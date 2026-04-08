Ο κύκλος αμηχανίας μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και βουλευτών της ΝΔ μεγαλώνει, αντί να κλείνει, υπό το βάρος των εξελίξεων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κεντρικοί χειρισμοί στη νέα φάση της υπόθεσης, που συνομολογείται ότι δεν θα είναι η τελευταία, αντανακλώνται στο εσωκομματικό πεδίο με τρόπους που αναστατώνουν την κυβερνητική έδρα. Πρώτον, ξυπνούν με ένταση παλιά γαλάζια «πάθη»: οι ψυχικές αποστάσεις βουλευτών και ορισμένων εξωκοινοβουλευτικών υπουργών – πρωθυπουργικών συνεργατών στους οποίους οι πρώτοι χρεώνουν λανθασμένες εισηγήσεις προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και «κακή ανάγνωση της κοινωνικής πραγματικότητας».

Δεύτερον, ο εκνευρισμός γενικεύεται σε διαφορετικές πτέρυγες της ΝΔ με εκπεφρασμένες ανοιχτά πλέον ενστάσεις, περίσκεψη, προβληματισμούς. Ο Μητσοτάκης στρέφει εκ νέου αναγκαστικά το βλέμμα στο κόμμα και, κατά πληροφορίες, ζυγίζει κάθε πιθανή άσκηση συνοχής στις 40 μέρες μέχρι το συνέδριο της ΝΔ. Σύμφωνα με όσα συζητούνται στο κυβερνητικό παρασκήνιο, θα προσπαθήσει να εκτονώσει το κλίμα μετατοπίζοντας άμεσα το κυβερνητικό βάρος στο «κοινωνικό χαρτί», δρομολογώντας σχετικές συσκέψεις ή επισκέψεις. Επίσης κρατά στο τραπέζι την προοπτική συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας – ξέρει ότι υπάρχουν βουλευτές του που το θεωρούν απαραίτητο κάτι τέτοιο.

Εσωκομματικές ισορροπίες

Οσο κι αν παλεύει να δείξει ότι κρατά την πρωτοβουλία κινήσεων (εκεί στόχευε η πρόταση διαλόγου για ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή) έχει μπροστά του δύσκολα διαχειρίσιμες εσωκομματικές ισορροπίες, μαζί με τις σφοδρές επικρίσεις των πολιτικών αντιπάλων του περί βαθέος κράτους ενόψει της εφ’ όλης της ύλης σύγκρουσης σε επίπεδο αρχηγών στη Βουλή στις 16 Απριλίου με αφορμή τη συζήτηση για το κράτος δικαίου.

Φάνηκε από το διάγγελμά του στα τέσσερα υποστηρικτικά μηνύματα στους βουλευτές: «έχουν ήδη υποστεί προσωπικό αλλά και πολιτικό πλήγμα (…) δεν έχουν όλες οι υποθέσεις την ίδια βαρύτητα (…) κανείς δεν κατηγορείται ότι αποκόμισε οικονομικό όφελος (…) θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να υπερασπιστώ το τεκμήριο της αθωότητας». Οι διακηρύξεις Μητσοτάκη δεν εκτόνωσαν το κλίμα και είναι ενδεικτικές οι αιχμές για την «αμυντική στάση» Μαξίμου, το «τσουβάλιασμα» ή για το άνοιγμα συζήτησης για το ασυμβίβαστο και τη μείωση του αριθμού βουλευτών. «Αν μου έλεγαν διάλεξε βουλευτής ή υπουργός θα έλεγα βουλευτής» είπε ο Αδωνις Γεωργιάδης (Παραπολιτικά 90,1) ενώ για τις άρσεις ασυλίας είπε ότι θα τις ψηφίσει όλες μόνο επειδή «το ζητάνε οι ίδιοι».

Οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Γιάννης Κεφαλογιάννης διαφώνησαν με το ασυμβίβαστο: «Εάν θέλουμε βουλευτές που είναι φιμωμένοι και απλά διακοσμητικοί ή διεκπεραιώνουν έναν ρόλο επειδή τυχαίνει να τους ψηφίζουν οι συμπολίτες τους, τότε μιλάμε για τελείως διαφορετική δημοκρατία» είπε ο πρώτος. «Υπάρχει και το βρετανικό μοντέλο όπου υποχρεωτικά για να είσαι υπουργός πρέπει να είσαι και βουλευτής» σχολίασε ο δεύτερος. Εξίσου σκωπτικά ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Γιώργος Βλάχος δήλωσε (ΑΝΤ1) της σχολής του «υπουργός θα γίνει ο καλός βουλευτής. Οχι πρώτα γίνομαι υπουργός, σε μαθαίνει ο κόσμος, επηρεάζεις τα πράγματα και μετά κατεβαίνεις στις εκλογές».

Το Μαξίμου, ξορκίζοντας ευθείες συγκρούσεις με βουλευτές, μαζεύει τις… προωθημένες τοποθετήσεις. «Υπάρχουν δικαιολογημένες ενστάσεις από πολλούς εκ των ανθρώπων που λοιδορούνται» αναγνώρισε ο Παύλος Μαρινάκης. Και για την πρόταση Μητσοτάκη περί διαχωρισμού υπουργών – βουλευτών ακόμα και ο εκπρόσωπος δήλωσε (Ertnews) ότι «δεν σας λέω από πριν ότι ενθουσιάζομαι, ούτε όμως ότι είμαι αρνητικός, την ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον». Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο πρωθυπουργικό τραπέζι υπήρξαν εισηγήσεις να ανοίξει κι άλλο τη βεντάλια, φτάνοντας μέχρι σε συζήτηση για νέο εκλογικό νόμο με κατάργηση της σταυροδοσίας. Επικράτησαν οι χαμηλότεροι τόνοι. Αν και, κατά την παραδοχή Μαρινάκη, δεν απορρίπτεται «τίποτα επί της αρχής», ο ίδιος τόνισε ότι δεν υπάρχει τέτοια σκέψη για τις επόμενες εκλογές. Ακόμα και ψυχραιμότερες φωνές στο εσωτερικό της ΚΟ διακρίνουν συσσωρευμένη νευρικότητα, περιμένοντας ότι (κάπου) θα ξεσπάσει ίσως μέσα από τις επόμενες κοινοβουλευτικές διαδικασίες: έπονται οι άρσεις ασυλίας, εκτός απροόπτου έρχεται μυστική ψηφοφορία για προανακριτική επιτροπή κ.ο.κ.