Τα φετινά γενέθλια της ΑΕΚ, η οποία έκλεισε χθες τα 102 της χρόνια, βρίσκουν τον σύλλογο στα καλύτερά του. Στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος και με πολύ καλές πιθανότητες πλέον για να το κατακτήσει, στα προημιτελικά μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης έστω κι αν κυνηγάει πια μία μεγάλη ανατροπή για να προκριθεί, αλλά και σε μία γενικότερη ευημερία σε όλα τα επίπεδα.

Αγωνιστικά, οργανωτικά, διοικητικά, οικονομικά. «Δημιουργούμε Οραμα σε ένα Περιβάλλον Αξιοπρέπειας, Καθαρότητας και Ευ Αγωνίζεσθαι», ανέφερε μεταξύ άλλων σε μήνυμά του ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, που πρόσθεσε: «Πάντα Πρωταγωνιστές με Μαχητικότητα, με Εμπνευση, αντλώντας Κυριαρχία από τον Βυζαντινό Δικέφαλο Αετό…».

Η Ενωση δείχνει να έχει βάλει στέρεες βάσεις για να παραμείνει ευθέως ανταγωνιστική τα επόμενα χρόνια μέσω μιας διαδικασίας διαρκούς εξέλιξης, έχοντας βέβαια ως μεγάλο της όπλο και κινητήριο μοχλό το γήπεδό της, την «Αγια-Σοφιά».

Αυτός είναι ο βασικός λόγος της συσπείρωσης που παρατηρείται (και) φέτος στην ομάδα, η οποία ξεκίνησε με πολύ χαμηλές προσδοκίες – για τους απέξω τουλάχιστον – και έχει φτάσει να θεωρείται φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, διαγράφοντας παράλληλα μία πολύ καλή πορεία στο Conference League.

Ελπίδα όλων στην ΑΕΚ είναι αυτά τα γενέθλια να συνοδευτούν από την επίτευξη των στόχων της ομάδας, σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες χρονιές που το τέλος της σεζόν ήταν καταστροφικό.

Τη μία χάθηκε ένα πρωτάθλημα που έμοιαζε να είναι στα μέτρα της και την άλλη επήλθε κατάρρευση που ούτε οι αντίπαλοί της δεν θα μπορούσαν να φανταστούν.

Στο ποδοσφαιρικό τμήμα πάντως το μόνο που υπάρχει στο μυαλό αυτή τη στιγμή είναι η ρεβάνς με τη Βαγεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τις ημέρες των γιορτών δεν υπήρξε ξεκούραση για την ΑΕΚ αλλά προετοιμασία ενόψει Ράγιο, με παίκτες και προπονητή να είναι αποφασισμένοι να παλέψουν για τις πιθανότητές τους.

Σημαντική απουσία

Σε αυτή την προσπάθεια βέβαια οι Κιτρινόμαυροι δεν θα έχουν τον πρώτο τους σκόρερ, Λούκα Γιόβιτς, που συμπλήρωσε κάρτες και θα δει το ματς από τις κερκίδες. Κάτι σπάνιο για τον σέρβο φορ ο οποίος έχει χάσει μόλις πέντε παιχνίδια φέτος από τότε που αποκτήθηκε από τον Δικέφαλο.

Το εντυπωσιακό είναι πως σε αυτά τα πέντε ματς η ΑΕΚ έχει τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία. Τα δύο ήταν στο πρωτάθλημα και απέναντι στην ίδια ομάδα, τον Πανσερραϊκό. Στο 2-0 του πρώτου γύρου ήταν εκτός με ενοχλήσεις, ενώ στο 4-0 του δεύτερου ήταν τιμωρημένος.

Στο Κύπελλο επίσης δεν έπαιξε σε δύο ματς, στις δύο εκτός έδρας νίκες της Ενωσης με 1-0 κόντρα σε Αιγάλεω και Ηλιούπολη. Στο πρώτο ήταν τραυματίας ενώ στο δεύτερο έμεινε στον πάγκο.

Στην Ευρώπη το μοναδικό παιχνίδι που έχει χάσει (λόγω ενοχλήσεων) είναι εκείνο το 1-1 με την Αντερλεχτ στο Βέλγιο για τα προκριματικά.

Με λίγα λόγια, όταν είναι διαθέσιμος ο Γιόβιτς παίζει πάντα. Η αλήθεια βέβαια είναι πως στα δύο τελευταία ματς με Ολυμπιακό και Ράγιο ήταν κακός. Ηταν εκτός κλίματος και η μοναδική φορά που φάνηκε ήταν στην ευκαιρία που έχασε στην Ισπανία λίγο μετά το 1-0, όταν από κλέψιμο του Περέιρα μπήκε επικίνδυνα στην περιοχή, αλλά το σουτ του κόπηκε.

Μόνο σε αυτή τη φάση έγινε αισθητή η παρουσία του και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα επιλέξει ο Νίκολιτς για να καλύψει το κενό του. Η προφανής λύση μοιάζει να είναι ο Ζίνι δίπλα στον Βάργκα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα το αποφασίσει κιόλας ο Νίκολιτς.

Διαχείριση

Από τότε που ήρθε ο Βάργκα στην ΑΕΚ, μόνο μία φορά έλειψε ο Γιόβιτς, όταν εξέτισε την τιμωρία του στις Σέρρες. Τότε πράγματι ο Νίκολιτς έβαλε δίπλα του τον Ζίνι, αλλά τώρα έχουμε να κάνουμε με μία πολύ διαφορετική συνθήκη.

Αλλος αντίπαλος, άλλες απαιτήσεις κι επίσης είναι πιθανό να θέλει ο σέρβος τεχνικός να έχει και έναν επιθετικό να φέρει από τον πάγκο. Ετσι ίσως οδηγηθεί και σε αλλαγή συστήματος με 4-2-3-1 αντί του 4-4-2 και έναν εκ των Κοϊτά ή Γκατσίνοβιτς πίσω από τον Βάργκα.

Το έχουμε δει πολλές φορές με τον Γιόβιτς φορ, μπορεί να ήρθε η ώρα να το δούμε και με τον Βάργκα στην κορυφή το συγκεκριμένο σχέδιο. Σε αυτό το ματς η ΑΕΚ θα χρειαστεί επίσης να είναι πιο ευέλικτη, πιο γρήγορη και πιεστική, κάτι που είναι πιθανό να φέρει στην εντεκάδα και τους Ελίασον, Κουτέσα.

Το κακό για τον Νίκολιτς, όσον αφορά κυρίως τη διαχείριση του ματς και όχι τόσο την εντεκάδα, είναι πως πιθανότατα δεν θα έχει τον Μάνταλο στη διάθεσή του. Ο αρχηγός της Ενωσης αντιμετωπίζει ένα μυϊκό πρόβλημα που φαίνεται πως θα τον κρατήσει εκτός και από τη ρεβάνς αλλά και από το ματς με τον ΠΑΟΚ.

Αντίθετα, έτοιμος θα είναι ο Μαρίν ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από ένα χτύπημα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και γι’ αυτό δεν ξεκίνησε απέναντι στη Βαγεκάνο. Μπήκε αναγκαστικά στο ημίχρονο αντί του Μάνταλου και εκτός απροόπτου θα είναι βασικός μεθαύριο δίπλα στον Πινέδα που ήταν ο κορυφαίος της ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι.