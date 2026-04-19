Στην αξιωματική αντιπολίτευση, μια πρώτη σύσκεψη για τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη και του επικεφαλής της αρμόδιας επιτροπής Πέτρου Λάμπρου, έγινε πριν από τις διακοπές του Πάσχα, όμως η προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει νωρίτερα, με το άνοιγμα της ψηφιακής πλατφόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεσης βιογραφικών – που έχει στόχο «την επανασύνδεση με πολίτες που απείχαν, την ενεργοποίηση νέων ανθρώπων, την επιστροφή παλιών μελών και φίλων του ΠΑΣΟΚ και την προσέγγιση πολιτών του ευρύτερου προοδευτικού χώρου».

Το μεγάλου ατού για το ΠΑΣΟΚ είναι η περιφέρεια, και ειδικά τα «κάστρα» της παράταξης, στα οποία οι τοπικές μετρήσεις δίνουν ήδη υψηλά ποσοστά. Η Κρήτη ίσως είναι το πιο ενδεικτικό παράδειγμα, γι’ αυτό και η διαχείρισή της έχει ήδη αρχίσει να σχεδιάζεται. Πέραν των σημερινών βουλευτών Ηρακλείου, ακούγεται η καθηγήτρια Λένα Μπορμπουδάκη, ενώ στα Χανιά, όπου θα κατέβει υποψήφια η Λίτσα Κουρουπάκη, συζητείται επίσης πιθανή υποψηφιότητα του ηθοποιού Μιχάλη Αεράκη και (σε περίπτωση που η μεταγραφή ολοκληρωθεί) του εκ ΣΥΡΙΖΑ προερχόμενου Ευάγγελου Αποστολάκη – ο οποίος, ωστόσο, έχει συζητηθεί και για το Ρέθυμνο, τον τόπο καταγωγής του. Στο Λασίθι θα είναι εκ νέου υποψήφια η Κατερίνα Σπυριδάκη.

Πρόσωπα του στενού πυρήνα του Ανδρουλάκη έχουν επίσης αποφασίσει να δοκιμαστούν στην περιφέρεια: ο Ανδρέας Σπυρόπουλος θα είναι υποψήφιος στην Πρέβεζα, ο Σωτήρης Παπαγεωργίου στην Καρδίτσα, ενώ ο Παναγιώτης Δουδωνής στη Λέσβο. Στην Αρκαδία, χωρίς τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, η μάχη θα δοθεί μεταξύ του σημερινού βουλευτή Βαγγέλη Γιαννακούρα και του Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου.

Ενδιαφέρον έχουν και περιφέρειες στις οποίες, ακόμα και με τα σημερινά ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν πιθανότητες να «βγουν» έδρες, μεταξύ των οποίων η Κορινθία (Κατερίνα Ταγαρά), οι Σέρρες (όπου πολύ πιθανό να κατέβει εκ νέου ο Μιχάλης Τζελέπης), η Φθιώτιδα (με τον Νίκο Τσώνη και τον Βαγγέλη Τσόγκα) και η Πέλλα (όπου πολιτεύεται η Ραχήλ Αλεξανδρίδου – και στην οποία αν, όσο φτάνει η ώρα της κάλπης, ξεπεραστούν ή αγνοηθούν οι ενστάσεις, δεν αποκλείεται να επιστρέψει με πράσινα χρώματα η Θεοδώρα Τζάκρη).

Σε κάθε περίπτωση, «κλειδί» για το καλό ποσοστό είναι η επίδοση του κόμματος στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις «τραβούν» το ποσοστό του κόμματος προς τα κάτω – γι’ αυτό και το παζλ των υποψηφίων είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Στην Αττική, εκτός από τους σημερινούς βουλευτές που αναμένεται να διεκδικήσουν την επανεκλογή τους, η Αννα Διαμαντοπούλου έχει ήδη δηλώσει την πρόθεσή της να πολιτευθεί στον

Νότιο Τομέα Αθηνών μαζί με τον Παύλο Χρηστίδη, ενώ στην ίδια περιφέρεια θα είναι υποψήφιοι ο Χρήστος Κακλαμάνης και η Τόνια Αντωνίου. Στον Δυτικό Τομέα, όπου εκλέγεται η Νάντια Γιαννακοπούλου, αναμένεται να κατέβει υποψήφιος ο υπεύθυνος προγράμματος Λευτέρης Καρχιμάκης, ενώ στον Βόρειο Τομέα, μαζί με τη Μιλένα Αποστολάκη, υποψήφιος θα είναι ο σημερινός βουλευτής Επικρατείας Δημήτρης Μάντζος. Οπως συνέβη και στις προηγούμενες εκλογές, ο Παύλος Γερουλάνος θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στην Α’ Αθηνών και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης στην Ανατολική Αττική. Στην περίπτωση που οι πληροφορίες για τη μεταγραφή της Νίνας Κασιμάτη επιβεβαιωθούν, τότε εκείνη θα διεκδικήσει την έδρα της Β’ Πειραιά, μαζί με τον Δημήτρη Διαμαντίδη, ενώ στην Α’ Πειραιά κατεβαίνουν η Μάρα Κουκουδάκη και η Γεωργία Γεννιά – άλλη μία μεταγραφή εκ ΣΥΡΙΖΑ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Στην Α’ Περιφέρεια της πόλης, οι αλλαγές στο καταστατικό, με τα όρια των θητειών, θέτουν εκτός ψηφοδελτίων τον Χάρη Καστανίδη, ενώ εκτός ΠΑΣΟΚ (και πιο κοντά στον Αλέξη Τσίπρα) βρίσκεται ο Αντώνης Σαουλίδης. Στην περιοχή κατεβαίνουν δύο νέες προσθήκες της ΚΟ, ο Πέτρος Παππάς (που το 2023 εξελέγη με τον ΣΥΡΙΖΑ στο Κιλκίς, ενώ στο ΠΑΣΟΚ εξελέγη ο Στέφανος Παραστατίδης, που θα είναι εκ νέου υποψήφιος) και η Ράνια Θρασκιά, ενώ υποψήφιοι αναμένεται να είναι επίσης πρόσωπα όπως ο μέχρι πρότινος γραμματέας της Νομαρχιακής Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης (της πλευράς Γερουλάνου) και η Πέννυ Δαλαμπούρα.

Στη Β’ Θεσσαλονίκης υποψήφιος θα είναι ο τέως εκπρόσωπος Τύπου Θανάσης Γλαβίνας. Οσον αφορά το Επικρατείας, η πρώτη θέση αναζητείται καθώς απαιτείται να έχει συμβολισμό. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως σε εκλόγιμη θέση θα βρίσκεται ο Κώστας Τσουκαλάς, ενώ στο τραπέζι έχει πέσει και το όνομα έγκριτου νομικού και πανεπιστημιακού, σχετικά νέου σε ηλικία, ο οποίος συμμετείχε στα τραπέζια διαλόγου του συνεδρίου.