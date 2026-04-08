Η Ρωσία ανέβαλε εκ νέου το χρονοδιάγραμμα τριών αποστολών της προς τη Σελήνη για την περίοδο 2032–2036, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη ένα πλήγμα για τις διαστημικές φιλοδοξίες της χώρας, τη στιγμή που οι αστροναύτες της NASA ολοκλήρωναν μια ιστορική πτήση γύρω από τη Σελήνη στο πλαίσιο της αποστολής Artemis II.

Ο αντιπρόεδρος της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, Σεργκέι Τσερνίσεφ, ανακοίνωσε ότι οι αποστολές Luna-29, Luna-30 και Luna-28 μετατίθενται για το μέλλον. Συγκεκριμένα, η Luna-29 προγραμματίζεται πλέον για το 2032, η Luna-30 για το 2034 και η Luna-28 για το 2036.

Οι καθυστερήσεις αυτές προστίθενται σε μια αλυσίδα αναβολών του ρωσικού σεληνιακού προγράμματος. Η αποστολή Luna-27A έχει ήδη μετατεθεί από το 2028 στο 2029, ενώ η Luna-27B αναμένεται το 2030. Οι δυσκολίες ξεκινούν από τον Αύγουστο του 2023, όταν το σκάφος Luna-25 — η πρώτη ρωσική αποστολή στη Σελήνη μετά από 47 χρόνια — συνετρίβη στην επιφάνειά της λόγω βλάβης στους προωθητήρες. Η έρευνα κατέδειξε ότι μονάδα ελέγχου δεν απενεργοποίησε τους κινητήρες, καθώς δεν είχε ενεργοποιηθεί ο επιταχυνσιόμετρος.

Η αποστολή Artemis II και το ρεκόρ απόστασης

Η ανακοίνωση της Ρωσίας συνέπεσε χρονικά με τη στιγμή που το πλήρωμα της NASA εκτέλεσε επιτυχώς τη σεληνιακή προσέγγιση της αποστολής Artemis II, περνώντας περίπου 4.000 μίλια πάνω από την επιφάνεια της Σελήνης τη Δευτέρα 6 Απριλίου. Οι τέσσερις αστροναύτες — ο διοικητής Ριντ Γουάισμαν, ο πιλότος Βίκτορ Γκλόβερ, η ειδική αποστολής Κριστίνα Κοχ και ο αστροναύτης της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας Τζέρεμι Χάνσεν — κατέρριψαν το ρεκόρ απόστασης από τη Γη που είχε επιτευχθεί από την αποστολή Apollo 13 το 1970.

Το πλήρωμα είχε απογειωθεί από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι την 1η Απριλίου με πύραυλο SLS και το διαστημόπλοιο Orion. Η αποστολή αποτελεί την πρώτη φορά που άνθρωποι ταξιδεύουν πέρα από τη γήινη τροχιά μετά το Apollo 17 το 1972. Η επιστροφή στη Γη και η προσθαλάσσωση αναμένονται στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοιχτά του Σαν Ντιέγκο, την Παρασκευή 10 Απριλίου.

Το αυξανόμενο χάσμα στα διαστημικά προγράμματα

Η αντίθεση ανάμεσα στα δύο προγράμματα είναι έντονη. Ενώ η NASA προχωρά σταθερά προς τις επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη μέσω του προγράμματος Artemis, το ρωσικό χρονοδιάγραμμα μετατίθεται συνεχώς προς το μέλλον. Το Reuters ανέφερε ότι δεν δόθηκε επίσημη εξήγηση για τις τελευταίες αναβολές.

Οι καθυστερήσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προβλημάτων για τη ρωσική διαστημική υποδομή της μετασοβιετικής εποχής, που αντιμετωπίζει χρόνια ζητήματα χρηματοδότησης και τεχνικών δυσκολιών. Ο Τσερνίσεφ σημείωσε ότι το ρωσικό σεληνιακό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σε δύο φάσεις, ωστόσο οι συνεχείς μεταθέσεις δημιουργούν ερωτήματα για το πότε — ή αν — θα ολοκληρωθούν τελικά.