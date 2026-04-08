Στην πρώτη πτήση γύρω από τη Σελήνη από το 1972, έφτασαν πιο μακριά στο Διάστημα από οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο, σε απόσταση 406.771 χιλιομέτρων από τη Γη. Αντίκρισαν μέρη της αθέατης πλευράς του φεγγαριού που δεν είχε δει μέχρι σήμερα ανθρώπου μάτι. Παρατήρησαν και κατέγραψαν σε σεληνιακή τροχιά μια ολική έκλειψη Ηλίου – αντάξια της «επιστημονικής φαντασίας», όπως αναφώνησε ένας εξ αυτών – καθώς και μια δύση και μια ανατολή της Γης πίσω από τη Σελήνη, αποτυπωμένες σε φωτογραφίες που δημοσίευσε χθες η NASA. Γράφοντας Ιστορία με πρωτιές και ρεκόρ, τα τέσσερα μέλη πληρώματος της διαστημικής αποστολής Artemis II – ανάμεσά τους η πρώτη γυναίκα, ο πρώτος μαύρος άνδρας και ο πρώτος μη αμερικανός πολίτης που πέταξαν με τη NASA στη Σελήνη – άρχισαν από χθες, έβδομη ημέρα από την εκτόξευση, το ταξίδι της επιστροφής στη Γη.

Η προηγούμενη, ένα ιστορικό ορόσημο για την ανθρωπότητα, είχε αρχίσει για τους Αμερικανούς Ριντ Γουάιζμαν, Κριστίνα Κοχ και Βίκτορ Γκλόβερ και τον Καναδό Τζέρεμι Χάνσεν με ένα μήνυμα να ακούγεται στην κάψουλα «Orion» από τον Τζιμ Λόβελ, πρωτοπόρο των αποστολών Apollo 8 και 13, που είχε ηχογραφηθεί μερικούς μήνες πριν από τον θάνατό του το 2025. «Είναι μια ιστορική μέρα και ξέρω πόσο απασχολημένοι θα είστε», ανέφερε, «όμως μην ξεχάσετε να απολαύσετε τη θέα».

Επί 6 ώρες και 35 λεπτά, στην κορυφαία φάση της σεληνιακής υπερπτήσης, μπόρεσαν να παρατηρήσουν την αθέατη πλευρά της Σελήνης, με πλήρη οπτική αυτού του σεληνιακού ημισφαιρίου από ελάχιστη απόσταση 6.545 χιλιομέτρων. «Την έβλεπαν μέσα από τα φινιστρίνια του “Orion” τρισδιάστατη και τόσο μεγάλη, όσο μια μπάλα μπάσκετ που κρατά κανείς με τεντωμένο το χέρι – πάνω από 50 φορές μεγαλύτερη από ό,τι τη βλέπει η υπόλοιπη ανθρωπότητα από τη Γη ή από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό», εξηγεί χαρακτηριστικά η «El Pais». Είδαν με γυμνό μάτι κρατήρες με καφέ και πράσινες σκιές. Εδωσαν αναρίθμητες περιγραφές και οπτικό υλικό του ανάγλυφου τοπίου. Ανέφεραν έξι λάμψεις φωτός από προσκρούσεις μετεωριτών. Παρήγαγαν πληθώρα στοιχείων για επιστημονική μελέτη, αλλά και για τον σχεδιασμό μελλοντικών αποστολών προσσελήνωσης. Αυτά, ενώ για 41 λεπτά είχαν χάσει – όπως αναμενόταν – την επικοινωνία με τη Γη, καθώς η Σελήνη εμπόδιζε το σήμα προς το Deep Space Network της NASA.

«Είναι απίστευτο. Βλέπουμε έναν πολύ ωραίο διπλό κρατήρα. Θα έλεγε κανείς πως βλέπει έναν χιονάνθρωπο», περιέγραψε κάποια στιγμή ο Βίκτορ Γκλόβερ, ο πρώτος μαύρος αστροναύτης σε αποστολή στη Σελήνη. Σε ανοιχτή επικοινωνία με το Χιούστον, το πλήρωμα ζήτησε να ονομάσει δύο κρατήρες: τον έναν Integrity (Ακεραιότητα), προς τιμήν του σκάφους τους, και τον άλλο Κάρολ, στη μνήμη της εκλιπούσας συζύγου του κυβερνήτη Γουάιζμαν, η οποία πέθανε το 2020 από καρκίνο. Οι τέσσερις αστροναύτες αγκαλιάστηκαν συγκινημένοι.

Καθώς ταξίδευαν προς και από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, φωτογράφισαν δύο σπάνιες στιγμές, κατά τις οποίες η Γη έδυε και ανέτελλε στον σεληνιακό ορίζοντα. Τη στιγμή που ξεκινούσαν την επιστροφή τους, το Διάστημα τους χάρισε μια ολική έκλειψη Ηλίου, διάρκειας 57 λεπτών – πολύ μεγαλύτερη από οποιαδήποτε στη Γη – καθώς ευθυγραμμίστηκαν η διαστημική κάψουλα (στο μέγεθος ενός SUV), η Σελήνη και ο Ηλιος.