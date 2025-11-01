Το τέλειο παιχνίδι έκανε ο Κώστας Φορτούνης στην αναμέτρηση της Αλ Καλίτζ με την Αλ Ιτιχάντ. Το ματς έληξε ισόπαλο 4-4, με την «παρέα» του Ενγκολό Καντέ να επιστρέφει από το 4-0 και μάλιστα με δέκα παίκτες, από το 32′.
Δείτε παρακάτω τα δύο τέρματα που σημείωσε ο Κώστας Φορτούνης:
What a silly mess from Rajković and Fabinho 😬
Fortounis makes it 2-0 for Al-Khaleej!pic.twitter.com/D9rJ2iPq2Y
What a nightmare for Al-Ittihad fans 😬
Fortounis makes it 3 with a goal from the penalty spot! 🫣pic.twitter.com/GLQwqfnaxu
