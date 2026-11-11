Σεπόλια: Η υπογειοποίηση «κολλάει» στα εργοτάξια

Το έργο, που συμβασιοποιήθηκε το 2018 και έπρεπε να παραδοθεί τον Μάρτιο του 2023, έχει ορίζοντα περαίωσης τον Φεβρουάριο του 2028 ενώ ο λογαριασμός πλησιάζει τα 100 εκατ. ευρώ

Εργοτάξια, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αλλεπάλληλες παρατάσεις εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές των κατοίκων των Σεπολίων, καθώς η υπογειοποίηση των σιδηροδρομικών γραμμών παραμένει μακριά από την ολοκλήρωσή της.

Το έργο, που συμβασιοποιήθηκε το 2018 και αρχικά έπρεπε να παραδοθεί τον Μάρτιο του 2023, έχει πλέον επίσημο ορίζοντα περαίωσης την 6η Φεβρουαρίου 2028!

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Μέσα σε αυτό το κλίμα, το τελευταίο διάστημα κυκλοφορεί έντονα η φημολογία ότι η υπογειοποίηση των γραμμών ενδέχεται να περιοριστεί στον έναν από τους δύο κλάδους, αντί να κατασκευαστεί ο τετραπλός σιδηροδρομικός διάδρομος που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός.

Πάντως, από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτουν διαφορετικές εκτιμήσεις για την πρόοδο των εργασιών και όχι αλλαγή – μέχρι στιγμής – του επίσημου σχεδιασμού, ο οποίος εξακολουθεί να προβλέπει δίδυμη σήραγγα, με έναν κλάδο για τα υπεραστικά τρένα και έναν για τον προαστιακό.

Επίσης, το κόστος της κατασκευής έχει αυξηθεί σημαντικά. Από τα 66,58 εκατ. ευρώ της αρχικής σύμβασης, οι δύο συμπληρωματικές συμβάσεις, ύψους περίπου 23,86 και 9 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, ανεβάζουν πλέον το συμβατικό αντικείμενο κοντά στα 100 εκατ. ευρώ, χωρίς σε αυτό να υπολογίζονται οι οικονομικές εκκρεμότητες. Σημειώνεται ότι ήδη σε καθεστώς διαιτησίας βρίσκεται μια διαφορά μεταξύ ΟΣΕ και αναδόχου, ύψους περίπου 8,5 εκατ. ευρώ.

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Ερωτήματα

Οι κάτοικοι των Σεπολίων, από την πλευρά τους, επικαλούνται και πρόσθετες αξιώσεις του αναδόχου, θέτοντας ερωτήματα για την τελική επιβάρυνση του κόστους του έργου. Αφορμή για τη νέα «ένταση» στάθηκε αίτημα της εταιρείας Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ (πρώην ΟΣΕ), για παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Σιώκου.

Ο Δήμος Αθηναίων ενέκρινε την παράταση των ρυθμίσεων έως τις 30 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΣΕ, οι εργασίες μπορούν να ολοκληρωθούν έως το τέλος του τρέχοντος μηνός.

Από την πλευρά της, η ανάδοχος εταιρεία κάνει λόγο για «τις δυσκολίες που πηγάζουν από δύο άγνωστους αγωγούς και τις βροχοπτώσεις», που οδήγησαν σε επανειλημμένη απομάκρυνση των συνεργείων. Επίσης σημειώνεται ότι η αρχική μελέτη του 2018, χρειάστηκε να αναθεωρηθεί, καθώς δεν έγινε αποδεκτή από την ΕΥΔΑΠ.

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Οι εξηγήσεις αυτές δεν καθησυχάζουν τους κατοίκους των Σεπολίων. Μέλη της «Επιτροπής Κατοίκων για την Υπογειοποίηση», περιγράφουν βαρέα οχήματα που εγκλωβίζονται συνεχώς σε στενούς δρόμους και δυσκολεύονται να κάνουν όπισθεν, μπλοκάροντας την κυκλοφορία, ενώ εκφράζουν ανησυχίες για την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων και των ασθενοφόρων στα σπίτια τους.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Αθηναίων χαρακτηρίζει την κατάσταση «απαράδεκτη», στέλνοντας μήνυμα ότι αυτή είναι η τελευταία παράταση στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την οδό Σιώκου. Ζήτησε, δε, σαφή δέσμευση για την ολοκλήρωση των εργασιών, προειδοποιώντας πως, «αν δεν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, ο ίδιος ο δήμος θα προσφύγει στα αρμόδια όργανα». Πάντως, οι κάτοικοι των Σεπολίων ζητούν από τον δήμο πιο ενεργή παρέμβαση, αντίστοιχη με εκείνη που έχει αναλάβει για τις βλάβες σε πολυκατοικίες της Κυψέλης.

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Στο 35% η πρόοδος

Σήμερα, η συνολική πρόοδος του έργου εκτιμάται από πηγές κοντά στην υπόθεση, περίπου στο 35%. Αν υπολογιστεί μόνο ο ένας κλάδος, το ποσοστό φτάνει περίπου στο 70%, ενώ η ολοκλήρωση της πρώτης σήραγγας τοποθετείται μέσα στους πρώτους μήνες του 2027.

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει υπόγειο τμήμα περίπου 2,36 χιλιομέτρων και στόχο έχει να καταργήσει τις ισόπεδες διαβάσεις και να επανασυνδέσει τον αστικό ιστό στην περιοχή των Σεπολίων.

Η αρχική σύμβαση προέβλεπε περάτωση των εργασιών σε διάστημα 52 μηνών, όμως οι καθυστερήσεις ξεκίνησαν από την παράδοση της γραμμής και τις διαφωνίες για τις εργασίες, ενώ προστέθηκαν και προβλήματα με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιβαλλοντικές απαιτήσεις, αρχαιολογικές εργασίες και συντονισμό των φορέων.