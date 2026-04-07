Οι αναμετρήσεις της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπάγερν θα μπορούσαν να είναι η ποδοσφαιρική εκδοχή του Coronation Street. Πρόκειται για το πιο πολυπαιγμένο παιχνίδι στην ιστορία του Κυπέλλου Πρωταθλητριών/Τσάμπιονς Λιγκ.

Τα δύο μεγαθήρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έχουν βρεθεί αντιμέτωπα συνολικά 28 φορές εκ των οποίων τις 26 σε νοκάουτ φάσεις.

Δύο θηρία στην αρένα του Κολοσσαίου, οι πιο πολυνίκες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης με τη Ρεάλ να μετρά 309 νίκες και την Μπάγερν 248 με ποσοστά που κόβουν την ανάσα (60,23% και 60,19% αντίστοιχα).

Κάποτε η Μπάγερν θεωρείτο για τη Ρεάλ Μαδρίτης το black beast, το τέρας που τρόμαζε το Μπερναμπέου. Πλέον ισχύει το αντίθετο. Οι Βαυαροί παραμένουν χωρίς νίκη στα εννέα τελευταία παιχνίδια τους με τη Βασίλισσα (2 ισοπαλίες, 7 ήττες). Μόνο η Βέρντερ Βρέμης την περίοδο 1988-1993 είχε υποχρεώσει την Μπάγερν σε μεγαλύτερο σερί χωρίς νίκη.

Το ιερό τέρας των Γερμανών, ο Ούλι Χένες θεωρεί πως αυτή τη φορά είναι η μεγάλη ευκαιρία της ομάδας του να θέσει εκτός διοργάνωσης τη Ρεάλ, λόγω της μηχανής παραγωγής τερμάτων που έχει δημιουργήσει ο Βενσάν Κομπανί.

Ισως να μην έχει άδικο ο επίτιμος πρόεδρος της Μπάγερν. Ο μέσος όρος τερμάτων των Βαυαρών στη φετινή διοργάνωση είναι 3,2 (32 σε 10 αγώνες) και αποτελεί την τρίτη καλύτερη στην ιστορία τους μετά τα 3,9 της σεζόν 2019/20 όταν κατέκτησε το sextuple και τη σεζόν 1972/73, τότε που ο Γκερντ Μίλερ είχε πετύχει 11 γκολ.

Μια αναμέτρηση Ρεάλ – Μπάγερν που σέβεται τον εαυτό της δεν μπορεί να μην έχει πικάντικη γεύση. Γι’ αυτό φρόντισαν φέτος δυο παλιές δόξες των Βαυαρών, ο Λόταρ Ματέους και ο Μάρκους Μπάμπελ.

Ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Γερμανίας κατηγόρησε τον Βινίσιους πως «προκαλεί ατελείωτα» και «όταν του κάνεις ένα τάκλιν αρχίζει να κλαίει». Για τη Ρεάλ είπε πως δεν σέβεται τους αντιπάλους όπως απέδειξε με την αποχή της στην απονομή της Χρυσής Μπάλας στον Ρόδρι.

Ο Μπάμπελ ήταν πιο μπρουτάλ. Χαρακτήρισε την ισπανική ομάδα ως «αντιπαθητική στην Ευρώπη», προσθέτοντας πως «θα ήταν σπουδαίο αν προκρινόταν η Μπάγερν».

Θεωρητικά η γερμανική ομάδα έχει αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι όσον αφορά το φορμάρισμα, την αποτελεσματικότητα αλλά και το ποδόσφαιρο που παίζει.

Η Ρεάλ ωστόσο είναι διάσημη όχι μόνο για τα 15 τρόπαια με τα μεγάλα αφτιά που έχει τοποθετημένα στην τροπαιοθήκη της αλλά και για την ικανότητά της να ανασταίνεται όταν το απαιτούν οι συνθήκες. «Θα ήταν αλαζονικό να υποθέσουμε πως σίγουρα θα προκριθούμε», λέει ο Χένες που έχει ζήσει όλες τις μεγάλες μονομαχίες.

«Είναι το στάδιο και οι φίλαθλοι που μαζί με την ομάδα μεταμορφώνονται σε τυφώνα που σαρώνει τον αντίπαλο», προσθέτει ο Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε.

«Χρειάζεσαι νεύρα από ατσάλι, πρέπει να παραμείνεις ήρεμος και να είσαι ψυχικά προετοιμασμένος. Δεν είναι ένα συνηθισμένο παιχνίδι. Πρόκειται για το πιο δύσκολο τεστ».

Το Μπερναμπέου αποτελεί τόπο τιμωρίας για όποιον υποπίπτει σε λάθη.

Δύο από τους παίκτες της Μπάγερν οι τερματοφύλακες Μάνουελ Νόιερ και Σβεν Ουρλάιχ έχουν ζήσει περισσότερο από τον καθένα τι σημαίνει να παίζεις σ’ αυτό το γήπεδο.

Στον ημιτελικό του 2018 ο Ουλράιχ πήγε να πιάσει την μπάλα ύστερα από επιστροφή συμπαίκτη του όταν ξαφνικά αντιλήφθηκε το λάθος του και ο Καρίμ Μπενζεμά σαν σίφουνας παρενέβη στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Στα ημιτελικά του 2024 ήταν η σειρά του Νόιερ να τιμωρηθεί, με την Μπάγερν να αποκλείεται για μία ακόμα φορά. Γενικώς οι Γερμανοί φέρνουν τύχη στη Ρεάλ κάθε φορά που παίζουν.

Το 2017 τους απέκλεισε στα προημιτελικά και στη συνέχεια σήκωσε το τρόπαιο. Την επόμενη χρονιά οι δύο ομάδες βρέθηκαν αντιμέτωπες στα ημιτελικά και η Ρεάλ στέφθηκε ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το σενάριο επαναλήφθηκε και το 2024.

Σε τέτοιους αγώνες το βάρος πέφτει συνήθως στους τερματοφύλακες και στους επιθετικούς. Εμπαπέ με τον μέσο όρο ένα γκολ ανά 56 λεπτά εναντίον Κέιν των 48 γκολ σε 40 αγώνες.

Ο Γάλλος δεν βρίσκεται στα καλύτερά του, ενώ προκαλεί εντύπωση πως εν μια νυχτί μετατράπηκε σε μαύρο πρόβατο των οπαδών και του Τύπου. Οπαδοί της Ρεάλ έχουν δημιουργήσει ιστοσελίδα, την https://mbappe2029.com/ όπου μετρά αντίστροφα μέχρι την ημέρα λήξης του συμβολαίου του με τη Βασίλισσα, στις 30 Ιουνίου 2029 και ταυτόχρονα υπολογίζει πόσο στοιχίζει κάθε δευτερόλεπτο στα ταμεία της ομάδας τους. Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς πως πίσω από αυτή την πρωτοβουλία βρίσκονται οι χειρότεροι εχθροί του Γάλλου.

Πρωτοκλασάτοι δημοσιογράφοι που θεωρούνται αυθεντίες περί των ρεαλικών κατηγορούν τον αρχηγό της Εθνικής Γαλλίας πως δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα σε ποια ομάδα παίζει, ενώ αμφισβητούν τα ηγετικά του προσόντα παρά το γεγονός ότι έχει ξελασπώσει πολλές φορές φέτος την ομάδα του.

Στην τελευταία ήττα της Ρεάλ από τη Μαγιόρκα ο Εμπαπέ έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο βασικό σχήμα ύστερα από έξι εβδομάδες λόγω του προβλήματος που αντιμετώπιζε με το γόνατό του αλλά πέρασε σχεδόν απαρατήρητος φουντώνοντας ακόμα περισσότερο τη φωτιά της αμφισβήτησης.

Ο Κέιν δεν έχει τέτοια θέματα στην Μπάγερν. Αυτό που τον απασχολούσε περισσότερο τις τελευταίες ημέρες είναι το τραυματισμένο του πόδι.

Ηταν απών στο ματς με τη Φράιμπουργκ αλλά ο Κίμιχ δήλωσε πως θα έπαιζε ακόμα και με καροτσάκι. Και μάλλον θα δικαιωθεί αφού ο Αγγλος χθες προπονήθηκε κανονικά και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τη Μαδρίτη.

Σταυροδρόμι αποτελεί το μέλλον των προημιτελικών για τον Αλβαρο Αρμπελόα. Από τη στιγμή που θεωρήθηκε ως λύση έκτακτης ανάγκης μετά την απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο, συγκαταλέγεται στους εύκολους στόχους, αν και έχει πετύχει το μοναδικό, να αποκλείσει την ίδια σεζόν ομάδες των Ζοζέ Μουρίνιο (Μπενφίκα) και Πεπ Γκουαρντιόλα (Μάντσεστερ Σίτι) με τέσσερις σερί νίκες.

Αν και νεόκοπος ως προπονητής γνωρίζει πολύ καλά τις βραδιές του Τσάμπιονς Λιγκ στο Μπερναμπέου απέναντι σε ομάδες όπως η Μπάγερν ως ποδοσφαιριστής της Ρεάλ.

«Η Ρεάλ πάντοτε ανταποκρίνεται στην πρόκληση απέναντι σε μεγάλες ομάδες. Αντιμετωπίζουμε την πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να πω στους παίκτες του τι είδους παιχνίδι είναι», δήλωσε χθες ο Ισπανός.

Επλεξε δε το εγκώμιο του Βενσάν Κομπανί για τον τρόπο που αγωνίζεται η Μπάγερν αποδίδοντάς τους τα εύσημα.

Στο ερώτημα «τι θα συμβεί αν αποκλειστεί η Ρεάλ;» ο Ισπανός είπε πως είναι κάτι που δεν έχει περάσει από το μυαλό του.

Στη συνέντευξη Τύπου ήταν παρών και ο Βινίσιους ο οποίος έδωσε την είδηση: «Εχω σπουδαία σχέση με τον πρόεδρο Φλορεντίνο Πέρεθ. Ελπίζω να φτάσουμε σε συμφωνία σύντομα και να μπορέσω να συνεχίσω να ζω εδώ, στην ομάδα των ονείρων μου».

Εξήρε επίσης τη στάση του Γιαμάλ απέναντι στους ρατσιστές και ευχήθηκε να μπορέσουν να συνεχίσουν αυτή τη μάχη.