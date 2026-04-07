Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα εντυπωσιακές νέες φωτογραφίες από την ιστορική προσέγγιση της Σελήνης από τα μέλη της αποστολής Artemis II, προσφέροντας μια μοναδική θέα της Γης από το Διάστημα.

Στα στιγμιότυπα αποτυπώνεται τμήμα του φεγγαριού ανάμεσα στην ημέρα και τη νύχτα, ενώ η Γη διακρίνεται μακριά στον ορίζοντα. Η εικόνα αναδεικνύει την εντυπωσιακή κλίμακα και την προοπτική του πλανήτη μας μέσα στο απέραντο Διάστημα.

Το πλήρωμα της αποστολής εμφανίζεται να φοράει προστατευτικά γυαλιά, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Δείτε τις φωτογραφίες που κατέγραψε η αποστολή Artemis II: