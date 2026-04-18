Με την εκλογική συντριβή του Βίκτορ Ορμπαν στις εκλογές της Κυριακής στην Ουγγαρία, καταστρέφεται ο «δούρειος ίππος» που συνιστούσε επί των ημερών του η χώρα για την ΕΕ, ωστόσο προσώρας δεν κλονίζεται το πολυπλόκαμο διεφθαρμένο σύστημα που είχε χτίσει μεθοδικά τα τελευταία δεκαέξι χρόνια το κόμμα του, Fidesz, σε όλους τους τομείς της κρατικής μηχανής, υπογραμμίζει στα «ΝΕΑ» ένας από τους γνωστότερους πολιτικούς σκιτσογράφους της Ουγγαρίας, ο Γκάμπορ Πάπαϊ.

Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ και πρώην «πρίγκιπας» του Fidesz – απ’ το οποίο αποχώρησε το 2024 για να σχηματίσει το επίσης προσωποπαγές κόμμα Tizsa – έχει δύσκολο δρόμο μπροστά του, προσθέτει ο σκιτσογράφος, που συχνά βρέθηκε στο στόχαστρο της κυβέρνησης Ορμπαν για την αιχμηρή σάτιρά του. Μολονότι ο Μαγιάρ συγκέντρωσε περί το 54% των ψήφων, εξασφαλίζοντας κοινοβουλευτική πλειοψηφία 2/3, χάρη στο τελευταίο εκλογικό σύστημα που ο απελθών πρωθυπουργός πέρασε για να ενισχύεται σκανδαλωδώς το πρώτο κόμμα – τι ειρωνεία, σήμερα να μετατρέπεται μπούμερανγκ εναντίον του –, αναπόφευκτα θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον «στρατό» του Ορμπαν σε κάθε πτυχή του κρατικού μηχανισμού, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και την επιβίωση της κυβέρνησής του.

Γιατί ηττήθηκε, λοιπόν, με τόσο σφοδρό και ηχηρό τρόπο ο Βίκτορ Ορμπαν ύστερα από 16 χρόνια στην εξουσία, και, να σημειωθεί, με ρεκόρ συμμετοχής (78%); Ποιοι ήταν οι αποφασιστικοί, καθοριστικοί παράγοντες που οδήγησαν τους Ούγγρους στην κάλπη και στη συντριπτική ήττα του Fidesz;

Η εποχή Ορμπαν έχει παρέλθει. Ο απελθών πρωθυπουργός μπορούσε να διατηρήσει την εξουσία του μόνο συνεχίζοντας να υιοθετεί αντιδημοφιλή μέσα εξουσίας. Επομένως, αυτό που η πλειοψηφία επιζητούσε και αυτό που υπερψήφισε είναι ένας εντελώς νέος αμφισβητίας της παλαιότερης τάξης πραγμάτων. Η παλιά αντιπολίτευση ήταν πλέον ανίσχυρη και είχε χάσει προ πολλού την εμπιστοσύνη του λαού. Το πρόσωπο που αναζητούσαν, με άλλα λόγια, οι ούγγροι ψηφοφόροι το βρήκαν στον Μαγιάρ.

Είναι σαφές αν η ψήφος υπέρ του κόμματός του, Tizsa, ήταν στοχευμένη; Υπερψηφίστηκαν το πολιτικό πρόγραμμά του, η αντιρωσική, φιλευρωπαϊκή στόχευσή του κι ένας άφθαρτος για την ώρα πολιτικός που φέρει ή επαγγέλλεται το νέο; Ή η ψήφος υπέρ του Μαγιάρ ήταν τιμωρητική για τον Ορμπαν και το διεφθαρμένο, φιλορωσικό σύστημα που είχε εγκαθιδρύσει;

Ο πολιτικός σεισμός της κάλπης την περασμένη Κυριακή ήταν στοχευμένα η τιμωρία του ίδιου του Ορμπαν. Ηταν ψήφος διαμαρτυρίας εναντίον του συστήματός του. Το κόμμα Tizsa κέρδισε έχοντας σχεδόν άγνωστους υποψηφίους και ένα πρόγραμμα που, παρότι είχε δημοσιοποιηθεί, οι ψηφοφόροι δεν του έδωσαν σημασία. Δεν αποτέλεσε το κύριο βάρος της εκλογικής αναμέτρησης. Κανείς εκτός από τον Πέτερ Μαγιάρ δεν είχε το δικαίωμα να μιλήσει εξάλλου πριν από τις εκλογές.

Τι αναμένεται να αλλάξει άρδην στην εξωτερική πολιτική της Ουγγαρίας;

Η εξωτερική πολιτική του Tizsa είναι επίσης ένα μεγάλο μυστικό, αν και ο Πέτερ Μαγιάρ είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στη νικητήρια ομιλία του υποσχέθηκε να αποκαταστήσει τις σχέσεις μας με την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Δεν είναι γνωστό τι θα πετύχει από τις εξαγγελίες του, επειδή υποσχέθηκε σχεδόν τα πάντα.

Τι σημαίνει το εκλογικό αποτέλεσμα για την Ευρώπη;

Το αποτέλεσμα αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη και σαφώς ξεπερνά την Ουγγαρία. Θα μπορούσε να θέσει τέλος στην επιρροή της Ρωσίας και στο «τρολάρισμα» τόσο της Μόσχας όσο και των υπόλοιπων φιλορωσικών δικτατοριών εντός της ΕΕ έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών. Ενας «δούρειος ίππος» κατέρρευσε.

Εντός Ουγγαρίας, θα μπορέσει ο Μαγιάρ να «ξηλώσει» το πολυπλόκαμο «σύστημα Ορμπαν» ή θα το βρει εναντίον του; Από πού θα ξεκινήσει; Μπορείτε να βασιστείτε σ’ αυτόν;

Η πρωτεύουσα της χώρας ήταν ξύπνια όλη τη νύχτα έως τα ξημερώματα της Δευτέρας σε μια ξέφρενη εορταστική ατμόσφαιρα. Ολοι περιμένουν από τον Μαγιάρ να καταστρέψει το σύστημα του Fidesz. Αλλά όταν ξεκινήσει τη δουλειά θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια πολύ σκληρή «φάλαγγα». Οι άνθρωποι του Ορμπαν βρίσκονται «φυτεμένοι» κυριολεκτικώς παντού, σε καίριες πολιτικές, δημόσιες, νομικές και οικονομικές θέσεις. Δεν υπάρχει τομέας στη χώρα που δεν είναι ναρκοθετημένος.

Τι μπορεί να κάνει γι’ αυτό η νέα κυβέρνηση;

Δεν έχει την πολυτέλεια να αφήσει τα παλιά στελέχη να παραμείνουν στα πόστα τους. Αν δεν προσφύγει εναντίον τους δικαστικώς, δεν είναι σίγουρο ότι η νέα κυβέρνηση θα επιβιώσει. To λαϊκό αίσθημα και η λαϊκή οργή αναμένουν από τη νέα κυβέρνηση να διερευνήσει και να τιμωρήσει τα νομικά και οικονομικά εγκλήματα του προκατόχου της. Από πλευράς του, ο Ορμπαν αναμένει ότι ο αντίπαλός του θα πέσει εξαιτίας των ναρκών που άφησε πίσω του.