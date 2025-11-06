Η Αλ Καλίτζ συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία της στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, με τους Έλληνες παίκτες να πρωταγωνιστούν ξανά στη νίκη επί της Αλ Χαζέμ με 4-1.

Ο Γιώργος Δώνης παρέταξε στην αρχική ενδεκάδα τόσο την ελληνική «τριπλέτα» Φορτούνης, Μασούρας, Κουρμπέλης, όσο και τους Σένκεφελντ και Φερνάντες οι οποίοι είναι γνωστοί στην Ελλάδα. Ο Φορτούνης άνοιξε το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό και ήταν ο δημιουργός του δεύτερου γκολ, με τον Μασούρα να σκοράρει με κεφαλιά στο 45+1′, επαναφέροντας το προβάδισμα για την ομάδα του μετά το 1-1 των γηπεδούχων στο 39′.

🇳🇴🇬🇷 QUE DUPLA É ESSA! Assistência de King e gol de Fortounis! 11 participações em gols para o grego 10 participações em gols para o norueguês. UMA DAS MELHORES DUPLAS DA LIGA! pic.twitter.com/KVzK7hnXNT — Central do Arabão (@centraldoarabao) November 6, 2025

Στο 58′ ο Πάολο Φερνάντες ανέβασε το δείκτη του σκορ σε 3-1 με εύστοχο πέναλτι, πριν αποβληθεί ένα λεπτό αργότερα με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Παρά την αποβολή, η Αλ Καλίτζ συνέχισε δυναμικά και στο 75′ ο Μασούρας διαμόρφωσε το τελικό 4-1, φτάνοντας τα 3 γκολ στη σεζόν.

Ο Φορτούνης, που είχε αναδειχθεί κορυφαίος παίκτης του Οκτωβρίου στο πρωτάθλημα, έφτασε τα 4 γκολ και τις 8 ασίστ, παραμένοντας πρώτος σε συνδυασμό γκολ/ασίστ στη σεζόν. Η ελληνική «σφραγίδα» συνεχίζει να κάνει τη διαφορά για την ομάδα του Δώνη.