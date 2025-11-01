Ομάδα

Όσα εμπόδια και αν του έβαλαν ο Ολυμπιακός ήταν ασταμάτητος! – Δεν του έδωσαν πέναλτι μαρς, έπαιξε με 10 παίκτες από το 71΄ όμως με τις γκολάρες Ποντένσε και Ταρέμι «καθάρισε» και τον ‘Άρη, έκανε το 3Χ3 μετά την διακοπή στο πρωτάθλημα και έπιασε κορυφή