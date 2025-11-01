Το τέλειο παιχνίδι έκανε ο Κώστας Φορτούνης στην αναμέτρηση της Αλ Καλίτζ με την Αλ Ιτιχάντ. Το ματς έληξε ισόπαλο 4-4, με την «παρέα» του Ενγκολό Καντέ να επιστρέφει από το 4-0 και μάλιστα με δέκα παίκτες, από το 32′.

Δείτε παρακάτω τα δύο τέρματα που σημείωσε ο Κώστας Φορτούνης:

Τελευταία Νέα