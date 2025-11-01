O Tζολάκης είναι κάτω από την εστία, με τους Ρέτσο και Μάνσα μπροστά του και τους Κοστίνια, Μπρούνο στα άκρα. Ο Γκαρθία και ο Μουζακίτης στον άξονα, με τους Ποντένσε και Τσικίνιο στα επιθετικά άκρα. Ο Ελ Κααμπί στην κορυφή, με τον Ταρέμι πίσω του.
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μάνσα, Μπρούνο, Μουζακίτης, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.
Δείτε την αρχική ενδεκάδα που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στον Άρη (20:00):
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Aris is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #OLYARIS #slgr pic.twitter.com/qQEvIKIznV
