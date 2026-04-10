Θα ξεκινήσω κάπως αντίστροφα, θέτοντας 3 ερωτήματα για την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις της:

Υπάρχει άραγε κάποια κυβέρνηση στην Ευρώπη ή στον κόσμο που να διαθέτει ένα «μαγικό ραβδί» για να αντιμετωπίζει εξωγενείς κρίσεις; Προφανώς και όχι.

Υπάρχει κάποιος που να αμφιβάλλει ότι οι δυσμενείς συνέπειες θα ήταν εντονότερες αν δεν είχαμε πετύχει τα τελευταία χρόνια δημοσιονομική σταθεροποίηση και αν η χώρα δεν διέθετε μια σταθερή και αποτελεσματική κυβέρνηση που έχει τεχνογνωσία στην αντιμετώπιση κρίσεων;

Θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε άμεσα και να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας αν ακολουθούσαμε τα τελευταία χρόνια το δόγμα «δώσ’ τα όλα», όπως μας προέτρεπε η «φιλεύσπλαχνη» αντιπολίτευση; Και πάλι, η απάντηση είναι όχι!

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη φρόντισε ωστόσο να κρατήσει νοικοκυριό, καλύπτοντας την ίδια στιγμή τις αυξημένες εθνικές και κοινωνικές ανάγκες. Η θέση της χώρας έχει ενισχυθεί διεθνώς, με σημαντικές συμμαχίες. Η αποτρεπτική ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων έχει αναβαθμιστεί σημαντικά και έτσι μπορέσαμε να κινηθούμε άμεσα, στηρίζοντας την Κύπρο. Παράλληλα, στο επίπεδο της οικονομίας. η κυβέρνηση έχει κινηθεί με την ίδια ταχύτητα, ανακοινώνοντας ήδη δυο δέσμες πρωτοβουλιών, η πρώτη για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και η δεύτερη για το ντίζελ, τη βενζίνη, τα λιπάσματα και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Ημασταν από τις πρώτες χώρες στο επίπεδο της ΕΕ που ανακοινώσαμε πρωτοβουλίες, θεσπίζοντας πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα υγρά καύσιμα, στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης. Ενώ η νέα ανεξάρτητη Αρχή για την προστασία του καταναλωτή διενεργεί εντατικούς ελέγχους στην αγορά.

Παράλληλα, με την παρέμβαση στα καύσιμα, με το fuel pass, υπερκαλύπτεται η αύξηση για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, μέχρι η τιμή της βενζίνης να φτάσει τα 2,11 ευρώ. Επιπλέον, αναλήφθηκε η πρωτοβουλία για τη μείωση της τιμής του ντίζελ κατά περίπου 20 λεπτά στην αντλία. Είναι βέβαιο ότι αν προχωρούσαμε στη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, όπως προτείνει η αντιπολίτευση, η μείωση αυτή δεν θα περνούσε τελικά στον καταναλωτή. Την ίδια στιγμή, επιστρέφουμε το 15% της αξίας των λιπασμάτων. Ενώ σε σχέση με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, οι τιμές θα συγκρατηθούν μέσω της αποζημίωσης των ακτοπλοϊκών εταιρειών.

Φυσικά παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τη διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή ή την ένταση των εχθροπραξιών. Ολοι οι διεθνείς οργανισμοί υπογραμμίζουν ότι η παράταση των εχθροπραξιών θα προκαλέσει επιβράδυνση της ανάπτυξης από τη μια και αύξηση του πληθωρισμού από την άλλη. Αν, λοιπόν, υπάρξει η ανάγκη για περαιτέρω στήριξη των πολιτών, θα κάνουμε το καθήκον μας, όπως το κάναμε και στις προηγούμενες κρίσεις που κληθήκαμε να διαχειριστούμε.

Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να αγνοούμε ότι κάθε μέτρο στήριξης αποτελεί και πίεση για τον προϋπολογισμό: πόροι που διατίθενται σήμερα δεν μπορούν να κατευθυνθούν αλλού αύριο. Σε λίγες μέρες θα ανακοινωθούν τα οριστικά στοιχεία του προϋπολογισμού του 2025.

Επειδή ακριβώς κάνουμε μια συνετή διαχείριση, τα αποτελέσματα φαίνεται ότι θα είναι θετικά και θα δημιουργηθεί ένα πρόσθετο «μαξιλάρι» ασφαλείας. Τα οριστικά στοιχεία βεβαίως του προϋπολογισμού συνδέονται άμεσα και με τις πρωτοβουλίες που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ. Σε ένα περιβάλλον διαδοχικών κρίσεων, η πρόοδος της οικονομίας τα τελευταία επτά χρόνια είναι η «ασπίδα» μας. Το ίδιο και η συνετή διαχείριση των κρίσεων από τη σημερινή κυβέρνηση. Και αυτό το αντιλαμβάνονται και οι Ελληνες, οι οποίοι δεν θα ρισκάρουν τις επιτυχίες της χώρας τα τελευταία χρόνια.

Ο Κωστής Χατζηδάκης είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης