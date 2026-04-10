Για να συμφωνήσουμε προκαταβολικά. Δέκα γκολ και έντεκα ασίστ σε 23 συμμετοχές, προφανώς δεν είναι ό,τι και ό,τι. Είναι έλεγχος για υποψήφιο MVP πρωταθλήματος.

Και μάλιστα επιβεβαιωμένα: Σύμφωνα με το sofascore – για παράδειγμα – ο δεύτερος καλύτερος της Saudi Pro League. Βαθμολογία 7.83, που χάνει μοναχά από το 7.87 του Ρούμπεν Νέβες (Αλ Χιλάλ).

Από την άλλη δεν έχουν σημασία μόνο οι αριθμοί, αλλά και το όνομα. Οχι μόνο τι κάνει αλλά και ποιος το κάνει. Και ο… περί ου ο λόγος δεν είναι τίποτα λιγότερο από σεσημασμένος σε τέτοιες ιστορίες.

Χρόνια ολόκληρα ο Κώστας Φορτούνης διδάσκει την τέχνη του double-double… Γυρίζοντας πίσω σε φόντο ερυθρόλευκο: Είχε το εξωφρενικό 21 γκολ και 17 ασίστ (39 συμμ.) στον Ολυμπιακό του Μάρκο Σίλβα (2015-16).

Μετά 11 και 14 τη σεζόν 2017-18. Και έπειτα 17 γκολ και 16 ασίστ (43 συμμ.) στην πρώτη σεζόν του Πέδρο Μαρτίνς. Αργότερα υπέθεσαν κάποιοι πως το τερμάτισε τη χρονιά της κατάκτησης του Conference League υπό τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με 11 και 19 (49 συμμ.). Να που το έκανε ξανά όμως.

Τη φορά αυτή με τα χρώματα της Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη. Για πέμπτη σεζόν στις δέκα τελευταίες της καριέρας του double-double. Και έχασε και δυο από τραυματισμούς που τον έστειλαν στο χειρουργείο (2019-20, 2021-22).

Κουβαλάει μια αύρα ποδοσφαίρου προηγούμενης εποχής ο 33χρονος μεσοεπιθετικός. Ενα από εκείνα τα «10άρια» παλαιάς κοπής που μπορεί υποχρεωτικά να μπήκε σε καλούπι, αλλά που το ένστικτο τον οδηγεί την κατάλληλη στιγμή.

Είτε ξεκινώντας από τον άξονα, είτε από τις πτέρυγες και συγκλίνοντας ο Φορτούνης έχει αυτή την τρομερή ικανότητα να διασχίζει κάθετα το γήπεδο κερδίζοντας μέτρα. Και να βλέπει σε αυτό «γωνίες» που άλλοι δεν βλέπουν.

Υπάρχει μια στατιστική φέτος στη Σαουδική Αραβία που λέει ακόμη καλύτερα την αλήθεια για το επίπεδο του παιχνιδιού του και την επιρροή στην ομάδα του. Εχει 82 πάσες κλειδιά – προς ή στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου – που προ κάλεσαν 24 μεγάλες ευκαιρίες για γκολ.

Οχι γκολ, ούτε ασίστ, όχι κάτι από το 10+11 στον λογαριασμό του. Αλλες 24 μεγάλες ευκαιρίες (σ.σ. μακράν πρώτος στο πρωτάθλημα με τον Ζοάο Φέλιξ της Αλ Νασρ να ακολουθεί με 17).

Κάπως έτσι η Αλ Καλίτζ με το 15ο μπάτζετ ανάμεσα στις 18 του πρωταθλήματος, είναι 10η στη βαθμολογία έχοντας ως κύριο όπλο το γκολ: 46 και 6η στον σχετικό πίνακα.

Μια επανάσταση με την μπάλα στα πόδια από αυτές που συνήθως συμβαίνουν σε περιβάλλοντα που φέρουν την υπογραφή του χαρισματικού Φορτούνη. Και με την ευκαιρία;

Εχει ίσως ενδιαφέρον ένας ακόμη αντίστοιχος «δείκτης» που μοιάζει επίκαιρος αυτή την εποχή στο μεγάλο λιμάνι. Τώρα που ο Ολυμπιακός δεν έχει σκοράρει στα πέντε από τα τελευταία οκτώ του πρωταθλήματος.

Με το νέο format των 26 αγωνιστικών και των play offs οι Ερυθρόλευκοι έχουν περάσει μια επταετία που άλλοτε ξεπέρασαν τα 50 γκολ και άλλοτε όχι στην κανονική διάρκεια. Στις τρεις που το κατάφερε ήταν ο Φορτούνης ο διευθυντής ορχήστρας.

Τις τρεις που δεν τα κατάφερε – οι δύο τελευταίες στη σειρά με 45 γκολ πέρσι και φέτος – δεν ήταν εκεί. Δύο στη Σαουδική Αραβία. Μια νοκάουτ από (δεύτερο) χιαστό. Στον πρώτο, είχε κάνει τη δουλειά (σαν) εκείνον ο Ματιέ Βαλμπουενά (9 γκολ, 23 ασίστ σε 42 συμμετοχές τη σεζόν 2019-20).

Και μιας και μπήκαμε σε μονοπάτι αριθμών; Στη Saudi Pro League των μυθικών συμβολαίων, το double-double του έλληνα άσου ήταν μόλις το ένατο στην ιστορία. Προηγήθηκαν εκείνα του Κριστιάνο Ρονάλντο, του Σαντιό Μανέ, του Ζοάο Φέλιξ, του Ριγιάντ Μαχρέζ, του Μιλίνκοβιτς Σάβιτς.

Ηρθε φέτος με εξήγηση. Στην περσινή πρώτη σεζόν χρειάστηκε χρόνο να προσαρμοσθεί στις δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες, την εξοντωτική ζέστη και την υγρασία, τα πλαστικά γήπεδα και ένα σύνολο που γύριζε γύρω του. Φέτος όμως ήταν αλλιώς.

Ο Γιώργος Δώνης βελτίωσε σημαντικά την ομάδα. Πλάι στον Φορτούνη μετά τον Δημήτρη Κουρμπέλη, προστέθηκε ο Γιώργος Μασούρας (12 γκολ) με τον όποιο ξέρει να συνεργάζεται με κλειστά μάτια. Είναι εκεί όμως και ο Πάουλο Φερνάντες της ΑΕΚ.

Είναι και ο Μπαρτ Σένκεφελντ του Παναθηναϊκού. Το παιχνίδι έχει άλλη ροή, άλλη ποιότητα. Η ιδέα του Δώνη να επενδύσει το μικρό του μπάτζετ στα ρόστερ των μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου αποδείχθηκε ιδανική.

Εννοείται ότι όλα τα παραπάνω τους προσέφεραν απλόχερα νέο συμβόλαιο όμως «όπως ο Γιώργος Δώνης, ο Κώστας Φορτούνης δεν θα συνεχίσει στην Αλ Καλίτζ» ξεκαθαρίζουν τα ΜΜΕ της χώρας.

Ο λόγος; Για τον Φορτούνη η επιθυμία του να επιστρέψει στα πάτρια εδάφη. Να κλείσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Να μπορεί να τον καμαρώσει και ο γιος του Σπύρος. «Μένω ελεύθερος το καλοκαίρι και τότε θα δούμε» έλεγε πριν από μερικές εβδομάδες στο ΣΕΦ, υπενθυμίζοντας πως «ο Ολυμπιακός είναι για μένα τα πάντα».

Με την ευκαιρία; Στο μεγάλο λιμάνι ο λογαριασμός του λέει σε 347 συμμετοχές 94 γκολ και 106 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Παρά έξι γκολ μακριά από το να γίνει ο πρώτος στην ιστορία του club με τριψήφια συγκομιδή στις δύο βασικές αυτές κατηγορίες.

Πιο σωστά; Ο πρώτος στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικώς.