Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του οποίου η χώρα έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τα πλήγματά της σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, πρότεινε σήμερα ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε, η Ουκρανία έλαβε πρόσφατα «μηνύματα από κάποιους εταίρους μας» που ζητούν να «μειώσουμε τα πλήγματά μας κατά του πετρελαϊκού τομέα» στη Ρωσία. Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η χώρα του είναι διατεθειμένη να ανταποκριθεί θετικά, εφόσον υπάρξει ανάλογη στάση από τη ρωσική πλευρά.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp, τόνισε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις στον ρωσικό ενεργειακό τομέα, εάν η Ρωσία πάψει να πλήττει το ουκρανικό ενεργειακό σύστημα, προσθέτοντας πως το Κίεβο είναι ανοικτό σε μια πασχαλινή εκεχειρία.

«Τονίζω για άλλη μια φορά ότι εάν η Ρωσία είναι διατεθειμένη να μην πλήττει τον ουκρανικό ενεργειακό τομέα, σε απάντηση δεν θα χτυπήσουμε τον ενεργειακό τους τομέα», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Ενεργειακή στήριξη από τη Μέση Ανατολή

Έχοντας επιστρέψει από τετραήμερη επίσκεψη στη Μέση Ανατολή, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι κατέληξε σε συμφωνία με ορισμένες χώρες της περιοχής για την παροχή ενεργειακής στήριξης στην Ουκρανία.

Κατά την περιοδεία του, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι συμφώνησε για παραδόσεις ντίζελ διάρκειας ενός έτους, χωρίς να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες. Το ντίζελ είναι κρίσιμης σημασίας για τη λειτουργία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων αλλά και για τον αγροτικό τομέα, που αποτελεί θεμέλιο της οικονομίας της χώρας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, η Ουκρανία υπέγραψε συμφωνίες-πλαίσιο συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, ενώ, όπως ανακοινώθηκε, προετοιμάζεται ακόμη μία συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αντιαεροπορική άμυνα και διεθνείς προτεραιότητες

Κατά τις συνομιλίες του με ηγέτες της Μέσης Ανατολής, ο Ζελένσκι έθιξε και το ζήτημα των πυραυλικών προμηθειών για την αντιαεροπορική άμυνα, χωρίς ωστόσο να υπονοήσει ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριμένες συμφωνίες.

Όπως επισήμανε, λόγω του πολέμου στο Ιράν, οι διεθνείς εταίροι της Ουκρανίας «ως επί το πλείστον» κατευθύνουν αυτή την περίοδο τα αντιβαλλιστικά πυραυλικά τους συστήματα στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα η Ουκρανία να μένει κάποιες φορές εκτός προτεραιότητας.