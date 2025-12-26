Ο Κώστας Φορτούνης πρόσθεσε ακόμη μία εντυπωσιακή στιγμή στο ενεργητικό του, προσφέροντας τη μπαλιά-γκόλ στον Κινγκ στο ματς της Αλ Καλίτζ με την Αλ Χιλάλ. Η ασίστ αυτή έφτασε τον διεθνή μεσοεπιθετικό στις 10 φέτος στη φετινή σεζόν στη Σαουδική Αραβία, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα.
Ο Έλληνας διεθνής έχει ήδη σκοράρει 4 γκολ τη σεζόν, συνδυάζοντας δημιουργία και αποτελεσματικότητα στην επίθεση της ομάδας του, συνεχίζοντας να ξεχωρίζει στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.
Δείτε το βίντεο:
🟢🟡 𝑮𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑳
⏰ 79′ AL HILAL 3 x 1 AL KHALEEJ
⚽️ Lajami (contra)
Cruzamento na área, King finaliza, Lajami desvia contra e o Khaleej diminui. pic.twitter.com/gFSDXvNciM
