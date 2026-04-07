Για πρώτη φορά στα περισσότερα από 70χρόνια της διαστημικής εξερεύνησης, φωτογραφήθηκε η Γη από την λεγόμενη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού.

Και είναι επίσης η πρώτη φορά που αστροναύτες, της αποστολής Artemis II, πέρασαν με το διαστημόπλοιό τους από αυτή την περιοχή της Σελήνης, η οποία παραμένει δισεκατομμύρια χρόνια κρυμένη από τη Γη.

Στο διατημικό σκοτάδι.

Οι αστροναύτες της NASA, Ρέιντ Βάισμαν, Βίκτορ Κλόβερ και Κριστίνα Κοχ μαζί με τον Καναδό συνάδελφό τους Τζέρεμι Χάνσεν, αποτύπωσαν εντυπωσιακές φωτογραφίες από το τραχύ σεληνιακό τοπίο, τους τεράστιους κρατήρες πρόσκρουσης και τις απέραντες σκοτεινές πεδιάδες της Σελήνης.

Η πρώτη από τις νέες φωτογραφίες, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη το πρωί από τον Λευκό Οίκο μέσω του X, απεικονίζει το φαινόμενο “Earthset” — τη στιγμή που η Γη χάνεται από το οπτικό πεδίο, καθώς βυθίζεται πίσω από την άκρη της Σελήνης, όπως φαίνεται από την αθέατη πλευρά της.

EARTHSET. April 6, 2026. Humanity, from the other side. First photo from the far side of the Moon. Captured from Orion as Earth dips beyond the lunar horizon. Photo: NASA pic.twitter.com/ZEBTQA85TY — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

Η εικόνα αυτή αποτελεί μια σύγχρονη αναπαράσταση της εμβληματικής φωτογραφίας “Earthrise” από την αποστολή Apollo 8 το 1968. Τότε, οι αστροναύτες Μπιλ Άντερς, Φρανκ Μπόρμαν, και Τζιμ Λόβελ είχαν απαθανατίσει τη Γη να αναδύεται ξανά στο οπτικό τους πεδίο, καθώς περιφέρονταν γύρω από το φεγγάρι.

Η εμβληματική φωτογραφίας “Earthrise” από την αποστολή Apollo 8 το 1968. Πηγή: NASA

Εντυπωσιακή φωτογραφία έκλειψης από το διάστημα

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε επίσης μια θεαματική νέα φωτογραφία που τράβηξαν οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II κατά τη διάρκεια μιας ηλιακής έκλειψης, την οποία παρακολούθησαν από το διάστημα.

Το φαινόμενο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, προς το τέλος της πολύωρης κοντινής διέλευσης των αστροναυτών από την σελήνη.

Οι αστροναύτες έγιναν οι πρώτοι άνθρωποι που παρατήρησαν ηλιακή έκλειψη από τη Σελήνη. Η εικόνα δείχνει τη σκοτεινή επιφάνεια της Σελήνης με την εξωτερική ατμόσφαιρα του Ήλιου και το στέμματου να λάμπει γύρω από στις ακρώρειες του δίσκου του.

Η πρώτη πλήρης θέα της αθέατης πλευράς

Οι αστροναύτες πέρασαν περίπου επτά ώρες φωτογραφίζοντας και καταγράφοντας παρατηρήσεις για τα χαρακτηριστικά της σεληνιακής επιφάνειας κατά τη διάρκεια του κοντινού τους περάσματος.

Έγιναν οι πρώτοι άνθρωποι που είδαν ολόκληρη την αθέατη πλευρά της Σελήνης, η οποία δεν είναι ορατή από τη Γη καθώς παραμένει στραμμένη μόνιμα προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Ακόμη και στις αποστολές Apollo, οι αστροναύτες δεν είχαν τη δυνατότητα να δουν μεγάλο μέρος αυτής της πλευράς λόγω των τροχιών και του χρονισμού των πτήσεών τους.

Νέα δεδομένα για τη Σελήνη και το Ηλιακό Σύστημα

Το πλήρωμα του διαστημοπλοίου Orion, πέρασε ώρες θαυμάζοντας τη φωτεινότητα, τα χρώματα και τη μορφολογία της σεληνιακής επιφάνειας, μεταδίδοντας ζωντανές περιγραφές στους ελεγκτές αποστολής στο Χιούστον. Ανέφεραν καφέ και πράσινες αποχρώσεις στη φωτεινή πλευρά της Σελήνης και παρατήρησαν τη λαμπρότητα μικρών, νέων κρατήρων που πιθανότατα δημιουργήθηκαν από πρόσφατες προσκρούσεις μετεωριτών.

Οι παρατηρήσεις αυτές θεωρούνται πολύτιμες για τους επιστήμονες της NASA, καθώς οι εικόνες της αποστολής Artemis II από κρατήρες, κορυφογραμμές και αρχαίες ροές λάβας μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση της εξέλιξης της Σελήνης και του Ηλιακού Συστήματος.

Ρεκόρ απόστασης και επιστροφή στη Γη

Κατά τη διάρκεια του περάσματος από τη Σελήνη οι αστροναύτες κατέρριψαν ρεκόρ απόστασης, ταξιδεύοντας πιο μακριά από τη Γη απ’ ό,τι οποιοσδήποτε άνθρωπος στο παρελθόν.

Φτάνοντας τις 252.756 μίλια από τον πλανήτη μας, ξεπέρασαν κατά περισσότερο από 4.100 μίλια το προηγούμενο ρεκόρ της αποστολής Apollo 13 το 1970.

Η NASA σχεδιάζει να δημοσιοποιήσει πλήρως το φωτογραφικό υλικό της αποστολής, ωστόσο λόγω περιορισμών στη μετάδοση δεδομένων, το μεγαλύτερο μέρος των εικόνων θα ανακτηθεί και θα υποστεί επεξεργασία μετά την επιστροφή του πληρώματος στη Γη.

Οι αστρονάυτες βίσκονται ήδη στο ταξίδι επιστροφής τους και αναμένεται να εισέλθουν στην ατμόσφαιρα της Γης και να προσθαλασσωθούν στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοιχτά του Σαν Ντιέγκο, την Παρασκευή.