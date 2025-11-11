Ο Κώστας Φορτούνης συνεχίζει να εντυπωσιάζει στη Σαουδική Αραβία, εδραιώνοντας τη φήμη του ως κορυφαίου δημιουργού της Saudi Pro League. Μετά από οκτώ αγωνιστικές, ο Έλληνας μέσος έχει μοιράσει 8 ασίστ, βρίσκοντας συνεχώς τους συμπαίκτες του σε θέσεις-κλειδί και αφήνοντας πίσω του τον ανταγωνισμό με σημαντική διαφορά.

Στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκονται ο Ανζελό Φουλζινί της Αλ Τααβούν και ο Κίνγκσλεϊ Κομάν της Αλ Νασρ, με 5 ασίστ ο καθένας, γεγονός που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την κυριαρχία του Φορτούνη στον δημιουργικό τομέα.

Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού, που στα τρία παιχνίδια του Οκτωβρίου σημείωσε δύο γκολ για την Αλ Καλίτζ, αναδείχθηκε παράλληλα ως ο καλύτερος παίκτης του προηγούμενου μήνα στη λίγκα. Η σταθερότητα και η ποιότητά του δείχνουν πως ο Φορτούνης παραμένει ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες της ομάδας του, αποτελώντας κεντρικό «μοχλό» στη δημιουργία φάσεων.