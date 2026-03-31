Οι ερμηνείες των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή είναι παραπλανητικές και ατελέσφορες, εάν περιοριστούν στη στρατιωτική οπτική χωρίς αναφορά στις βαθύτερες και μακραίωνες πολιτιστικές αφετηρίες των εμπλεκομένων χωρών. Επίσης, ο εγκλωβισμός των γεγονότων της Μέσης Ανατολής στα περιοριστικά νομικά πλαίσια, αγνοεί ότι τα σημερινά γεγονότα είναι αποτέλεσμα συγκρούσεων πολιτιστικών θεωριών στη συγκρότηση κοινοβουλευτικών δημοκρατικών κοινωνιών. Οπως ο Σάμουελ Χάντιγκτον έχει γράψει «η σύγκρουση μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών θα αποτελέσει την κεντρική και κυρίως την πιο επικίνδυνη διάσταση της ανατέλλουσας παγκόσμιας πολιτικής» και ότι «οι συγκρούσεις προκαλούνται από την παγκοσμιοποίηση της Δύσης, τη μουσουλμανική μαχητικότητα και τη διεκδικητικότητα της Κίνας».

Γι’ αυτό η απόδοση στον πρόεδρο των ΗΠΑ, της αποκλειστικής ευθύνης των πολεμικών συγκρούσεων, είναι επιφανειακή και αγνοεί τη βαθύτερη ουσία του δυτικού πολιτισμού. Το δικαίωμα ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ οφείλεται σε απόφαση του ΟΗΕ το 1948 και είναι αναφαίρετο και οι δυτικές χώρες οφείλουν να το υπερασπιστούν στην πράξη.

Οι πρώτες γενοκτονίες τον 20ό αιώνα αφορούσαν τους Ελληνες και τους Αρμενίους. Η γενοκτονία των Εβραίων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης από το ναζιστικό καθεστώς αποτελεί αιώνιο μελανό στίγμα του δυτικού πολιτισμού. Παρά τη νόμιμη ύπαρξη του Ισραήλ, πολλές χώρες της περιοχής πραγματοποίησαν επανειλημμένους πολέμους για την εξαφάνισή του. Επίσης, τα τελευταία χρόνια η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν με τις παραφυάδες της, έχει θέσει ως σκοπό της την εξαφάνιση του κράτους του Ισραήλ. Το Ισραήλ δημιουργήθηκε με την επιστροφή των Εβραίων στην προαιώνια εστία τους. Ο κίνδυνος για το Ισραήλ δεν είναι μόνο στρατιωτικός ή οικονομικός. Είναι υπαρξιακός.

Αντίστοιχους κινδύνους, σε μικρότερη κλίμακα, εμφανίζει και ο σημερινός Ελληνισμός. Η στρατιωτική κατοχή της Βόρειας Κύπρου από την Τουρκία συνεχίζεται. Επίσης, το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας απειλεί την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο και όχι μόνο. Η Ελλάδα υπηρετώντας ένα δόγμα «ρεαλιστικής προσαρμογής» των τετελεσμένων, υποβαθμίζει στην πράξη την κατοχή της Βορείου Κύπρου. Η δημιουργία του ενιαίου αμυντικού δόγματος από τον Ανδρέα Παπανδρέου είχε δυστυχώς ατονήσει. Η αποστολή όμως φρεγατών και αεροπλάνων είναι ένα ενθαρρυντικό βήμα αναβίωσης του ενιαίου αμυντικού δόγματος.

Σημαντικό γεγονός για την άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτέλεσε η παρουσία στην Κύπρο του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν και η παρουσία ναυτικών δυνάμεων από τη Γαλλία, όπως και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η ενδυνάμωση της συμμαχίας Ελλάδος – Κύπρου και Ισραήλ είναι εκ των ων ουκ άνευ απαραίτητη για την υπεράσπιση του Ελληνισμού από τους εξ ανατολών κινδύνους.

Η εμβάθυνση της συμμαχίας 3+1 (Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ) θα πρέπει να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο της εθνικής μας πολιτικής. Ο μεγάλος Ελευθέριος Βενιζέλος είχε πλήρη συναίσθηση της αναγκαιότητας συμμαχιών για τις ισχυρές δυνάμεις της εποχής για την προώθηση των εθνικών διεκδικήσεων. Ανάλογη ευκαιρία παρουσιάζεται και σήμερα. Η σφυρηλάτηση συμμαχιών στις σημερινές αναμετρήσεις δημιουργεί άρρηκτους δεσμούς εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης. Σε αυτή την προοπτική είναι αναγκαία η εθνική συναίνεση. Τα υπαρκτά θέματα επιβίωσης του Ελληνισμού δεν μπορεί να είναι αντικείμενα αντιπαραθέσεων χάριν ιδεολογικών ή μικροκομματικών σκοπιμοτήτων.

Ο Γιάννης Παπαδάτος είναι ομότιμος καθηγητής ΕΚΠΑ, ακαδημαϊκός, υπεύθυνος προγράμματος Ψυχοθεραπείας ΕΚΠΑ