O Tζολάκης είναι κάτω από την εστία, με τους Ρέτσο και Μάνσα μπροστά του και τους Κοστίνια, Μπρούνο στα άκρα. Ο Γκαρθία και ο Μουζακίτης στον άξονα, με τους Ποντένσε και Τσικίνιο στα επιθετικά άκρα. Ο Ελ Κααμπί στην κορυφή, με τον Ταρέμι πίσω του.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μάνσα, Μπρούνο, Μουζακίτης, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

Δείτε την αρχική ενδεκάδα που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στον Άρη (20:00):