Σε μια εποχή που οι νέοι δείχνουν να είναι εξαρτημένοι από την ατέρμονη ροή περιεχομένου, χαμένοι σ’ ένα ψηφιακό doomscrolling χωρίς τέλος, μια απρόσμενη στροφή φαίνεται να συμβαίνει. Η γενιά Ζ, όπως αναδεικνύει σε δημοσίευμά της η «Guardian», όλο και περισσότερο εγκαταλείπει τη μονοτονία της μικρής οθόνης κι επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες, αναζητώντας όλα όσα το κινητό δεν μπορεί να προσφέρει.

Σύμφωνα με έρευνα της αμερικανικής εταιρείας διαχείρισης εισιτηρίων Fandango, οι νέοι γεννημένοι από το 1997 έως το 2012, είναι τώρα οι πιο πιστοί θεατές του κινηματογράφου, με το 87% εξ αυτών να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον μία ταινία στη σκοτεινή αίθουσα τους τελευταίους 12 μήνες. Σε παρόμοιο συμπέρασμα είχε καταλήξει τον περασμένο Δεκέμβριο και η ετήσια έκθεση της Cinema United, του μεγαλύτερου διεθνούς εμπορικού συνδέσμου κινηματογραφικών αιθουσών, όταν έδωσε στη δημοσιότητα τα δεδομένα του box office για το 2025. Εκεί, το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο ήταν ότι η προσέλευση των νεαρών θεατών αυξήθηκε κατά 25% εντός του έτους, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη άνοδο σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα. Με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία, η γενιά Ζ πηγαίνει κατά μέσο όρο 6,1 φορές τον χρόνο στον κινηματογράφο.

Οσο το Διαδίκτυο επεκτείνεται αλλάζοντας τις ισορροπίες στην καθημερινότητα των νέων, εκείνοι νιώθουν την ανάγκη να αναζητήσουν έναν τρίτο χώρο, μακριά από το σπίτι και το γραφείο, όπου να μπορούν να αναπνεύσουν. Για πολλούς, ο κινηματογράφος μπορεί να παίξει αυτό τον ρόλο. «Το να πηγαίνεις σινεμά, μπορεί να γίνει ένας τρόπος να συναντήσεις τους φίλους σου και να μοιραστείς την κινηματογραφική εμπειρία από κοντά. Είναι ένα μέρος όπου μπορείς να κλείσεις το κινητό σου για λίγες ώρες κι απλά να αποσυνδεθείς από τον κόσμο», δήλωσε η 22χρονη Tiktoker Φλόρενς Ρόουζ στην «Guardian». Ρόλο στη στροφή των νέων προς τον κινηματογράφο παίζει και το σχετικά φθηνό εισιτήριό του. Το να πάει ένας νέος σινεμά είναι πιο οικονομικό σε σχέση με το να παρακολουθήσει κάποια συναυλία ή να πάει σ’ ένα νυχτερινό κέντρο. Σε αυτό συμβάλλουν και αρκετές αλυσίδες αιθουσών, που προσφέρουν χαμηλότερες τιμές για τους φοιτητές σε συγκεκριμένες μέρες ή ζώνες προβολών.

Το δικό του χέρι σε αυτή την εξέλιξη έχει βάλει ασφαλώς και το μάρκετινγκ, το οποίο τείνει να μετατρέψει τις ταινίες σε μια στιγμή που η γενιά Ζ δεν πρέπει να χάσει. Ρίχνοντας ως δόλωμα στιγμιότυπα από παρουσιάσεις φιλμ που έχουν σχεδιαστεί για να γίνουν viral στο Διαδίκτυο, επιχειρούν να τραβήξουν τους νεαρούς θεατές στις αίθουσες δημιουργώντας τους μεγάλες προσδοκίες για τα όσα θα δουν στη μεγάλη οθόνη. «Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάθε φορά που κάνουμε scroll, όχι μόνο βλέπουμε κάθε νέα ταινία που βγαίνει αλλά ακούμε και τις απόψεις του κόσμου γι’ αυτήν. Αν οι χρήστες του Διαδικτύου την αποκαλούν την “καλύτερη ταινία όλων των εποχών”, δεν θέλουμε να νιώσουμε ότι χάνουμε κάτι, οπότε τρέχουμε στο σινεμά», είπε από την πλευρά της η Chikamso, η 27χρονη δημιουργός περιεχομένου για το TikΤok. «Η προσοχή μας είναι τόσο σύντομη που δεν μπορούμε καν να περιμένουμε να βγει μια ταινία στις αγαπημένες μας πλατφόρμες streaming. Γι’ αυτό υιοθετούμε μια στάση του τύπου “τώρα ή ποτέ” και συνήθως επιλέγουμε το “τώρα”», συνέχισε η ίδια.

Το Letterboxd

Η εμπειρία της μεγάλης οθόνης δεν τελειώνει, ωστόσο, μετά την έξοδο από την αίθουσα για τη γενιά Ζ. Εφαρμογές όπως το Letterboxd επιτρέπουν στους νέους να σχολιάζουν όλα όσα είδαν, συνήθως μέσα σε μια φράση, ενώ παράλληλα διαβάζουν τις απόψεις άλλων θεατών. Δεν είναι τυχαίο πως το κοινό της συγκεκριμένης πλατφόρμας ηλικίας 18 έως 24 ετών έχει φτάσει τα 26 εκατομμύρια το 2026, τα εννιά εκ των οποίων προστέθηκαν τον τελευταίο χρόνο.

Η δομή μάλιστα του Letterboxd είναι τέτοια που τους προσκαλεί σε διάδραση μεταξύ κινηματογράφου και Διαδικτύου με φόρμες για ταινίες προς θέαση και κριτικές όλων εκείνων που κατάφεραν να παρακολουθήσουν. Ανάμεσα σε εκείνες τις δουλειές που έκαναν τους νέους να βάλουν φωτιά στα σχόλια ήταν η «Barbie», η ταινία για τη διάσημη κούκλα με την Γκρέτα Γκέργουικ, που έχει περισσότερες από 1,1 εκατομμύρια αναφορές.