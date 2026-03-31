Περίεργα πράγματα συμβαίνουν στις αγορές. Την περασμένη Δευτέρα, μόλις 15 λεπτά πριν από την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί «παραγωγικών συνομιλιών» με το Ιράν, οι επενδυτές ποντάρισαν μισό δισ. δολάρια στα προθεσμιακά συμβόλαια του πετρελαίου. Η δήλωση του Τραμπ πυροδότησε μια πτώση στις τιμές του αργού και φαίνεται ότι ορισμένοι γνώριζαν πως αυτή θα γινόταν, γι’ αυτό και έπαιξαν ένα στοίχημα που τους έφερε κέρδη.

Μην είστε καχύποπτοι – απλούστατα, ορισμένοι άνθρωποι γεννιούνται τυχεροί. Εμείς, από την άλλη, δεν γνωρίζουμε κατά πόσο κάποιοι γνώριζαν τις πολιτικές εξελίξεις πριν από τις συγκεκριμένες συναλλαγές. Ωστόσο, πρόκειται για τρομακτική σύμπτωση. Ολα μοιάζουν «σίγουρα πολύ αφύσικα», όπως είπε ένας αναλυτής στο BBC.

Οι ύποπτες χρονικά συναλλαγές, εάν αποδειχθεί ότι έγιναν ύστερα από εσωτερική πληροφόρηση, θα αποτελούσαν απλώς ένα μέρος μιας ευρύτερης στοιχηματικής άνθησης, η οποία υποβαθμίζει τις πολιτικές εξελίξεις σε ευκαιρίες για κερδοφορία. Πάρτε την περίπτωση της Polymarket, μιας διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας μας και επιτρέπει σε όλους να ποντάρουν σε οτιδήποτε – από τα αποτελέσματα του Super Bowl μέχρι το εάν ο Τραμπ πρόκειται να εισβάλει και σε άλλη χώρα.

Σημειώνεται ότι πριν από την επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν πολλοί νέοι λογαριασμοί σε αυτήν είχαν προβλέψει τον χρόνο των πληγμάτων μόλις 24 ώρες προτού αυτά εκδηλωθούν. Κάτι ανάλογο διαπιστώθηκε πριν από την επιδρομή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο. Μάλιστα, ένας και μοναδικός λογαριασμός, ο οποίος είχε δημιουργηθεί λίγες μέρες νωρίτερα, κέρδισε 400.000 δολάρια.

Ως συνέπεια όλων αυτών, πολλοί είναι φυσικό να αναρωτιούνται κατά πόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ ή οι συνεργάτες του αποκομίζουν παράνομα κέρδη αξιοποιώντας την πολιτική ισχύ που διαθέτουν, αν και ταυτόχρονα ανακαλύπτουν πως είναι σχεδόν αδύνατο να δώσουν απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Οσο για τον Λευκό Οίκο, αρνείται ότι η οικογένεια Τραμπ εμπλέκεται σε οποιαδήποτε ενέργεια που έχει να κάνει με αντικρουόμενα συμφέροντα – έστω και αν μια έρευνα των «New York Times» έδειξε πως ο Τραμπ έχει αποκομίσει τουλάχιστον 1,5 δισ. δολάρια κατά τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του.

Υπάρχει, άλλωστε, και αυτή η αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει ο Τραμπ σε όλο τον κόσμο. Το γεγονός ότι αντιμετωπίζει τα πάντα ως διασκέδαση και θέαμα έχει μετατρέψει την πολιτική σε έναν ακόμη κλάδο του αθλητισμού. Ο ίδιος είναι, την ίδια στιγμή, ένας κυκλοθυμικός κλόουν και το πανίσχυρο αφεντικό ενός διεθνούς τσίρκου, το οποίο μας επιφυλάσσει καθημερινά μια έκπληξη: θα έχουμε ειρήνη ή θα πεθάνουν άνθρωποι; Ποντάρετε!