκου, αλλά προειδοποίησαν να μην αναμένεται επιστροφή στην παραδοσιακή πολυμερή προσέγγιση των ΗΠΑ, καθώς η εξωτερική πολιτική παραμένει σε μεγάλο βαθμό υπό τον έλεγχο του Ντόναλντ Τραμπ.

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Η G7 αποτελείται από τη Βρετανία, τον Καναδά, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και την Ευρωπαϊκή Ενωση. Συμμετέχουν επίσης υπουργοί από την Ουκρανία, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, τη Νότια Κορέα και τη Βραζιλία.

Στη συνάντηση, η οποία μεταφέρθηκε από τη Μασσαλία στο Παρίσι για λόγους ασφαλείας, έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων σε όλη τη Γαλλία, ήταν παρών ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θεωρείται πιθανός υποψήφιος για την προεδρία του 2028.

Το θέμα του Ιράν κυριάρχησε στις συζητήσεις. Οι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον στην G7 έχουν επανειλημμένα εκφράσει σκεπτικισμό για τον πόλεμο και φοβούνται ότι η περαιτέρω στρατιωτική δράση των ΗΠΑ θα μπορούσε να επιδεινώσει αντί να επιλύσει την κρίση.

Ο Μάρκο Ρούμπιο

Μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ρούμπιο υποβάθμισε τις πιθανότητες συμφωνίας με το Ιράν, ένα από τα ζητήματα που οδήγησαν τους ψηφοφόρους να στραφούν εναντίον του Τραμπ. «Δεν θα έλεγα ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας σημαντικής εξέλιξης» είπε, προσθέτοντας ότι μερικές φορές οι ηγέτες πρέπει να πιέσουν με αντιδημοφιλείς πολιτικές επειδή ήταν το σωστό. «Αυτή τη στιγμή, δεν ήταν πολύ παραγωγικό, επειδή οι ιρανικές απαιτήσεις δεν είναι απλώς απαράδεκτες, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις εξωφρενικές, γελοίες και πραγματικά μη ρεαλιστικές», ανέφερε.

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Στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για να ξεπεραστεί η κρίση με το Ιράν, ο πρόεδρος Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Βανς συναντήθηκαν χθες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ-Θάνι, βασικό μεσολαβητή μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Παρ’ ότι δεν υπάρχει προοπτική για άμεση συμφωνία, μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές οι προσπάθειες φάνηκαν να εντείνονται. Οι εκατέρωθεν επιθέσεις συνεχίζονται, με τις ΗΠΑ να χτυπούν το νησί Κεσμ του Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης και το Ιράν να επιτίθεται σε δεξαμενόπλοια στον Κόλπο και το Στενό του Ορμούζ αυτόν τον μήνα, ενώ οι σύμμαχοί του Χούθι στην Υεμένη έχουν χτυπήσει τη Σαουδική Αραβία.

Εκτός από το Ιράν και η Ουκρανία βρέθηκε στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης, με τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των G7 να πραγματοποιείται πριν από τις τριμερείς συζητήσεις σήμερα στο Αμπου Ντάμπι μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Αξιωματούχοι από τη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βρίσκονται επίσης στην πρωτεύουσα των Εμιράτων, δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

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Η Τζόρτζια Μελόνι

Σε ένδειξη τριβής μεταξύ των Ευρωπαίων, η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι προειδοποίησε πριν από λίγες ημέρες ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να καταστεί άσχετη στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, εάν τα κράτη – μέλη συνεχίσουν να ακολουθούν ξεχωριστές διπλωματικές οδούς, αντί να συμφωνήσουν σε έναν κοινό εκπρόσωπο και στρατηγική. Οι διπλωμάτες παρουσίασαν μια ζοφερή εικόνα της κατάστασης στην Ουκρανία. Ενώ το μέτωπο είχε σε μεγάλο βαθμό σταθεροποιηθεί, καθιστώντας απίθανες σημαντικές εξελίξεις, προειδοποίησαν ότι η Ρωσία είχε αλλάξει τακτική προς τη συστηματική στόχευση ενεργειακών υποδομών σε μια προσπάθεια να προκαλέσει ένα χειμερινό μπλακάουτ σε εθνικό επίπεδο.